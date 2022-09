Brigitte și Florin Pastramă, țeapă de mii de euro în Dubai. Ce li s-a întâmplat celor doi soți

Brigitte și Florin Pastramă au fost păcăliți de o sumă mare de bani în Dubai. Asta după ce au vrut să-și cumpere o casă pe tărâmul milionarilor și au achitat un avans de 5.000 de euro.

Brigitte și Florin Pastramă, țeapă de mii de euro în Dubai. Cum au fost păcăliți să cumpere o casă

Celor doi soți, când s-au prezentat pentru a-și cumpăra locuința li s-a solicitat un preț mai mare cu 40.000 de euro în plus. Au refuzat să o mai achiziționeze și și-au cerut avansul înapoi.

Brigitte Pastramă a dezvăluit . Tot ea a mai precizat că nici până în prezent, după un an, nu și-au primit avansul.

Brigitte depune acum toate eforturile pentru a-și recupera banii. A primit un nou răspuns, de curând, că i se vor distribui și îi așteaptă.

”Am fost plecată în Dubai că plătisem un avans pentru o casă și nu mi-au dat un an de zile avansul pentru casă.

M-am dus acolo ca să fac cerere și să spun că nu e normal ca un an de zile să țină avansul blocat pe atâtea mii de euro. M-au păcălit.

Am negociat casa cu o sumă de bani, iar după ce am plătit avansul de 5000 și ceva de euro mi-au dat o sumă cu 40.000 de euro în plus la prețul casei.

Eu n-am mai vrut, pentru că am negociat cu o sumă de bani și după mi-au zis altceva, nu mi s-a părut normal. În altă parte n-am mai vrut”, a spus Brigitte Pastramă pentru

Brigitte Pastramă nu mai vrea casă în Dubai

Brigitte Pastramă a mai mărturisit și că nu mai vrea, deocamdată, să-și cumpere o altă locuință în Dubai. Experiența trăită a determinat-o să amâne această dorință a ei.

Brigitte și Florin Pastramă sunt unul dintre cele mai celebre cupluri din showbiz. S-au remarcat de-a lungul timpului prin numeroasele certuri dintre ei, iar