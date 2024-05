Brigitte Pastramă plătește o sumă uriașă ca fiica sa să studieze în Dubai: „Are deja două diplome de performanță”

Brigitte Pastramă are numai cuvinte la adresa fiicei sale. Sara studiază în Dubai, iar pentru școala sa, vedeta plătește o sumă uriașă. Mulți români dau mai puțin de atât pe o mașină pe care o folosesc ani de zile.

Cât plătește Brigitte Pastramă pentru școala fiicei sale

Brigitte Pastramă a renunțat la viața sa din România, chiar dacă asta înseamnă că nu a mai avut parte de evenimente mondene ori ieșiri cu prietenii, totul pentru a se asigura că fiica sa o să aibă un viitor.

ADVERTISEMENT

unde petrece majoritatea timpului, iar pe Sara a înscris-o la o școală prestigioasă de acolo. Pentru studiile sale, scoate din buzunar o sumă exorbitantă, însă este de părere că merită.

„Sara se descurcă foarte bine aici la școală, are deja două diplome de performanță, iar acum se află în perioada examenelor. Sper să le treacă cu bine! Este în clasa a 10-a, la una dintre cele mai bune școli din Dubai, este cotată cea mai bună. Școala aici este 12.000 de euro pe an.

ADVERTISEMENT

Este aceeași sumă pe care o plăteam în România, în București. Depinde de școală… British-ul este 20.000 de euro în București. Nu știu cât este Cambridge-ul. Aici mai plătesc, în afară de cei 12.000 de euro, autobuzul pentru întoarcerea de la școală, că de dus o duc eu la școală”, a declarat Brigitte Pastramă pentru

De ce a luat această decizie

În trecut, . Vedeta nu a făcut-o pentru viața de lux, ci pentru a o feri pe Sara de anturajele care puteau avea asupra adolescentei, acum în vârstă de aproape 17 ani.

ADVERTISEMENT

„La 14, 15 ani situaţia e scăpată de sub control ca şi părinte pentru copilul tău, mai ales dacă este un copil care are un anume anturaj sau care provine dintr-o familie mai bine văzută. Atrage anturaje care nu sunt foarte bune, aici în România. Eu am decis că trebuie că trebuie să fac o schimbare şi am făcut mai multe eforturi care nu au fost deloc uşoare pentru mine din toate punctele de vedere.

Eu am ales ţara aceea pentru că acolo nu există deloc droguri, plus de asta e pedeapsa capitală pentru cei prinşi cu droguri. Nu există alcool, există doar în locuri speciale, îţi trebuie licenţă, dar noi suntem penticostale şi nici nu o să vrem acea licenţă.

ADVERTISEMENT

Este o ţară mai mult musulmană, nici în mall-uri nu este permisă comercializarea alcoolului. Pentru copilul meu este o îngrădire a anumitor drumuri pe care ar putea să o ia şi care ar fi nocive pentru viitorul ei. Plus de asta, sunt foarte multe şcoli bune”, ne-a povestit Brigitte Năstase.