Brigitte Pastramă spune adevărul despre despărțirea de Florin. Motivul separării este unul dureros

După mai bine de un an de căsnicie, Brigitte și Florin Pastramă s-au despărțit. Frumoasa brunetă a vorbit despre relația ei cu Florin Pastramă și despre motivele rupturii dintre cei doi.

Fosta soție a lui Ilie Năstase a făcut declarații surprinzătoare, șocându-i pe telespoectatori. Se pare că motivul principal al separării celor doi soți îl reprezintă chiar familia bărbatului.

Brigitte și Florin Pastramă au una dintre cele mai controversate relații din showbiz-ul românesc. De-a lungul relației lor, cei doi au avut parte de multe certuri, scandaluri televizate și violențe.

Brigitte spune adevărul despre despărțirea de Florin Pastramă. Care este motivul separării: “Florin este violent…”

În luna mai a anului trecut, Brigitte și Florin Pastramă s-au căsătorit, jurându-și iubire veșnică. Cu toate acestea, se pare relația lor nu a făcut față testului timpului, motiv pentru care cei doi s-au despărțit.

Căsnicia celor doi este una tumultoasă, cu multe certuri, dovadă fiind întâmplările prezentate în emisiunea dedicată cuplului. Însă, conform spuselor brunetei, familia lui Florin este principalul motiv al rupturii.

„Sunt foarte multe lucruri pe care ar trebui să le spun, îmi pare rău că e un bărbat extraordinar, dar presiunile îl fac să nu fie fericit. Sunt lucruri peste care poți să treci. Florin trebuie să-și rezolve probleme și trebuie să știe pe ce cale o ia! O să iau o pauză pentru siguranța copiilor! Florin este violent din cauza problemelor pe care le are în familie. Eu am ajutat familia lui, dar nu mai pot așa. Am fost batjocorită și în permanență le-am plătit lor problemele. Și dacă fiul meu a stat două luni în acea casă, am ajuns să plătesc cu vârf și îndesat. Familia lui a venit la mine în casă, să le dau bani, să le ajut, apoi mi-au făcut rău, au spus ca am Coronavirus ca să mi se închidă reality-show-ul și să rămân fără surse de venit. Veneau în casa mea, îmi cereau bani de chirie, și apoi se aliau cu Raluca Podea, fosta iubită a lui Florin. Și mama mea, care are probleme cu inima, a fost amenințată. Și eu am fost amenințată. Am fost sunată la 3.30 dimineața, să mi se spună că o să văd eu adevărata lor putere”, a spus Brigitte la Antena Stars.

Astfel, potrivit vedetei, Florin Pastramă s-a transformat într-un bărbat agresiv, motiv pentru care Brigitte a pus punct relației, dorind să-și protejeze copiii. Totuși, din spusele brunetei reiese faptul că nu este vorba despre o despărțire definitivă, ci mai degrabă despre o pauză.

,,Nu am de ce să ajut pe nimeni. Am ajuns să fiu batjocorită și Florin să fie postat de familia lui, să fie dat la Poliție. Este o situație… printre ce oameni mă aflu? Eu am nevoie de un bărbat care să mă susțină, cu care să clădesc ceva. Dacă am învățat ceva de la Ilie a fost că lucrurile sunt constructive și distructive. Să vii la mine în casă, să le dau bani să îi ajut și în seara aia să trimită articol să spună că am COVID ca să îmi închidă emisiunea. Eu copilului meu i-am luat un apartament și am vrut să ii iau mobilă. Vorbea cu un anumit Bogdan, să pună să fiu bătută. Asta e familie? Florin s-a despărțit de mine acum două săptămâni. Eram la Timișaoara, la sora mea, și a ieșit tremurând din baie, din cauza problemelor cu familia lui. Apoi s-a dus și a vorbit cu ei”, a mai dezvăluit Brigitte.

În această toamnă, cei doi soți au șocat lumea printr-o scenă violentă, în care Brigitte a fost bătută de Florin Pastramă, în parcarea unui supermarket. Unul dintre martorii a apelat 112 de urgență, în timp ce bărbatul îi adresa cuvinte dure partenerei lui, în timp ce aceasta era trântită lângă mașină.

„De ce nu te pololești, fă? Tu și cu toată familia ta”, spunea Florin Pastramă.