Brigitte Pastramă, incident teribil în trafic. Ce a pățit vedeta: ”În Dubai nu au drumuri de astea”

Incident teribil în trafic pentru Brigitte Pastramă. Mașina ei a fost transportată pe platformă, iar vedeta este revoltată. Totul s-a întâmplat la doar câteva zile după ce a revenit din Dubai.

Brigitte Pastramă a avut parte de un incident în trafic. Ce s-a întâmplat cu mașina vedetei

Fosta soție a lui Ilie Năstase timp de cinci luni, iar recent s-a întors în România. Deși nu se află de prea mult timp în București, vedeta deja a avut parte de o experiență neplăcută.

Brigitte Pastramă a avut probleme cu mașina și s-a întors cu ea pe platformă. Vedetei i-a explodat cauciucul și dă vina pe drumurile din Capitală, unde sunt multe gropi.

Vedeta le-a arătat internauților un filmuleț în care bolidul ei este transportat către un service auto. Întoarcerea în țara natală i-a lăsat un gust amar fostei concurente de la Ferma.

“Dragii mei, asta (n.r.: mașina pe platformă) e de la drumurile din București. Am ajuns din nou cu mașina pe platformă, pur și simplu mi-a explodat cauciucul. Asta e că avem drumuri, băga-mi-aș picioarele în ele de drumuri de București, că cine s-o mai întoarce în … ăsta de București.

Ajung la Dubai, și mașina mi-o duc. Băi frate, conduc de două zile și deja am făcut explozie la cauciuc și nici măcar nu m-am apropiat de bordură, de la drumurile de … fără parcări și fără nimic. Bucureștiul”, a povestit vedeta pe Instastory.

Bruneta este revoltată și spune că nu i s-ar fi întâmplat așa ceva în Dubai. În doar câteva zile petrecute în România, vedeta a avut deja probleme cu mașina

“Ce gropi sunt pe drumuri frate! Și la sărăcia aia unde sunt 15 milioane salariu în Dubai nu au drumuri de astea, nu s-ar întâmpla așa ceva niciodată. Nu am pățit-o 5 luni și aici am trei zile deja și am făcut explozie la cauciuc”, a mai spus bruneta.

Ce a spus Brigitte Pastramă despre viața în Dubai

Brigitte Pastramă a petrecut luni buni în Dubai, însă recunoaște că . După ce a făcut câteva sacrificii pentru a-și permite o locuință în capitala luxului și vrea să se mute acolo definitiv, alături de fiica ei.

Vedeta a luat această decizie majoră pentru fata ei, dar cele două încă nu pot locui în casa cumpărată. Bruneta a vrut să o mute pe fiica ei departe de România pentru a o feri de anturaje și de droguri.

Mutarea în Dubai a fost un pas dificil pentru soția lui Florin Pastramă, dar totul a fost mai ușor după ce Sara a reușit să ia examenele și să se înscrie la școală.

“Mi-a fost foarte dor de copiii mei. Abia aştept să le dau cadourile. Mi-a lipsit confortul de acasă îţi dai seama. Aici eu am muncit toată viaţa pentru confort. Primele trei luni am plâns non stop şi l-am întrebat pe Dumnezeu de ce sunt aici şi de ce nu mi s-a rezolvat situaţia.

Îmi venea să plec, dar m-a obişnuit, apoi lucrurile au început să se rezolve. Când Sara a reuşit la examene şi am reuşit să o înscriu la şcoală, pentru mine a fost cea mai mare binecuvântare”, a declarat Brigitte Pastramă pentru FANATIK.