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Ilie Năstase a luat-o de soție pe Brigitte Pastramă în 2013, după o relație amoroasă de 3 ani. Au format un cuplu vreme de 8 ani, iar acum creatoarea de modă a decis să o pună la zid pe actuala parteneră de viață a cunoscutului sportiv român.

Brigitte Pastramă, replică dură pentru partenera lui Ilie Năstase

Fosta soție a lui Ilie Năstase (80 ani) nu s-a mai putut abține și a răbufnit pe social media. Brigitte Pastramă i-a dat o replică dură frumoasei Ioana. Declarația a venit după ce a ieșit la iveală de această dată. Cei doi se află în plin proces de divorț de ceva vreme. Primul lider din istoria ATP a primit de multe ori a doua șansă.

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Designerul care locuiește în Dubai i-a fost alături fostului tenismen în perioada 2010-2018. După 8 ani de relație și 5 de mariaj au decis să o ia pe drumuri diferite. a decis să rupă tăcerea, după ce în ultimii ani a păstrat liniștea pentru a nu-i face rău bărbatului cu care a fost căsătorită.

Acum, nu a mai ezitat și a pus punctul pe ”i”. A subliniat că afaceristul a cunoscut-o pe actuala parteneră în perioada în care se despărțeau, dar nu finalizaseră actele. În plus, a numit-o ”fățarnică” pentru că își declară respectul, dar realitatea este cu totul alta. De asemenea, vedeta a mai atras atenția și asupra părții financiare.

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„Am tăcut mult timp și nu mi-am spus punctul de vedere, deoarece am dorit să nu-i fac rău, prin declarațiile mele, lui Ilie. Dar văd că răul este făcut și nu prea mai e nimic bun de făcut. În primul rând, întrebarea mea este: cât de fățarnică poți fi, ca femeie, să faci pe «doamna» și să declari că îți respecți soțul, «Marele Ilie Năstase»? Chiar îi ziceai «Domnul Ilie Năstase»”, a scris Brigitte Pastramă, pe pagina de .

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”Duduia cu care își petrecea al meu fost veacul când eram încă nedivorțați”

„Acum, după ce «prostul» a trecut banii din vânzarea casei de pe «Andrei Mureșanu», renovată 8 ani de mine, a apartamentului de la mare, de la Caelia – cumpărat împreună cu mine. A terenului de 1.200 mp de la malul lacului Floreasca, intabulat de mine, primul vândut de fostul meu soț la două săptămâni după pronunțarea divorțului nostru.

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A apartamentului din strada Lacului (spatele Casei Scânteii), cumpărat în timpul căsătoriei cu mine, a trecut, deci, acești bani în alte mijloace fixe și imobile, dar, de această dată, pe numele «doamnei Năstase», duduia cu care își petrecea al meu fost veacul când eram încă nedivorțați.

„Păi, nu mai ești tu doamna cu respect pentru marele campion astăzi, când îl dai a nu știu câta oară pe mâna poliției? Nu ești tu marea doamnă care nu vorbește decât cu apelativul «Domnul Năstase»”, a completat fosta soție a celebrului tenismen român, care a fost însurat de mai multe ori.

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”Sincer, nu cred că l-ai iubit pe Ilie niciodată!”

În tirada din mediul virtual Brigitte Pastramă a continuat atacul asupra Ioanei Năstase. A adus în discuție proprietățile și afacerile fostului sportiv. A făcut acest lucru în ciuda faptului că în prezent nu mai are niciun business activ. Majoritatea fostelor sale proiecte au fost închise, figurând doar ca administrator, fără a deține pachete semnificative de acțiuni.

Multe dintre firmele în care ocupă această funcție sunt controlate de omul de afaceri sibian Aurel Eugen Muntean. Printre cele mai renumite, conform unui articol din , se află Aurelius Împăratul Romanilor SA (Hotelul Aurelius din Poiana Brașov). Alimentara SA, Astral SA, Galeriile Victoria SA și Minerva SA sunt alte firme.

„Acum, când ți-ai umplut garajul, ai afaceri pe numele fiului, căsuțe și apartamente prin Constanța și împrejurimi și ceri să-i monteze «Domnului Ilie» brățări electrice? Sincer, nu cred că l-ai iubit pe Ilie niciodată!”, a încheiat Brigitte Pastramă.