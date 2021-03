Brigitte Pastramă, în doliu: “Sunt la înmormântare”. Dezvăluiri exclusive după ce a fost amendată, pentru că a petrecut fără niciun fel de distanțare socială

Brigitte Pastramă dezminte informațiile apărute în presă, conform cărora a fost amendată de Poliție, în acest weekend, după ce a participat la o petrecere în cadrul căreia au fost încălcate toate regulile de siguranță, impuse în contextul pandemiei de COVID-19. Recunoaște, însă, că a primit amenzi cu alte ocazii.

Contactată de FANATIK.RO, Brigitte Pastramă ne-a dezvăluit că nu este în București, ci în Timișoara, unde se pregătește să participe la o înmormântare, eveniment despre care nu a dorit să ofere detalii.

A vorbit, însă, deschis despre situația în care se află de când a început pandemia și a recunoscut că a participat la mai multe evenimente de familie în cadrul cărora Poliția a descins și dat amenzi, dar susține că nu a mers “ca să ne destrăbălăm, ci ca să onorăm o invitație a familiei”.

Brigitte Pastramă a ținut să menționeze, însă, că nu a fost amendată în acest weekend, alături de Florin Salam și Adrian Minune.

Brigitte și Florin Pastramă, amendați de poliție pentru nerespectarea regulilor de prevenție anti-Covid

“Eu nu sunt în București, sunt în Timișoara venită de ieri, la o înmormântare. Nu știu ce s-a întâmplat ieri, dar nu aveam cum să fiu amendată, pentru că nu am mers la nicio petrecere. Weekend-ul trecut am fost la un botez, la o rudă d-ale soțului meu și a venit Poliția. Am fost amendați toți, dar nu ai cum să nu mergi la botez, la o rudă apropiată. De fiecare dată când am fost la un botez, la orice cununie, am luat amendă. Dar nu putem să nu mergem, este familia soțului meu. Ești între ciocan și nicovală, nu poți să spui că nu mergi pentru că sunt rudele lui, iar dacă mergi primești amendă.

Am fost în situația asta, deși nu am mers să petrecem. Noi am fost la creștinarea copilului verișorului lui Florin și a venit Poliția și a dat amendă. Am fost și la o cununie, tot așa, la un verișor de-ai lui, și am luat amendă. Se întâmplă lucrurile astea de fiecare dată. Nu poți să nu mergi, trebuie, pentru că rudele consideră că ai ceva cu ele altfel”, ne-a spus Brigitte Pastramă.

Brigitte Pastramă, despre petrecerile la care participă în plină pandemie: “Florin nu dorește să se certe cu familia”

Căsătorită din 2019 cu Florin Pastramă, pe care l-a cunoscut în cadrul unei emisiuni TV, Brigitte Pastramă recunoaște că acum se supune altor norme familiale și nu poate refuza să participe la evenimentele la care este invitată, însă încearcă să respecte de fiecare dată regulile impuse de la debutul pandemiei.

“La petreceri noi nu mergem în cubluri, pentru că suntem penticostali, dar la înmormântare trebuie să mergi, la cununie trebuie să mergi, din respect pentru rude. Dacă mergi, trebuie să plătești, dar dacă nu iei parte la masă, se supără pe tine. Soțul meu este de etnie romă, familia este mare, Florin are 70 de verișori. Așa este în etnia lor. Nu putem refuza, pentru că nu ar mai fi vorbit cu Florin familia. Și Poliția a spus că poate nu a ales locul care trebuie, dacă era mai mare, nu amenda. Asta e, nu poți refuza.

Florin nu dorește să se certe cu familia. Chiar dacă stai la masă tot ești amendat, pentru că te afli în acel loc. Noi am evitat de când este pandemia să mergem în cluburi. Nu am mers pentru a ne distra, ca să ne destrăbălăm sau pentru a încălca legea, ci pentru că trebuia să onorăm o creștinare. Și ei au venit la noi la nuntă. E o situație ciudată, cu dus și întors. La români e alta situația, la ei e diferit, pentru că au mulți copii, sunt altfel”, a declarat Brigitte Pastramă, în exclusivitate, pentru FANATIK.

