Brigitte și Florin Pastramă, scandal din cauza lui Jador. Ce gest deplasat a făcut cântărețul

Brigitte și Florin Pastramă au parte de noi certuri în casă, de data aceasta din cauza lui Jador, care l-a scos din minți pe afacerist. Este vorba despre un gest aparent inofensiv, însă Florin nu l-a putut trece cu vederea.

Liniștea care s-a instalat în căsnicia celor doi nu a durat foarte mult, mai ales după acest „incident” care l-a făcut pe Florin Pastramă să izbucnească. Invitați la emisiunea lui Dan Capatos, aceștia au vorbit despre noul conflict care a tulburat apele în familia lor.

Fanii sunt întotdeauna la curent cu ce se petrece între Brigitte și Florin Pastramă, fie că au parte de momente fericite sau tensiuni în cuplu. Iată de ce Jador a fost motivul noului scandal dintre ei.

Brigitte și Florin Pastramă, scandal din cauza lui Jador

Indiferent de ceea ce fac, Brigitte și Florin Pastramă ajung să aibă noi certuri cu prima ocazie. De data aceasta, soțul brunetei a răbufnit din cauza lui Jador, care i-a trimis lui Brigitte un pupic virtual.

Din această cauză, Florin Pastramă s-a enervat foarte tare, mai ales atunci când a văzut ce răpuns i-a dat îndrăgitul manelist pentru gestul său. Soția lui a mărturisit că i-a provocat un scandal imens cântărețului.

Această întâmplare a fost dezvăluită după ce Paula Chirilă, asistenta lui Capatos, le-a propus celor doi un joc, și anume să răspundă la diverse întrebări legate de viața lor de cuplu.

„Mi-a făcut-o urât de tot. Am postat ceva cu Jador și eu am ales o melodie de fundal, iar el a făcut semnul ălă de pupic, că am găsit eu melodia aceea și el (n.r. Florin) a luat telefonul, a văzut și a început să vorbească cu Jador, că noi eram atunci certați de vreo două zile. L-a făcut pe Jador terci și varză. Îți dai seama ce rușine”, a explicat bruneta la „Xtra Night Show”.

Florin Pastramă și-a justificat reacția și a spus ă nimeni nu are dreptul să-i trimită mesaje soției lui, mai ales unele deplasate, pentru că el este el care i le verifică înainte de a ajunge la Brigitte. Nu gestul lui Jador l-a enervat, ci răspunsul pe care i l-a oferit.

„Dacă a fost la un eveniment cu mai multă lume, de ce a făcut poză doar cu el și nu cu toți. Eu l-am întrebat de ce i-a dat pupic nevesti-mii și el mi-a spus: ‘Cred că glumești’. Putea să spună: ‘Frate, stai liniștit, am dat din respect sau ceva’. Mai spun încă o dată, nu îi mai dați mesaj lui Brigitte pentru că vorbiți cu mine”, a fost răspunsul lui Florin Pastramă.

