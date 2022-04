Brigitte Pastramă, despre greutățile care au făcut-o să aleagă altă religie: ”Nu aveam nimic”

Fosta soție a lui Ilie Năstase a vorbit deschis despre greutățile care au făcut-o să aleagă altă religie. Fosta concurentă a emisiunii Ferma a explicat care a fost motivul pentru care a simțit nevoia să facă această schimbare majoră.

Brigitte Pastramă, adevăratul motiv pentru care a renunțat la religia catolică. Ce a declarat

Brigitte Pastramă susține că nu se mai regăsea în religia catolică și că ajunsese să se rușineze de lucrurile care nu mergeau bine în viața sa. și-a dorit atunci să caute spiritualitatea și să schimbe totul din interior spre exterior.

ADVERTISEMENT

„Eu am fost catolică, așa am fost botezată de părinții mei. Înainte ca să găsesc călăuzirea în credința pe care acuma o îmbrățișez, am început să vreau să mă schimb, să vreau să știu că cineva știe pas cu pas ceea ce fac.

Am început să mă rușinez de lucrurile care nu erau bune din viața mea și eu am vrut să fac curățenie. Încet, încet a început schimbarea din interior înspre exterior și am devenit un om puțin mai responsabil decât am fost.

ADVERTISEMENT

Am vrut ca să fiu ajutată de aceea entitate. Atunci când conștientizezi faptul că ai multe defecte pe care trebuie să le repari începe schimbarea ta.

Eu atunci când l-am cunoscut pe domnul Iisus în viața mea nu aveam nimic, absolut nimic, nu aveam copiii lângă mine, pentru că nu-mi permiteam ca să îi am lângă mine”, a spus bruneta pentru .

ADVERTISEMENT

Brigitte Pastramă, schimbată după ce a renunțat la religia catolică

După ce a trecut la Biserica Penticostală, Brigitte Pastramă a mărturisit că nu se mai simțea goală din punct de vedere sufletește și l-a primit în inima sa pe Iisus Hristos. Mântuitorul a ferit-o de multe probleme de atunci.

fost la un pas de moarte, dar a trecut cu bine peste acest hop. Bruneta consideră că a primit o a doua șansă. În prezent, partenerul de viață al vedetei a ales aceeași religie.