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Brighton – U Craiova, duelul dintre locul 2 din Premier League și liderul din SuperLiga se joacă joi, de la ora 19:45, pe Amex Stadium, o arenă cu o capacitate de 32.000 de locuri. Pentru campioana României, acesta este un test extrem de important, dar și de dificil. În meciul din etapa 4 de Conference League, oltenii vor avea în față o grupare cotată la 700.000.000 de euro. Este un veritabil duel David vs Goliat, în condițiile în care clubul din Bănie este cotat la circa 37.000.000 de euro.

Brighton – U Craiova, live în etapa 4 de Conference League

Brighton & Hove Albion FC și Universitatea Craiova pleacă de pe poziții egale în acest meci. Ambele formații au câte 7 puncte după primele 3 etape disputate în grupa de Conference League. Englezii au trecut de Kauno Zalgiris (4-0), Getafe (1-0) și au remizat cu Jablonec (0-0). De cealaltă parte, U Craiova a învins Inter Escaldes (3-1), Egnatia (2-0) și au remizat cu Getafe (1-1).

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Moralul celor două formații este diferit înainte de meciul de joi. În etapa a 11-a din Premier League, Brighton a pierdut în mod surprinzător, scor 0-2, pe terenul celor de la Hull City. Rămasă în 10 oameni în minutul 89, când Costinha a văzut al doilea galben, rivala Craiovei a primit două goluri în prelungiri, de la McBurnie, în minutele 90+2 și 90+5. Dacă englezii au suferit, oltenii au zburdat în SuperLiga. !

Cine transmite la TV meciul Brighton – U Craiova, din etapa 4 de Conference League

Toate meciurile celor de la Universitatea Craiova din grupa de Conference League, apoi din fazele eliminatorii, în cazul fericit al calificării oltenilor, se văd în România pe posturile Digi Sport 1 și Prima Sport 1. Întâlnirea de joi, care începe la ora 19:45, Brighton – U Craiova, se poate vedea pe Digi Sport 1 și pe Prima Sport 1, precum și pe site-ul și în aplicația Digi Sport (exclusiv pentru abonații Digi România aflați pe teritoriul țării), dar și pe platforma de streaming PrimaPlay.ro.

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Clasamentul din Conference League înainte de etapa a 4-a. U Craiova, locul 8

După 3 etape jucate în UEFA Conference League, sezonul 2026 – 2027, . Oltenii au 7 puncte și ocupă poziția a 8-a. Încă un rezultat pozitiv în Anglia ar echivala practic cu o calificare. Englezii ocupă și ei un loc de calificare în acest moment, fiind și mai bine clasați, pe 5. De notat că Brighton încă nu a primit gol în această grupă (5-0 golaveraj) Iată, mai jos, cum arată clasamentul în Conference League după 3 etape:

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Lugano – 9 puncte Panathinaikos – 9 puncte Twente – 9 puncte Monaco – 9 puncte Brighton – 7 puncte Brann – 7 puncte Copenhaga – 7 puncte Universitatea Craiova – 7 puncte Mjallb – 7 puncte Sint-Truidense – 7 puncte Ajax Amsterdam – 6 puncte Trabzonspor – 6 puncte Hajduk Split – 6 puncte Freiburg – 6 puncte Steaua Roșie Belgrad – 4 puncte Atalanta – 4 puncte Braga – 4 puncte Gent – 4 puncte Riga FC – 3 puncte Thun – 3 puncte Borac Banja Luka – 3 puncte Lincoln Red Imps – 3 puncte Jablonec – 2 puncte Aarhus – 2 puncte Nordsjaelland – 2 puncte Egnatia – 2 puncte Kairat Almatî – 2 puncte ȚSKA Sofia – 1 punct Iberia 1999 – 1 punct Pafos FC – 1 punct Getafe CF – 1 punct Hearts – 1 punct KuPS Kuopio – 1 punct Midtjylland – 1 punct Inter Club d’Escaldes – 0 puncte Kauno Žalgiris – 0 pun

Programul și rezultatele Craiovei în grupa de Conference League:

15 octombrie 19:45 Universitatea Craiova – Getafe 1-1

22 octombrie 19:45 Inter Club d’Escaldes – Universitatea Craiova 1-3

5 noiembrie 22:00 Universitatea Craiova – KF Egnatia 2-0

26 noiembrie 19:45 Brighton – Universitatea Craiova

10 decembrie 17:30 FC Kairat Almaty – Universitatea Craiova

17 decembrie 22:00 Universitatea Craiova – FC Copenhaga

Cote pariuri Brighton – Universitatea Craiova în Conference League

Diferența uriașă de valoare dintre cele două formații și dintre campionatele din care provin se vede în cotele la pariuri pentru acest meci. Brighton are 1,12 – 1,15 pentru victorie, în timp ce oltenii primesc cote „monstru”, între 14,00 și 16,00. U Craiova are cotă uriașă: 1,95, să marcheze în Anglia. Un „GG” are cota 2,10. Până la meciul contra campioanei din SuperLiga, Brighton avea zero goluri primite în cupele europene, grupa de UECL. În toate competițiile, Brighton nu a mai primit gol din luna septembrie, un 1-1 cu Leeds. De atunci, „pescărușii” au avut rezultatele: 2-0 cu Brentford, 5-0 cu Crystal Palace, 4-0 cu Kauno Zalgiris și 3-0 cu campioana Arsenal!

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Live Blog: Urmărește în timp real Brighton U Craiova, meci din etapa 4 de Conference League

Cel mai important meci al Universității Craiova în acest sezon din Europa, un veritabil test, este prezentat pe larg într-un LIVE BLOG de pe FANATIK. Site-ul nostru vă aduce, în timp real, toate informațiile legate de partida Brighton – U Craiova. Primiți informații și de la rezultatele din celelalte partide de Conference League și clasamentul actualizat. Toate datele sunt pe FANATIK.ro. După încheierea meciului din Anglia, pe site-ul nostru sunt toate declarațiile și reacțiile protagoniștilor: jucători, antrenori, conducători.