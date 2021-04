Brigitte Pastramă a făcut dezvăluiri cutremurătoare despre problemele de sănătate cauzate de operațiile estetice. Ea a povestit că putea să moară în orice clipă.

Prima operație estetică realizată de fosta soție a lui Năstase a avut loc în anul 1997. Până acum, vedeta s-a supus la zeci astfel de intervenții.

Problemele nu au întârziat să apară. Brigitte a făcut o embolie pulmonară după una dintre ele și a fost la un pas de moarte.

Brigitte Pastramă, dezvăluiri cutremurătoare despre operațiile estetice: „Puteam să mor în orice clipă”

În 1997, ea s-a supus primei intervenții, dar, după ce a născut, Brigitte a fost nevoită să se opereze din nou. Sânii ei s-au deformat din cauza alăptării. „Când am alăpat a trebuit să mă reoperez, aveam 24 de ani și mi-am schimbat implanturile. Serul fiziologic e un lichid cu sare, foarte greu,” a povestit ea la Xtra Night Show, potrivit SpyNews.

La o perioadă după cea de a doua intervenție la sâni, bruneta a ajuns din nou pe mâna medicilor, de această dată cu o problemă destul de serioasă. Ea a explicat că, în timpul intervenției, nu i-a fost cusută aerola mamară, ci i s-au pus niște plasturi. Din acest motiv s-a ales cu o embolie pulmonară.

„Eu n-am fost cusută la aerolă și mi s-au pus doar niște plasturi, nu mi s-a făcut anti-coagulant, la opt zile am făcut emobolie pulmonară. Avem un plământ în infarct, cel drept, și aveam un cheag de sânge și puteam să mor în orice clipă,” a povestit ea.

Vedeta a trecut prin momente dificile: „când am ajuns la Timișoara, în prima noapte era să mor. Am avut deficiență respiratorie. Nu am mai putut respira. M-am trezit dintr-un vis în care mă sufocau niște perne. A doua zi s-a întâmplat la fel, când eram la piață și în momentul în care mă deplasam spre Sara m-am sufocat și era să mor. Nu mai intra aer la mine în plămâni”.

„Am luat niște medicamente. Abia după jumătate de oră am trecut foarte greu de senzațiile acelea. Am vorbit cu sora mea care m-a îndreptat spre un pneumolog. Erau simptome de astm bronșic. Dar la mai multe analize nu aveam astm. Am plecat a doua zi în București și am fost îndrumată să fac mai multe analize. În urmă cu 4 ani de zile am fost diagnosticată cu embolie pulmonară,” a adăugat aceasta.

Și problemele nu s-au oprit aici: „la un an, din cauza faptului că n-am fost curățată când mi s-au scos implanturile vechi, pe partea dreaptă am avut o tumoare care a făcut un lanț tumurorar de trei tumori și au trebuit să le operez și pe acestea.”

