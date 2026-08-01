Brigitte Pastramă a dat lovitura în afaceri. Succesul pe care l-a atins fosta soție a lui Ilie Năstase

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Fosta soție a lui Ilie Năstase o duce excelent în afaceri. Iată care este lovitura dată de Brigitte Pastramă. E un succes notabil la care nu nimeni nu se aștepta. Eforturile superbei brunete au fost răsplătite pe măsură!

Țelul bifat de fosta soție a lui Ilie Năstase, Brigitte Pastramă

Brigitte Pastramă este o brunetă superbă care nu s-a sfiit niciodată să vorbească despre viața sa personală. A făcut publice amănunte din mariajul cu fostul jucător de tenis Ilie Năstase cu care a rămas în relații amicale. Vedeta a discutat deschis inclusiv despre momentele mai puțin plăcute, precum și legat de eșecurile din viața sa.

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În urmă cu mai bine de un an a trecut printr-o mare . În noaptea dintre ani și-a luat o , însă a depășit toate aceste evenimente nefericite. A început să se concentreze pe business de când locuiește în Emiratele Unite Arabe și nu a greșit deloc.

De când se declară designer vestimentar a atins mai multe borne importante. Unul dintre obiectivele sale s-a îndeplinit de curând când a primit o distincție notabilă. A dat lovitura în cadrul unui eveniment care s-a desfășurat în Italia. Concret, acest lucru a avut loc la Rome Haute Fashion Show, unde a fost desemnată „Designer of the year”.

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Astfel, a cucerit piața italiană cu creațiile sale vestimentare rafinate care poartă denumirea Marguisa by Brigitte. În plus, nu se oprește aici. Bruneta urmează să fie prezentă la Tokyo, în toamna acestui an. Săptămâna modei din capitala Japoniei se așteaptă să fie o celebrare a luxului, eleganței și couture-ului atemporal.

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„Pregătește-te să fii captivat în timp ce dezvăluie o colecție uimitoare de înaltă modă, prezentând măiestria excepțională, siluete sofisticate și esența luxului european pe unul dintre cele mai prestigioase podiumuri de modă”, este mesajul transmis de reprezentații evenimentului din Tokyo, pe Instagram.

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Următorul pas luat în calcul de Brigitte Pastramă

„Alătură-te nouă pentru o seară de neuitat în care creativitatea, glamourul și excelența couture se întâlnesc pe scena internațională”, au mai notat organizatorii, în dreptul unei filmări în care fosta soție a lui Ilie Năstase se află în prim-plan. Vedeta este surprinsă pe covorul roșu, în timp ce salută spectatorii.

În următoarea perioadă Brigitte Pastramă are un program extrem de încărcat. Bruneta are onoarea de a-și prezența noile colecții la un eveniment de fashion care se va desfășura pe data de 3 octombrie, la Milano. Va rămâne în Europa pentru un alt show de anvergură, însă de această dată în capitala Franței. Va fi la Paris pe 14 noiembrie.

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În intervalul 17 – 19 noiembrie Brigitte Pastramă se va afla în Dubai, acolo unde este stabilită de ani buni. Ulterior, fosta parteneră de viață a lui Ilie Năstase va merge în Qatar. Până la finalul anului va avea numeroase deplasări, precizând că nu are timp pentru a se relaxa sau pentru a merge în vacanță cu familia.

”Am început un proiect, nu sunt singură”

„Avem un program foarte încărcat până la sfârșitul anului. Săptămâna asta voi deschide și showroomul cu materiale și creații de lux în Voluntari. Nu o să am deloc timp de vacanță, nu vom pleca, eu plec oricum în fiecare lună la showurile de modă. Tocmai ce m-am întors de la Roma.

La sfârșitul lunii august plec în India, trebuie să merg până acolo pentru că am început un proiect, nu sunt singură, trebuie să merg să printez materiale pe mătase și pe in. Apoi vom face produsele de serie, rochii din mătase și în care cred că vor fi dedicate în mod special femeilor din Middle East.

Sunt rochii lungi, vaporoase, cu mâneci, printuri. Vom face și câteva abaya și o să vedem cum o să meargă și aici. Eu când merg la biserică port genul acela de rochii, îmi place cum îmi stă”, a declarat Brigitte Pastramă, relatează .