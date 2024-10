Brigitte Pastramă trăiește în lux și opulență la Dubai! De unde are sute de mii de euro pentru genți și ceasuri: ”În momentul în care m-am despărțit de fostul meu soț…”

Brigitte Pastramă a făcut o serie de dezvăluiri, pentru FANATIK, despre traiul din Dubai, dar și din ce produce suficienți bani încât să își permită o viață lipsită de griji.

Brigitte Pastramă, totul despre traiul de lux din Dubai. Din ce face bani

ne-a spus că, dincolo de ocupația ei din , un loc important îl ocupă fiica ei, care studiază la Gems School Dubai. În ultima vreme, Brigitte Pastramă a stat mai mult la arabi decât în România, căci s-a acomodat mai mult cu viața de acolo.

ADVERTISEMENT

„Fata mea studiază, de doi ani aproape, la Gems School Dubai. M-am mutat aici să am grijă de ea. Ne-am luat rezidență pentru Emiratele Arabe Unite. Locuiesc mai mult în Dubai în ultima perioadă, de aceea 10 zile pe lună vine Florin aici. Avem nevoie să ne împărțim, pentru bunul mers al bussinesurilor.

Nu am renunțat la afacerile din România, nu avem cum să facem asta. Din acest motiv soțul meu, Florin, stă mai mult în România și nu în Dubai cu mine. Multumim lui Dumnezeu că treburile ne merg tot așa cum au fost și până acum”, a dezvăluit Brigitte Pastramă, în exclusivitate pentru FANATIK.

ADVERTISEMENT

„Școala are același preț pe care l-am plătit în țară, respectiv 14.000 de euro an”

Întrebată de câți bani are familia ei lunar pentru a susține toate cheltuielile, dat fiind faptul că viața în Dubai nu e deloc ieftină, plus că trebuie să îi plătească și școala fetei, Brigitte nu ne-a ascuns nimic.

În Emirate, Brigitte face design de interior, iar acum își face chiar și un master în acest domeniu. Școlarizarea din Dubai are același preț pe care l-ar plăti și în România, adică 14.000 de euro pe an.

ADVERTISEMENT

„Eu sunt designer de interior acum și îmi fac masterul în design. Pot spune că în Dubai sunt necesari mai puțini bani decât în România. Școala are același preț pe care l-am plătit în țară, respectiv 14.000 de euro an. Cazare nu plătim, deoarece deținem o casă în Dubai, într-un cartier rezidențial cunoscut aici. Plus că, nu suntem o familie căreia să îi placă să cheltuie foarte mult.

Nu avem cheltuieli fixe. Aici cazarea și transportul sunt scumpe, dar noi am rezolvat aceste aspecte. Mi-am adus mașina pe care o aveam în România. Este cea pe care am primit o cadou de la soțul meu, când ne-am împăcat în urmă cu doi ani. Iar mâncarea și utilitățile sunt foarte ieftine. Hainele sunt cam la același preț și în România, și în Dubai. Doar că, aici găsești mai multe branduri”, ne-a spus Brigitte Pastramă.

ADVERTISEMENT

Brigitte a băgat un purcoi de bani în bijuterii după divorțul de Năstase

Cu privire la investițiile pe care le face, Pastramă ne-a mărturisit că după divorțul de Ilie Năstase a băgat foarte mulți bani în bijuterii de brand.

„Bijuterii am primit sau achiziționat deja. În momentul în care m-am despărțit de fostul meu soț, el mi-a spus în bătaie de joc că nu o să-mi mai cumpere nimeni bijuterii de la Cartier. În următorii ani am fost obsedată să-mi cumpăr toată colecția de la acel brand. Doar să-i dau peste nas. Așa că, sincer, mi-a trecut inclusiv ”febra” achiziționării de bijuterii de brand.

La doi ani de la divorț aveam achiziționate bijuterii de peste 100.000 de euro de la Cartier. Printre ele și două ceasuri Cartier, unul ediție limitată. De când sunt în Dubai nu mi se pare ceva wow, pentru că toate fetele au acest brand. E un fel de uniformă. Venind aici mă întreb mereu de ce fostul meu soț s-a crezut așa deosebit când mi-a cumpărat, cândva, un inel Cartier”, a încheiat Brigitte.