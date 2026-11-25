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Universitatea Craiova va întâlni în Conference League un club care a construit performanța pe stabilitate și continuitate. De la promovarea în Premier League, în 2017, și până în prezent, Brighton a avut doar patru antrenori principali permanenți. Chris Hughton, Graham Potter, Roberto De Zerbi și Fabian Hürzeler sunt tehnicienii care au contribuit la dezvoltarea unuia dintre cele mai interesante proiecte fotbalistice din Anglia.

Brighton, adversara Universității Craiova, un exemplu de stabilitate în fotbalul modern. Adică fix invcrs decât FCSB

Într-o perioadă în care schimbările de antrenori au devenit o obișnuință în fotbalul mondial, e reprezintă un exemplu de continuitate la nivelul băncii tehnice. Brighton se află la al zecelea sezon consecutiv în Premier League, iar în tot acest interval clubul patronat de Tony Bloom a avut doar patru antrenori principali permanenți.

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Englezii au construit un proiect pe termen lung, fără să renunțe la filosofia clubului atunci când rezultatele nu au fost pe măsura așteptărilor. Ceea ce la FCSB este o utopie. Mai mult, fiecare dintre cei patru tehnicieni ai lui Brighton a contribuit la ascensiunea echipei, care a trecut de la lupta pentru evitarea retrogradării la participarea în cupele europene.

Chris Hughton, omul care a readus-o pe Brighton în elita fotbalului englez după 34 de ani

Primul antrenor care a condus-o pe Brighton în Premier League a fost Chris Hughton. Tehnicianul a fost instalat în funcție pe 31 decembrie 2014, într-o perioadă în care echipa se confrunta cu dificultăți în Championship. Hughton a reușit promovarea în 2017, după ce Brighton a încheiat sezonul pe locul secund, în spatele lui Newcastle United. Formația de la malul Canalului Mânecii a revenit, astfel, în primul eșalon al fotbalului englez după o absență de 34 de ani. Chris Hughton a menținut echipa în Premier League în primele două sezoane, însă a fost demis în mai 2019, după ce Brighton a terminat campionatul pe locul 17, la doar două puncte de zona retrogradării.

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Graham Potter a schimbat filosofia de joc a lui Brighton

În mai 2019, conducerea clubului a decis să îi încredințeze proiectul lui Graham Potter, tehnician care impresionase anterior la formația suedeză Östersunds și care o pregătise pe Swansea City. Sub comanda englezului, Brighton a început să practice un fotbal bazat tot mai mult pe posesie, construcție și flexibilitate tactică. Deși rezultatele nu au fost întotdeauna spectaculoase, Tony Bloom i-a acordat încredere antrenorului. După două sezoane încheiate pe locurile 15 și 16, Brighton a terminat ediția 2021-2022 pe poziția a noua, cu 51 de puncte, stabilind la acel moment un record al clubului în Premier League. Potter a părăsit echipa în septembrie 2022, după mai bine de trei ani petrecuți pe banca tehnică a „pescărușilor”. Chelsea l-a ales pentru a-l înlocui pe Thomas Tuchel, presa britanică relatând că despăgubirile pentru antrenor și colaboratorii săi s-au ridicat la aproximativ 21 de milioane de lire sterline. După Chelea, Potter a venit la naţionala Suediei şi a câştigat la pas grupa de Liga Naţiunilor din care a făcut parte şi România.

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Roberto De Zerbi a scris istorie la Brighton! A bifat prima calificare în cupele europene

Italianul Roberto De Zerbi, fost jucător al CFR Cluj şi actual antrenor al lui Tottenham, a preluat echipa „pescăruşilor” în septembrie 2022 și a dus proiectul construit de Graham Potter la un alt nivel. Fostul antrenor al lui Sassuolo și Șahtior Donețk a impresionat prin stilul ofensiv și curajul cu care Brighton aborda confruntările împotriva marilor forțe din Premier League. În primul sezon petrecut în Anglia, De Zerbi a condus echipa către o performanță istorică. Brighton a terminat campionatul pe locul șase, cu 62 de puncte, și s-a calificat pentru prima dată în istorie în cupele europene.

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Tot în acel sezon, formația patronată de Tony Bloom a ajuns în semifinalele Cupei Angliei, fiind eliminată de Manchester United la loviturile de departajare. În sezonul următor, Brighton a câștigat o grupă de Europa League din care au mai făcut parte Olympique Marseille, Ajax Amsterdam și AEK Atena, înainte de a fi eliminată de AS Roma în optimile de finală.

Fabian Hürzeler, adversarul lui Filipe Coelho, a devenit cel mai tânăr antrenor permanent din istoria Premier League

În vara anului 2024, Tony Bloom a surprins lumea fotbalului englez prin numirea germanului Fabian Hürzeler, un tehnician care avea doar 31 de ani la momentul respectiv. Hürzeler tocmai reușise promovarea în Bundesliga cu St. Pauli, după ce câștigase campionatul eșalonului secund din Germania.

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Prin instalarea sa pe banca tehnică a lui Brighton, permanent din istoria Premier League. Germanul a încheiat primele două sezoane pe banca englezilor pe locul opt, iar în cel de-al doilea a obținut calificarea în Conference League, competiție în care o va întâlni pe Universitatea Craiova.

În ciuda unor perioade dificile din punct de vedere al rezultatelor, conducerea clubului nu a renunțat la proiectul său. Dimpotrivă, pe 7 mai 2026, Brighton a anunțat oficial prelungirea contractului lui Fabian Hürzeler până în vara anului 2029. Deci, Brighton a schimbat doar patru antrenori principali în zece sezoane de Premier League:

Chris Hughton: decembrie 2014 – mai 2019;

decembrie 2014 – mai 2019; Graham Potter : mai 2019 – septembrie 2022;

: mai 2019 – septembrie 2022; Roberto De Zerbi: septembrie 2022 – mai 2024;

septembrie 2022 – mai 2024; Fabian Hürzeler: iunie 2024 – prezent.

Dintre cei trei antrenori permanenți care au părăsit clubul de la promovarea în Premier League, doar unul a fost demis. Graham Potter a plecat la Chelsea, în timp ce Roberto De Zerbi și-a încheiat colaborarea cu Brighton de comun acord.