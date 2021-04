Brigitte Pastramă, adevărul despre operațiile estetice suferite. Câți bani a scos din buzunar pentru ele

Brigitte Pastramă (43 de ani) a spus adevărul gol-goluț despre operațiile estetice suferite de-a lungul timpului, dar și care este suma exorbitantă pe care a scos-o din buzunar pentru a se simți minunat în propria piele.

Fosta concurentă de la Ferma a mărturisit că prima intervenție chirurgicală și-a făcut-o în timpul primului mariaj, după ce partenerul de viață i-a fost infidel. Bruneta și-a pus atunci silicoane, care peste ani au fost schimbate de mai multe ori.

Din păcate, femeia de afaceri a și suferit din cauza schimbărilor. Brigitte Pastramă a fost la un pas de moarte după ce a făcut embolie pulmonară din cauza unei operații estetice care a dus la deplasarea coastelor. Cât despre suma scoasă din buzunar vedeta recunoaște că nu s-a uitat la bani.

Brigitte Pastramă, totul despre operațiile estetice. Ce sumă a dat pe intervenții

Brigitte Pastramă și-a pus la tapet toate operațiile estetice suferite, cea mai scumpă dintre ele fiind 10.000 de euro. Soția lui Florin Pastramă are silicoane, rinoplastie, implant de sprâncene, acid hialuronic în buze, dar și botox în frunte pentru diminuarea ridurilor.

„Eu toate operațiile pe care mi le-am făcut, le-am făcut pentru bărbații de lângă mine! De la unele operații era să mor! Am făcut embolie pulmonară și era să mor, aveam coastele deplasate. Și acum vine Pastramă și-mi zice că am prea multe?! El nu le-a văzut înainte să ne căsătorim?

Nu am ascuns niciodată intervențiile chirurgicale, dar nu am avut niciodată vreo liposucție…. niciunde! Dragii mei, ca să nu mai îmi băgați în cont tot felul de operații la tot felul de prețuri, vă spun eu cum stă treaba.

Primul implant mamar a fost în ’97, (2000€). L-am schimbat de 2 ori, deoarece am născut de două ori de atunci, (5500€). Am o rinoplastie făcută de renumitul dr Hakan Gence de la Esteworld deoarece am suferit o ruptură de piramidă nazală în 2009, în urma faptului că am fost agresată de tatăl Sarei, (2500€).

Mi s-au augmentat în 2002 buzele la Timișoara cu o bioalcamidă , care mi-a migrat în toată fața și s-a capsulat și am reușit să mi-o scot în 2013 în Germania– operația a durat 9 ore, prin laparoscopie și a fost cea mai scumpă și dificilă (10.000€).

Mai am un implant de sprâncene pentru care am optat în 2019, (2000 €) și l-am făcut în Turcia, la Esteworld, acolo unde am făcut și o operație de implant fesier, în 2018 (5500€).

În prezent, nu am nimic în buze, nici nu mi-aș mai băga prea curând. Anual îmi injectez botox în frunte, o substanță care paralizează mușchii de expresie care formează ridurile (200€)”, a mărturisit Brigitte Pastramă pentru emisiunea Xtra Night Show.

Bruneta nu se oprește aici pentru că vrea să ajungă din nou pe masa de operație. Vedeta vrea fire de întinerire, intervenție pe care urmează să o facă în România, după ce face vaccinul pentru coronavirus.