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Universitatea Craiova se pregătește pentru cel mai dificil examen din Conference League, pe terenul celor de la Brighton. Clubul din Premier League are o istorie interesantă în ceea ce privește fotbaliștii români. De la căpitanul Stelei din finala de la Sevilla până la puștii crescuți de Gică Hagi, englezii au avut sub contract mai mulți jucători români și au investit milioane de euro în transferurile acestora. Niciunul nu a reușit însă să se impună.

Brighton, adversara Universității Craiova din Conference League, are o istorie interesantă cu fotbaliștii români

Universitatea Craiova va evolua joi, 26 noiembrie, de la ora 19:45, pe Amex Stadium, în etapa a patra a fazei principale din UEFA Conference League. Oltenii au acumulat șapte puncte în primele trei runde, după remiza cu Getafe (1-1) și victoriile cu Inter d’Escaldes (3-1) și Egnatia (2-0). Un rezultat pozitiv în Anglia ar reprezenta un pas important către calificarea directă în optimile de finală.

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Brighton are tot șapte puncte, însă este singura echipă din competiție care nu a primit gol în primele trei etape. Englezii au învins Kauno Žalgiris (4-0) și Getafe (1-0) și au remizat cu Jablonec (0-0). Confruntarea de joi va fi prima din istoria clubului britanic împotriva unei formații din România. Fotbaliștii români nu le sunt însă deloc străini „pescărușilor”.

Ștefan Iovan, primul român din istoria lui Brighton. De la Cupa Campionilor Europeni la liga a doua din Anglia

Povestea românilor la Brighton a început în 1991, înainte de înființarea Premier League. Ștefan Iovan, , a părăsit gruparea din Ghencea după mai bine de un deceniu. Fundașul l-a impresionat pe antrenorul Barry Lloyd și a semnat cu Brighton, echipă care evolua atunci în liga secundă a Angliei.

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Măcinat de probleme medicale, Iovan a bifat doar șase apariții în campionat pentru englezi. A cucerit însă Sussex Senior Cup, o competiție regională, alături de echipa de rezerve a clubului. Fundașul originar din județul Dolj a revenit la Steaua în 1992, după singura experiență în străinătate din cariera sa. Ulterior, a mai evoluat pentru Rapid, Electroputere Craiova și CSM Reșița.

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Daniel Mândroiu a ales Brighton în detrimentul lui Southampton. Mama sa a plâns o săptămână

Născut la Dublin, din tată român și mamă irlandeză, Daniel Mândroiu a ajuns la academia lui Brighton în 2014, la doar 15 ani. Mijlocașul ofensiv, crescut la St. Kevin’s Boys, a ales gruparea din sudul Angliei în detrimentul lui Southampton. Decizia nu a fost deloc ușor de acceptat pentru familia sa. Mama fotbalistului a dezvăluit pentru publicația irlandeză The42 că a plâns cel puțin o săptămână după plecarea fiului său.

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Mândroiu a petrecut patru ani în academia englezilor, fără să debuteze la prima echipă. A revenit în Irlanda la finalul anului 2018 și și-a relansat cariera la Bohemians, unde a fost desemnat cel mai bun tânăr jucător al campionatului în 2019. A mai evoluat pentru Shamrock Rovers și Lincoln City. Fotbalistul a reprezentat Irlanda la nivel de juniori și tineret, iar în 2021 a fost convocat inclusiv la prima reprezentativă.

Florin Andone, românul care a purtat tricoul cu numărul 10 la Brighton

Brighton a plătit aproximativ șase milioane de euro pentru Atacantul venea de la Deportivo La Coruña, pentru care a marcat 18 goluri în 69 de partide. Românul a semnat un contract pe cinci sezoane și a primit tricoul cu numărul 10. Cel mai tare moment al său în Anglia a venit pe 4 decembrie 2018, în derby-ul cu Crystal Palace (3-1), când a înscris după o cursă individuală începută din propria jumătate de teren.

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Instalarea lui Graham Potter pe banca tehnică a schimbat însă situația atacantului. Andone a fost împrumutat la Galatasaray în septembrie 2019, unde a suferit o accidentare gravă la genunchi. A urmat un nou împrumut, la Cádiz, iar în septembrie 2022 și-a reziliat contractul cu Brighton și a semnat cu Las Palmas. Cu 30 de apariții și șase goluri în toate competițiile, Andone rămâne singurul român care a evoluat pentru Brighton în Premier League.

Tudor Băluță, fotbalistul Universității Craiova pentru care Brighton a plătit aproape trei milioane de euro

În ianuarie 2019, Brighton a plătit aproximativ 2,9 milioane de euro pentru Tudor Băluță, care avea doar 19 ani. Englezii l-au lăsat la Viitorul Constanța până în vară, iar mijlocașul a ajuns în Anglia după parcursul spectaculos al României la EURO U21. Băluță a disputat însă un singur meci oficial pentru prima echipă a lui Brighton. A fost integralist în înfrângerea cu Aston Villa (1-3), din Cupa Ligii Angliei, în septembrie 2019.

Mijlocașul a fost împrumutat ulterior la ADO Den Haag și Dinamo Kiev, unde a lucrat cu Alan Pardew, respectiv Mircea Lucescu. Problemele medicale i-au afectat creșterea, iar contractul cu Brighton a expirat în vara anului 2022. Băluță a revenit la Farul Constanța, a cucerit titlul sub comanda lui Gică Hagi și a mai trecut pe la Śląsk Wrocław înainte de a semna cu Universitatea Craiova.

Adrian Mazilu, fotbalistul de trei milioane de euro care nu a debutat la Brighton

Brighton a făcut din nou cumpărături la Gică Hagi în vara anului 2023. Englezii au acceptat să plătească aproximativ trei milioane de euro pentru Adrian Mazilu, care avea doar 17 ani și tocmai a câștigat titlul cu Farul Constanța. Fotbalistul a rămas în România până la finalul anului, iar în ianuarie 2024 a fost împrumutat imediat la Vitesse Arnhem, unde a bifat doar trei apariții în campionatul Olandei.

Mazilu a revenit în Anglia în vara anului 2024, însă problemele musculare l-au ținut departe de gazon pentru o perioadă îndelungată. Aventura sa la Brighton s-a încheiat pe 31 august 2025, când englezii au anunțat transferul definitiv al fotbalistului la Dinamo București. Puștiul pentru care Brighton a plătit trei milioane de euro a revenit astfel în SuperLiga fără să fi disputat vreun minut oficial pentru prima echipă a clubului britanic.