Brigitte Pastramă, viață plină de lux. Fosta soție a lui Ilie Năstase a cheltuit peste 500.000 de euro pentru o casă și o mașină

Fosta soție a lui Ilie Năstase duce o viață de lux. Vedeta a cheltuit peste 500.000 de euro pentru un apartament și o mașină, cadouri pe care și le-a oferit pentru munca pe care o depune de ani buni prin prisma afacerilor sale.

Brigitte Pastramă, pe opulență. A scos din buzunar jumătate de milion de euro pentru o casă și un bolid

Brigitte Pastramă a făcut recent . Bruneta și-a cumpărat un apartament de lux în Dubai, imobilul având două camere, deși ar fi vrut 3, și urmează să fie achitat integral peste numai câteva luni.

Chiar dacă a băgat banii în afacerile din Romania, fosta concurentă de la Ferma tot a reușit să achiziționeze un bolid de lux care se ridică la valoarea de 150.000 de euro. este una electrică și are o culoare superbă.

„Am fost în Dubai în urmă cu un an. Am urmărit să achiziționez o casă. Am vrut ceva pentru mine, am vrut să am ceva al meu unde să pot evada, să scap de stres, să mă pot relaxa așa cum îmi place mie.

Am avut mai multe încercări, la un moment dat m-am chinuit să recuperez avansul pe care îl dădusem pentru o locuință care nu era tocmai ok. Am apelat apoi la Mircea Brânzei care m-a ajutat foarte mult și mi-a oferit o soluție bună.

Împreună cu el am găsit o casă într-o zonă foarte bună, o casă frumoasă, așa cum îmi place mie. Casa din Dubai a costat vreo 400.000 de euro, eu nu am optat pentru o plată în rate.

Am dat 70% din sumă, urmând că peste 5 luni să achit și cei 30%, când primesc cheia și e gata. Mașina era o achiziție pe care mi-o doream de mult și a venit acum.

Am terminat un leasing și am luat un altul, am trei mașini acum. Poate trimit una chiar un Dubai. Asta nouă e electrică, a costat 150.000 de euro”, a mărturisit Brigitte Pastramă pentru .

Brigitte Pastramă, adevărul despre afacerile sale

Fosta doamnă Năstase nu se uită la bani când vine vorba de bunuri sau mici plăceri. Bruneta spune că merită toate aceste lucruri pentru că muncește până-n zori la locul de joacă și la spațiul de logistică din București.

Uneori doarme doar 3 ore pe noapte pentru a-și atinge scopul, Brigitte Pastramă dorindu-și să ducă o viață de lux și să nu-i lipsească nimic și nici familiei sale.