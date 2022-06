Brigitte Pastramă nu mai ascunde adevărul! Ce noi acuzații îi aduce lui Florin, după ce amândoi au recunoscut divorțul

Brigitte Pastramă a postat un mesaj pe care internauții nu trebuie să-l descifreze prea mult, legat de căsnicia ei cu Florin. Textul brunetei este unul cât se poate de clar, și anume, Florin ar fi înșelat-o!

Brigitte Pastramă, înșelată?

„Căsătoria să fie ținută în toată cinstea, și patul să fie nespurcat, căci Dumnezeu va judeca pe cu**ari și pe preacu**ari”, este mesajul postat de Brigitte pe Instagram, text din Biblie care nu lasă loc de nicio interpretare.

Brigitte și Florin nu s-au mai înțeles deloc în ultima perioadă. Fosta nevastă a tenismenului Ilie Năstase a oferit recent câteva declarații despre telenovela momentului.

Fără să dea nume, că a fost târâtă în mocirlă în ultimii trei ani. A lăsat să se înțeleagă că de multe ori a tras mai mult pentru casă decât fostul ei partener și că unele lucruri care s-au spus despre ea au fost nedrepte.

O căsnicie cu năbădăi

„Sunt persoane care m-au deranjat enorm prin mocirla în care m-au târât în ultimii trei ani. Eu nu mai am bărbat. Eu sunt singură. De când am luat decizia să-l am pe Florin lângă mine, am fost târâtă în foarte multe mizerii care nu mi-au aparținut.

Am fost de prea multe ori pusă la un loc cu persoane care nu au avut ce să caute lângă mine, în preajma mea. (…) Am decis să merg mai departe singură”, a spus vedeta după despărțire

Brigitte și Florin nu sunt la prima lor despărțire. Cei doi au mai trecut prin momente de cumpănă în urmă cu câțiva ani. Florin Pastramă și soția chiar au ajuns la violență, însă aceasta i-a iertat de fiecare dată pornirile agresive.

Cei doi au trecut peste momentele dificile și au început să facă afaceri împreună. Mai întâi, ea și-a deschis o shaormerie, apoi amândoi s-au apucat de construcții. Și afacerea cu măștile de protecție le-a adus bani celor doi, dar și belele cu autoritățile, căci unele ar fi fost neconforme.