Brigitte Pastramă, hărțuită de fosta iubită a soțului ei: „Te blestem”

Brigitte Pastramă este foc și pară pe fosta parteneră a soțului ei, Florin, despre care a scris în mediul online că o terorizează cu mesajele și i-a cerut în mod public să o lase în pace.

Brigitte Pastramă, scandal cu una din fostele lui Florin

Manuela, căci așa o cheamă pe individa care îi scrie ei și soțului ei, Florin Pastramă, cere bani, înjură și amenință în respectivele SMS-uri.

Brigitte a scris pe pagina ei de Facebook că nu are de gând să plătească datoriile soțului către fostele sale iubite, pentru că nu are nicio obligație să facă asta și a cerut să fie lăsată în pace, să nu fie implicată în probleme despre care nu are habar.

„Dragii mei prieteni, ziua de astăzi am pornit cu o mare dezamăgire, această individă, Manuela cică o cheamă, mă terorizează lunar cu mesaje, către Florin, în care îi cere bani, îl blesteamă, cică este o fostă de-a lui…care acum când a văzut că Florin s-a căsătorit cu o fată cu bani, vrea și ea niște bani…

Păpușică, insistentă, în viață când stai lângă un bărbat nu ai numai de luat de la el, uneori într-o relație mai și dai! Asta înseamnă iubire! Nu știu cum ai crezut că eu voi plăti datoriile soțului la fostele????”, a scris extrem de furioasă Brigitte Pastramă.

„Te blestem, că asta meriți”

„Așa om să fii. Te blestem. Că asta meriți. Vezi că mai am mesajele. Cred că uiți ce scrii”, a mai scris nevasta lui Florin Pastramă.

Soțul vedetei, Florin, nu a avut încă nicio reacție în legătură cu acest nou scandal pe care l-a pornit bruneta în mediul online împotriva respectivei femei.

Cel mai probabl a primit și el mesaje de la fosta, dar a blocat-o, fapt pentru care aceasta a luat-o în colimatoriu apoi pe Brigitte pentru recuperarea anumitor sume de bani.

