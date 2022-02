Brigitte Pastramă a renunțat la extensii și gene false: “M-am îngrășat 8 kilograme”. Cum a apărut în emisiunea lui Măruță, de ziua ei

Brigitte Pastramă a împlinit 45 de ani, ocazie cu care a fost invitată în emisiunea „La Măruță”. Vedeta a vorbit despre cele mai importante lecții învățate până la această vârstă, dar și despre ultima perioadă, despre care spune că a fost una foarte dificilă.

Soțul său, Florin Pastramă, i-a pregătit o surpriză și a intrat în platoul emisiunii cu brațele pline de flori, pentru a o felicita pe femeia despre care declară că i-a schimbat viața.

Cu toate acestea, fosta soție a lui Ilie Năstase a fost mai atentă la ținuta sport pe care Florin Pastramă a ales să o poarte.

Brigitte Pastramă: „Cred că nimic nu este întâmplător”

Soția lui Florin Pastramă declară că cea mai importantă lecție pe care a învățat-o de-a lungul anilor a fost să se încreadă în Dumnezeu.

Brigitte spune că nu regretă perioadele grele din viața sa, din contră. Nu le privește ca pe niște obstacole, ci ca pe un prilej de a se dezvolta.

„Am învățat să mă încred mai mult în Dumnezeu. Cred că nimic nu este întâmplător. Eu mulțumesc pentru orice mi se întâmplă ca și încercare. Consider că trebuie să trec prin încercări, prin foc, mai greșesc. Trebuie să învăț. Suntem supuși greșelii cât trăim. Ideea este să nu vrem să facem rău.”, a povestit Brigitte Pastramă.

Una din greșelile pe care Brigitte consideră că le-a făcut a fost faptul că, în trecut, a renunțat foarte ușor la relațiile sale și a amintit despre .

„Am greșit în urmă cu 5 sau 4 ani, când am suferit foarte mult când am fost înșelată și am crezut că pot să răspund și eu cu aceeași monedă. Trebuia să mă rog mai mult, trebuia să lupt mai mult.

Cred că am învățat din această greșeală, astfel încât să prețuiesc îndeajuns persoana de lângă mine. Sper ca Dumnezeu să-mi dea puterea și înțelepciunea să-l prețuiesc pe actualul meu soț. Dumnezeu mi-a dat o nouă șansă, să am o nouă familie.”, a explicat vedeta.

Brigitte Pastramă s-a îngrășat 8 kilograme

Brigitte a declarat că ultimele luni au fost foarte dificile pentru ea. Din vara anului trecut, soții Pastramă se află în mijlocul unui proces, după ce au fost acuzați că vând măști de protecție contrafăcute.

„Au fost perioade mai grele, mai stresante și datorită factorilor care nu au depins de mine și am avut mai multe probleme. Nu aș vrea să intru în amănunte, s-a făcut mare tam tam. Sunt foarte multe minciuni. Nu vreau să discut despre o problemă pe care o rezolvă avocații mei.”, a declarat Brigitte Pastramă.

Brigitte Pastramă: „Eram epuizată”

, soția lui Florin Pastramă s-a îngrășat 8 kilograme. Acum, însă, e hotărâtă să aibă mai multă grijă de sănătatea sa și a reînceput antrenamentele în sala de sport.

Mai mult, Briggite Pastramă a renunțat la extensiile de păr și de gene și își dorește să adopte un look cât mai natural, atât cât este posibil.

„Prima prioritate este sănătatea mea și a soțului meu. Ne-am hotărât să dăm la o parte ceea ce nu mai era important și să ne facem timp pentru noi.

Am avut în ultimul timp o viață foarte dezorganizată. Nu aveam timp să mâncăm. Eram epuizată, în decembrie mi se încleșta mâna și nu mai puteam să o deschid. Deci, era o lipsă de vitamine extraordinar de mare și făcusem o fază de spasmofilie foarte puternică.

Am hotărât să mă îngrijesc. Nu mai am extensii. Nu mai vreau să-mi pun. Nu mai am gene false, nu mai vreau să-mi pun nici gel pe unghii. Nu sunt naturală și n-o să fiu niciodată, pentru că mi-am introdus niște chestii în corp.”, a spus Brigitte Pastramă.

Florin Pastramă, surpriză pentru soția sa

Brigitte și Florin Pastramă s-au cunoscut în cadrul emisiunii Ferma Vedetelor și au rămas împreună. Chiar dacă de multe ori au avut discuții în contradictoriu, în prezent cei doi declară că sunt mai uniți ca niciodată și se susțin unul pe celălalt necondiționat.

Soțul său a surprins-o pe Brigitte, în direct, de ziua ei. Florin Pastramă a intrat în platoul emisiunii și i-a oferit vedetei un buchet imens de flori.

Reacția lui Brigitte a fost una neașteptată și l-a atenționat pe soțul său, pentru că a apărut la televizor într-o ținută sport, pe care obișnuiește să o poarte prin casă.

„Ești de dimineață îmbrăcat așa. Așa ai venit? De ce? A venit în trening, îmbrăcat de casă.”, a reacționat Brigitte.