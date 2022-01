Brigitte Pastramă, declarații despre dosarul măștilor contrafăcute: ”Nimeni nu ne-a spus”

Fosta soție a lui Ilie Năstase a făcut declarații despre dosarul măștilor contrafăcute, deschis în vara lui 2021, după ce a scos pe piața din România mai multe produse de lux.

Bruneta a fost dată în judecată de o casă de modă celebră, mărturisind că nu i-a spus nimeni că poate fi sancționată penal dacă vinde măști de protecție fără acordul firmei în cauză.

În momentul de față reprezentanții mărcii Louis Vuitton cer despăgubiri. Brigitte Pastramă a dorit să lămurească lucrurile, precizând că nu a fabricat nimic, ci doar a comercializat.

Brigitte Pastramă, detalii despre măștile contrafăcute. Ce a spus vedeta

„Încercarea pe care noi am avut-o a fost tocmai datorită faptului că Dumnezeu ne iubește. Oamenii au interpretat total greșit atunci când am crezut că facem legal când am cumpărat de undeva mai multe feluri de măști și am vrut să câștigăm un ban.

Nu vândusem apartamentele toate lucrurile erau închise și am vrut să câștigăm cinstit. Am cumpărat, conform legislației măștile sunt considerate de uz sanitar și nu am crezut că este infracțiune, chiar dacă au avut logo-uri pe ele.

Nu ai voie să faci vinzi pentru că este interpretabil. Noi am vândut obiecte de uz sanitar, dar lumea a crezut că noi ne-am îmbogățit din asta și am atras răul asupra noastră.

Noi am fost resaler, fără sa știm că nu avem voie să vindem ceva cu logo. Nimeni nu ne-a spus și nici nu ne-a îndrumat”, a dezvăluit Brigitte Pastramă la .

Brigitte Pastramă, plasată sub control judiciar

Măștile de protecție comercializate de fosta concurentă de la Ferma, în pandemie, s-au vândut cu suma de 9,9 lei. Acestea au fost scoase la vânzare pe unul dintre cele mai mari magazine din România.

Vedeta și partenerul ei de viață, omul de afaceri Florin Pastramă, au fost audiați inclusiv de oamenii legii. Polițiștii le-au percheziționat locuința și i-au plasat în control judiciar timp de 60 de zile.

Brigitte Pastramă a ținut să mai sublineze faptul că totul a fost interpretat greșit și că nu a dorit decât să facă un ban cinstit. Din păcate, nu a avut parte de îndrumare în .

Și acesta nu este singurul business care nu a mers bine pentru brunetă, care în urmă cu ceva vreme a fost nevoită să vândă spațiul unde își deschisese o shaormerie.