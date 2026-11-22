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Brighton, echipa de pe poziția a doua a Premier League, a pierdut neașteptat duelul din etapa 11 a campionatului britanic, împotriva lui Hull City, 0-1. Rezultatul elevilor lui Fabian Hurzeler vine chiar .

Brighton pierde duelul dinaintea confruntării cu Universitatea Craiova

Deși formația lui Hurzeler era considerată marea favorită a duelului de pe MKM Stadium, calculele au fost date peste cap. Hull City a rezistat atacurilor constante a lui Brighton și a lipsei de posesie. În ciuda faptului că a controlat partida, finalul duelului a fost unul de uitat.

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În minutul 89, Joao Costinha a primit al doilea cartonaș galben după ce l-a tras de tricou pe fotbalistul gazdelor, Sorba Thomas. Un duel asemănător între cei doi i-a adus și primul cartonaș galben portughezului, în minutul 63 al partidei de pe MKM Stadium. Rămasă în 10 oameni, echipa lui Fabian Hurzeler a cedat, în al doilea minut de prelungire. McBurnie a reușit să înscrie, iar golul a fost validat din cabina VAR.

Brighton a forțat egalarea, însă decizia i-a costat pe oaspeți. Lucas Gourna-Douath a pornit un contraatac și i-a pasat, în flancul drept, lui Mohamed Belloumi. Balonul a ajuns, ulterior la McBurnie, care a tras din apropierea porții și a închis orice calcul, în al cincilea minut de prelungiri. Astfel, la finalul partidei, Brighton a ratat ocazia de a se apropia de liderul Premier League, Arsenal, la numai trei puncte.

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Presa britanică a criticat dur pe Brighton

Meciul de pe MKM Stadium a fost atent urmărit de pasionații fotbalului britanic, dar și de jurnaliști, în vederea unei posibile relansări a cursei pentru prima poziție din Premier League. La scurt timp după fluierul final, care a ajutat-o pe Arsenal să se detașeze în vârful ierarhiei, publicația a titrat: ”Ocupanta locului doi din Premier League se prăbușește în fața lui Hull City”.

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Jurnaliștii din Anglia au pus accentul pe marea șansă pe care ”Pescărușii” au ratat-o odată cu înfrângerea împotriva lui Hull City, echipă ce s-a zbătut în acest început de sezon: ”Oliver McBurnie a pus capăt așteptării de trei luni pentru o victorie! A fost o înfrângere frustrantă pentru Brighton, care s-ar fi putut apropia la trei puncte de Arsenal dacă ar fi câștigat. «Pescărușii» rămân pe locul doi, dar sunt acum la șase puncte în spatele «Tunari»”.

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Pentru elevii lui Fabian Hurzeler urmează duelul contra Universității Craiova, în etapa cu numărul 4 din faza principală a Conference League, joi, 26 noiembrie, de la ora 19:45. Brighton va putea forța revenirea în lupta pentru ”fotoliul de lider” duminică, 29 noiembrie, pe teren propriu, când va primi vizita lui Newcastle.