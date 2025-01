Brigitte Pastramă, țepuită în noaptea de Revelion. „Am plătit 600€, două persoane, pentru nimic”

Brigitte Pastramă tună și fulgeră după ce, se pare că a fost țepuită în noaptea de Revelion. Celebra femeie de afaceri și soțul ei, Florin Pastramă visau la o petrecere de pomină la trecerea dintre ani. Însă, conform spuselor ei, nu au avut parte de nimic din ceea ce li s-a promis.

, într-o locație care promitea o noapte de neuitat.

Însă, se pare că totul s-a dovedit a fi un coșmar. Brigitte și Florin au stat la o masă, într-un colț, nu aproape de scena unde a avut loc show-ul Looredanei Groza, așa cum li se promisese. Ca să nu mai vorbim de faptul că nu au fost așezați la aceeași masă cu cei care i-au însoțit.

„Eu am vrut să face la noi la hotel, la Ana Sportul (n.r. Ana Hotels Sport Poiana Brașov), dar am văzut că va cânta Loredana la Alpin. Și Flavius Teodosiu Band. Am zis că va fi super. Eu am stomacul tăiat și nu prea mănânc. Nu bem deloc de 5 ani. Am mers doar pentru program.

M-au păcălit că, dacă ne dă o masă de 4, adică să stăm cu fratelui lui Florin și soția la aceiași masă, ne dă jos, de unde se vede show-ul. Însă, ajunși acolo am stat despărțiți de familie. Pe deasupra, într-un colț, la un balcon. A fost foarte rău. Nu am văzut nimic. Am plătit 600€, doua persoane, pentru nimic.”, a povestit Brigitte Pastramă, în exclusivitate, pentru FANATIK.

„Săreau multe scântei pe blana mea”

Seara a fost un fiasco și, deoarece, mâncarea nu a fost deloc pe placul vedetei. Brigitte a mărturisit că singurul lucru pe care a putut să îl consume a fost un muchi de vită servit abia la ora patru dimineața.

„A adus un mușchi de vită la ora 4 dimineața. Singurul lucru pe care am putut să-l mănânc. Am stat de foame, să mănânc ceva. Nu m-am distrat, dar mi-a plăcut show-ul Loredanei. Este The Queen pentru mine. Am ieșit la 12 noaptea afară, dar se aruncau petarde multe și săreau multe scântei pe blana mea. Mi-a fost frică să nu se ardă, așa că, în câteva secunde, ne-am strecurat în incinta restaurantului.”, a mai sus Brigitte.

Brigitte Pastramă a purtat propria creație în noaptea de Revelion

Nu a fost o noapte așa cum și-a închipuit, însă, a fost o noapte de neuitat, deoarece Brigitte Pastramă a purtat prima ei creație vestimentară. , motiv pentru care, a decis să fac primii pași spre dezvoltarea primei sale colecții.

„Este a doua rochie pe care am făcut-o eu, cu mâna mea. Studiez un master în design, în Dubai, la FAD Fashion and Luxury Institut Dubai. Voi începe după absolvire, peste o lună și o specializare la ESMOD în Haute Couture, pe lângă skeciuri și borders, marketing și alte materii. Avem și practică, tipare și transformări, cusut pe mașini diferite.

Așa că am hotărât să încep să îmi croiesc, cos și port, eu și fetița mea, primele mele „experimente”. Am făcut și eu, și Sara, Revelionul în primele mele rochițe. Cu siguranță la anul vor fi mult mai spectaculoase decât anul acesta, dar totul are un început.”, a dezvăluit vedeta.