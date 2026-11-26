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Universitatea Craiova are și motive de optimism înaintea celui mai dificil examen din Conference League, pe terenul celor de la Brighton. FANATIK a consultat rapoartele Wyscout ale celor două formații din ultimele cinci partide și a identificat una dintre marile vulnerabilități ale englezilor. Oltenii pot da lovitura chiar la un capitol la care, cel puțin pe hârtie, britanicii ar trebui să exceleze: jocul aerian.

Fazele fixe, marele atu al Universității Craiova în duelul cu Brighton. Unde suferă englezii

Cele două formații sunt neînvinse în competiție și au acumulat câte șapte puncte. Un rezultat pozitiv în Anglia i-ar apropia pe olteni de calificarea directă în optimile de finală.

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Brighton ocupă locul secund în Premier League și beneficiază de un lot de sute de milioane de euro. Oltenii nu vor avea, probabil, foarte multe oportunități de a marca din acțiune, astfel că fiecare corner sau lovitură liberă din apropierea careului advers poate cântări enorm în economia partidei. FANATIK a analizat rapoartele Wyscout ale celor două echipe din ultimele cinci meciuri, iar cifrele scot la iveală un detaliu surprinzător. În ciuda taliei impresionante a fundașilor centrali, Brighton are probleme serioase în jocul aerian din propriul careu. Englezii au pierdut jumătate dintre dueluri!

Craiova stă mult mai bine decât Brighton la fazele fixe. Ce spun cifrele

Fazele fixe pot decide duelul dintre Brighton și Universitatea Craiova. Oltenii au marcat nouă dintre cele 55 de goluri în urma unor astfel de situații (16,36%). Englezii au punctat de opt ori din faze fixe, dintr-un total de 40 de goluri (20%). Statistica nu include datele din preliminariile competițiilor europene. Niciuna dintre cele două formații nu a înscris însă astfel în primele trei etape din Conference League.

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Indicator – Conference League U Craiova Brighton Cornere executate 15 25 Media cornerelor pe meci 5 8,33 Lovituri libere executate 5 5 xG din cornere 0,81 0,35 xG din lovituri libere 0,41 0,38 Total xG din faze fixe 1,22 0,73 Media xG din faze fixe pe meci 0,41 0,24 Goluri din faze fixe 0 0

Chiar dacă nu au reușit să puncteze din faze fixe în faza principală a competiției europene, oltenii au fost mai periculoși decât englezii. Potrivit rapoartelor Wyscout consultate de FANATIK, Craiova a înregistrat un xG de 1,22 din astfel de situații, față de 0,73 în cazul lui Brighton. Practic, oltenii au avut un xG cu 67% mai mare decât britanicii, deși au beneficiat de cu 40% mai puține cornere (15 față de 25). Mai mult, Brighton comite mult mai multe faulturi în propria treime decât Universitatea Craiova, raportat la numărul total de infracțiuni. Aproape 14% dintre faulturile englezilor sunt comise în această zonă, față de doar 4,8% în cazul oltenilor. Alexandru Cicâldău și colegii săi pot avea, așadar, oportunitatea de a trimite mingi periculoase în careul advers.

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Indicator U Craiova Brighton Total goluri analizate 55 40 Goluri din faze fixe 9 8 Procentajul golurilor din faze fixe 16,36% 20%

Fundașii de aproape doi metri ai lui Brighton, surprinzător de vulnerabili în jocul aerian

Unul dintre punctele slabe ale englezilor în ultimele cinci partide a fost chiar căpitanul Lewis Dunk. Experimentatul fundaș central, care măsoară 1,92 metri, a câștigat un singur duel aerian dintre cele cinci disputate în propriul careu. Nici Martin Svoboda, înalt de 1,95 metri, nu a impresionat. Acesta a pierdut ambele dueluri aeriene disputate în propriul careu și a câștigat doar 39% dintre confruntările de acest tip la nivelul întregului teren.

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Indicator – ultimele 5 meciuri U Craiova Brighton Dueluri aeriene câștigate în propriul careu 6/10 (60%) 12/24 (50%) Dueluri aeriene câștigate în propria treime 14/24 (58,3%) 26/49 (53,1%) Ponderea faulturilor comise în propria treime 4,8% 13,9% Media faulturilor în propria treime/meci 0,6 2 Total degajări 118 148 Media degajărilor/meci 23,6 29,6

Problemele englezilor nu se opresc la fundașii centrali. Pascal Groß și Jack Hinshelwood au câștigat doar 20% dintre duelurile aeriene în ultimele cinci partide. Sunt cifre de care oltenii pot încerca să profite atunci când își trimit fotbaliștii înalți în careul advers.

Stevanović și Romanchuk, armele oltenilor în careul englezilor

Universitatea Craiova are în lot câțiva fotbaliști care pot pune în dificultate defensiva lui Brighton. Stevanović este unul dintre cei mai eficienți jucători ai oltenilor în duelurile aeriene. Sârbul a câștigat 17 dintre cele 20 de confruntări din ultimele cinci partide, având un procentaj impresionant de 85%. Oleksandr Romanchuk, cel mai înalt jucător de câmp al oltenilor, cu 1,93 metri, reprezintă o altă armă la cornere și lovituri libere.

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Jucător – ultimele 5 meciuri Cornere Lovituri libere Total Alexandru Cicâldău 9 4 13 David Matei 5 0 5 Luca Băsceanu 1 1 2

Un detaliu incredibil la cornerele lui Brighton. Englezii au executat 24 dintre cele 25 în același mod

Oltenii trebuie să fie extrem de atenți și la fazele fixe ale adversarilor. Deși Brighton nu a marcat niciun gol din astfel de situații în ultimele cinci partide, englezii au o preferință evidentă în ceea ce privește executarea cornerelor. Nu mai puțin de 24 dintre cele 25 de lovituri de colț au fost executate cu efect spre poartă. Britanicii nu recurg la scheme scurte în apropierea fanionului de colț și nici nu trimit mingea în zona liniei de 16 metri. Preferă să pună presiune direct pe portarul și fundașii adverși.