Brigitte, adevărul despre împăcarea cu Florin Pastramă și boala de care suferă: “Am rămas șocată”

Brigitte Pastramă a revenit în brațele lui Florin Pastramă pe 8 iulie, chiar în ziua în care împlineau trei ani de căsătorie. Împăcarea a fost dulce, iar cei doi soți s-au afișat, pentru prima dată după ce au renunțat la ideea divorțului, la petrecerea aniversară a fiicei brunetei, Sara. De la Brigitte, adolescenta a primit de ziua ei o brățară din diamante și o petrecere cu tematică Pinky Blinky, în decorul frumos de la Magic Castel. Adolescenta a mai primit flori, tort și o mulțime de daruri și de la invitați.

Brigitte dezvăluie culisele împăcării cu Florin Pastramă și vorbește despre problemele medicale

Brigitte Pastramă a dat petrecere mare de ziua fetei sale, Sara, care a împlinit 15 ani, pe 14 iulie. La eveniment a fost și fiul vedetei, Robert, cu care aceasta a avut niște divergențe în trecut. Norii negri dintre ei au dispărut, iar Brigitte i-a dat fiului ei un apartament și un local. În schimb, fiica ei a primit în dar, de ziua ei, o brățară cu diamante.

Într-un interviu pentru FANATIK, Brigitte a vorbit despre cei doi copii, despre împăcarea cu Florin Pastramă, dar și despre afecțiunea care i-a pus viața în pericol. Vedeta a dezvăluit ce intervenție chirurgicală a suferit, cum s-a îngrășat 20 de kg, din care a reușit să slăbească 10, și ce alimente are voie să consume.

Brigitte, văd că este și fiul tău la ziua fiicei tale, Sara. Știu că au fost probleme între voi. În ce relații sunteți acum?

– Cum să nu fie? Prea mult timp a trecut de atunci. Problemele au fost în urmă cu doi ani și ceva. De atunci s-au întâmplat multe. Nu i-am dat la copil restaurantul tatălui lui, apartamentul lui? Și m-am bucurat că azi, el a putut veni. De obicei lucra. E barman. Și astăzi chiar a fost liber. A fost super.

Robert este și la facultate?

– Are 21 de ani. Este și la facultate. Acum a zis că ar vrea să schimbe specializarea. Psihologie a făcut, dar vrea altceva. Nu știu exact ce anume, dar ceva legat de muzică.

Sara ce vrea să facă mai departe?

– Sara este în clasa a lX-a. Ea își dorește să fie notar. Vrea să urmeze Dreptul, să se facă notar sau procuror. Asta își dorește.

Sara pare firavă, tu pari mai puternică…

– Sunt doar o luptătoare.

Te-ai împăcat cu Florin la 3 ani de la căsătorie… Cum a avut loc împăcarea?

– Fix atunci ne-am împăcat, la trei ani de la căsătorie. M-a sunat Florin și mi-a spus, ”La mulți ani, iubirea mea!”. Am rămas șocată. Era să mă preling pe jos. Făceam un tratament de recuperare după operație și era să-mi pice ceaiul din mână, când am auzit. Acum, suntem într-un moment în care suntem, ca și cuplu, fericiți.

Ce intervenție chirurgicală a suferit Brigitte: “Nu pot să mănânc aproape nimic”

E adevărat că ai suferit o operație?

– După Covid, am avut o problemă… După cum se știe, anumite persoane au rămas cu tot felul de sechele după Covid. Mie mi-a fost afectată o glandă care este pe stomac și am avut, de exemplu, glicemia 320 cu 140 tensiune. Medicul mi-a scos un perete de pe stomac cu tot cu glandă. Adică, asta-i operația! Și, în momentul de față, la petrecerea Sarei am gustat foarte puțin dintr-o prăjitură. Nu am voie să le mănânc, dar le-am comandat de la un cofetar celebru. Ideea este că, din cauza sănătății mele, nu pot mănânc aproape nimic. Am un regim de viață foarte strict.

Pentru cât timp trebuie să ții acest regim?

– Îl țin de trei săptămâni și jumătate. Duminică am fost la UPU și luni m-am întors. Mi-au făcut investigații. Acum e mai ok. Dar m-am simțit rău. Eu trebuie să țin un regim. Am mai mâncat doar mămăliguță și așa cu puțină brânză rasă. Eu nu am putut să-mi controlez boala… nu știam ce am. Am făcut investigații în urmă cu un și ceva, dar situația mea cu glicemia nu era atunci așa gravă.

În schimb, în urmă cu cinci ani, tatăl meu a murit de diabet. Deci, se moare de la biabet. A încercat un alt regim, un tratament pe bază de viperă. Nu a mai luat pastilele obișnuite și a murit. Pur și simplu vorbea mama cu el și a murit în 25 de minute pe scaun. A făcut blocaj renal.

Bunicul meu, tatăl tatălui meu-dar e adevărat că el a și fost închis în lagăr în Rusia, în al doilea război mondial- s-a îmbolnăvit, și a murit tot de diabet. Diabet și pareză. Așa că, ce vreau să spun, că eu am genetic boala aceasta și am decis că trebuia să elimin cauza.

S-a îngrășat 20 de kg din care a slăbit 10

Dar la Urgență de ce ai ajuns?

– Mi se dereglaseră anumiți parametri ai sângelui și m-am speriat. Am crezut că am făcut pancreatită. Însemna diabet de tip 1. Am ajuns la urgență pentru că mâncasem o salată de vinete. Mi-a plăcut foarte mult salata de vinete făcută de soacra mea, mama lui Florin. Am mâncat un bol, iar eu nu aveam voie. Abia după două luni aveam voie să mănânc vinete, ceapă și maioneză.

Din păcate, am văzut și foarte multe cazuri acolo, în spital. Ferească Dumnezeu! În momentul de față mă lupt și cu kilogramele. Mă îngrășasem foarte mult, 20 de kg după Covid, tocmai datorită dereglării acestei glande. Momentan am dat jos de 10 kg din cele 20 de kg acumulate, pentru că nu am putut să mănânc. Faptul că dai jos 10 kilograme în trei săptămâni, 11 chiar… nu e așa simplu. Mi se lăsase pielea și atunci am făcut tratamente.

E foarte frumoasă rochia ta de azi. Ce mărime porți acum?

– Nu am mai putut purta rochii din acestea în momentul în care m-am îngrășat. Deci, nu mă mai încăpea nimic. Am avut mărimea 42 și acum am 36, din nou, cât am avut înainte. După ce m-am îngrășat dormeam foarte mult. Îl rugam pe Florin să se ducă în locul meu la lucru și eu stăteam și vegetam. Era de la tiroidă. La multe persoane după Covid li s-a dereglat tiroida. Oricum, ceva se întâmplă. Eu am 45 de ani, nu sunt chiar foarte tânără. Și dacă nu am grijă de sănătatea mea și nu îmi fac anual investigații, nu e bine.

”Mi-am învățat lecția”

În prezent care este starea ta de sănătate? Cum te simți?

– Nu mai am deloc imunitate din cauza operației, dar și pentru că am slăbit. Nu am slăbit pentru că am vrut, nu am putut să mai mănânc! De aceea și acum iau shake-uri proteice. Nu am făcut-o pentru frumusețe. Îmi era frică, aveam antecedentele în familie. Și am zis, dacă se poate opera, de ce nu? Fac tratament și acum mă simt foarte bine. Mi-am învățat lecția. Dacă nu mă alimentez sau nu beau apă, mă duc la urgență și îi rog să îmi bage în vene ce trebuie, până mă reglez.

Cu sport nu ai încercat să slăbești?

– Sport făceam foarte mult. Făceam un antrenament special foarte dur, de patru ori pe săprămână, și de cinci ori chiar, și tot așa eram. Foarte greu am fost. Am mâncat pâine de hrișcă, am înlocuit anumite lucruri cu mâncare sănătoasă. Pot să mănânc gălbenuș de ou, brânză dulce, iaurt, toate blindate sau așa. Nu am voie să mănânc legume crude pentru cel puțin o lună de zile, pentru pancreas.

Dar îi fac lui micul dejun cu Florin avocado, brânză dulce light sau perle sau două ouă și un albuș de la mine. Fierte, nu în ulei. Trebuie echilibru. Dacă se îmbolnăvește și el, ce ne facem? Țin mult la alimentația lui. Trebuie proteine multe. Lui Sara îi place să mănânce mexican sau anumite mâncăruri mai grele, să spunem. Nu am ce face.

Cum se înțelege fiica vedetei cu Florin Pastramă

Sara stă cu voi?

– Da, normal că stă cu noi. Robert are casa lui, viața lui, normal. Dar Sara e foarte mămoasă.

Observ că se împacă bine cu Florin…

– Păi, nu o ducea el în fiecare dimineață la școală? Se împacă foarte bine amândoi.

Spuneai despre copiii tăi că nu au avut ocazia să se bucure de tată…

– Robert l-a pierdut pe tatăl lui, la doi ani fără o lună, iar Sara de la trei ani este cu mine. Sigur că mai merge o dată pe an la el. Acum a venit el la București. El propriu zis stă în Austria și la Timișoara. E greu și pentru el. Eu mi-am crescut copiii fără tată. Greu. La fiul meu a murit, iar Ovidiu are el o viață, care e independent, nu a mers familia… dar Sara are nevoie de sfaturi de la un tată. Și când are nevoie de ele i le cere lui Florin. El e foarte prietenos și știe să dea sfaturi bune. Și Sara îl ascultă foarte mult. Mi-a arătat că are un rol important și în viața Sarei.

Ce cadouri a primit Sara de la tine?

– I-am dat o brățară cu diamante negre din aur alb. Mai are una cu diamante negre și albe. Are și cerceluși, tot așa cu diamante negre și albe. Fetițele apreciază. Are și ea zestrea ei de la 15 ani. O brățărică, cerceluși, lănțișor…

Are poșete de 20 000 de euro

Care e cel mai scump obiect din garderoba ta?

– Poșetele sunt scumpe. Sunt o investiție. Poate să fie și 20 000 de euro. Mai am niște blănuri de zibelină și chinchila care sunt scumpe. Dar am câteva poșete Hermes și alea sunt mai scumpe.

Câte perechi de încălțăminte ai?

– Nu le-am numărat. Acum mi-am cumpărat toată colecția de la Amin Moa. M-am fixat doar pe firma aceasta și Mach and Mach. Înainte îmi plăcea Valentino. Se găsesc foarte greu, transparente așa, cu tocul ăla… dar nu prea găsesc. Am căutat o pereche trei săptămâni. E o creatoare libaneză de nișă și sunt puține magazine în lume. Modelele ei, la rochiile astea, chiar se asortează. Îmi plac foarte mult rochiile peste genunchi și pantofii cei clasici cu vârf foarte ascuțiți. Am și câteva rochii de la firme din mall, nu foarte scumpe.

Dar la capitolul bijuterii cum stai?

– De obicei nu port. Dar la evenimente port, la biserică nu le port. Și am zis dacă tot le am… e un eveniment. Și dacă tot i-am luat Sarei o brățară, am zis să port și eu.

Ce nu trebuie să-i lipsească din poșetă unei femei cochete?

– Dacă e cochetă… oglinda! Și apoi restul.

Ce tatuaje are Brigitte Sfăt și ce reprezintă

Ai multe tatuaje pe corp. Ce reprezintă?

– Am câteva. Pe coloană am scris ”Nu iubesc mai mult decât pe Domnul meu Iisus”, în limba engleză, apoi am un Psalm, un verset dintr-un psalm, 118, care scrie așa: ”Nebunul se încrede în om și înțeleptul în Dumnezeu”. Și mai am un psalm, un verset trei de la romani, 12 cu 21: ”Dă-i dușmanului tău să mănânce și să bea și vei aprinde tăciuni aprinși asupra capului său”: Acesta mi l-am făcut când m-am despărțit de Ilie, când am suferit în perioada aceea.