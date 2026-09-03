Sport

Adrian Mutu, gol spectaculos la Fiorentina și la 47 ani! Fanii au înnebunit. Video

Adrian Mutu a făcut spectacol la 47 de ani în Fiorentina All Stars – Operazione Nostalgia Legends. „Briliantul” a marcat superb din voleu, iar fanii viola au reacționat imediat.
Alex Bodnariu
03.09.2026 | 09:31
Adrian Mutu gol spectaculos la Fiorentina si la 47 ani Fanii au innebunit Video
Adrian Mutu a făcut spectacol la 47 de ani! Gol superb din voleu pe Artemio Franchi. Fanii Fiorentinei au înnebunit
ADVERTISEMENT

Adrian Mutu face spectacol chiar și la 47 de ani. „Briliantul” a revenit miercuri seară pe stadionul Artemio Franchi și a fost unul dintre protagoniștii meciului demonstrativ dintre Fiorentina All Stars și Operazione Nostalgia Legends. Evenimentul a făcut parte din seria manifestărilor organizate pentru celebrarea centenarului clubului viola.

Mutu, din nou idol la Florența! „Briliantul” a marcat superb la 47 de ani

Peste 20.000 de spectatori au venit pe Franchi pentru a-i vedea din nou la lucru pe unii dintre cei mai mari fotbaliști care au trecut prin Serie A. Roberto Baggio a dat lovitura de start. Pentru Fiorentina au evoluat nume uriașe precum Gabriel Batistuta, Adrian Mutu, Luca Toni, Franck Ribery, Sebastien Frey, Borja Valero, David Pizarro sau Francesco Toldo. Echipa a fost pregătită de Cesare Prandelli.

ADVERTISEMENT

Nici adversarii nu au dus lipsă de vedete. Operazione Nostalgia Legends i-a avut în teren, printre alții, pe Francesco Totti, Javier Zanetti, Christian Abbiati, Massimo Oddo, Vincent Candela și Antonio Di Natale, iar pe bancă s-a aflat Roberto Donadoni.

Adrian Mutu a fost titular în atacul de vis al Fiorentinei, alături de Luca Toni și Gabriel Batistuta, cu Franck Ribery în spatele lor. Românul a fost primit extraordinar de publicul din Florența. Fanii i-au scandat de mai multe ori numele.

ADVERTISEMENT
Răspunsul furios al lui Putin după ce Zelenski a amenințat că blochează cu...
Digi24.ro
Răspunsul furios al lui Putin după ce Zelenski a amenințat că blochează cu drone spațiul aerian al Rusiei

Adrian Mutu a făcut spectacol la 47 de ani! Gol superb din voleu pe Artemio Franchi. Fanii Fiorentinei au înnebunit

„Briliantul” a demonstrat că nu și-a pierdut execuțiile nici la 47 de ani. În minutul 27, Mutu a primit mingea în interiorul careului și a trimis spectaculos, din voleu, cu piciorul drept. Christian Abbiati nu a avut replică. Fiorentina All Stars s-a impus în cele din urmă cu 7-3.

ADVERTISEMENT
După ce și-a donat averea de 2,1 miliarde €, Ion Țiriac a spus-o...
Digisport.ro
După ce și-a donat averea de 2,1 miliarde €, Ion Țiriac a spus-o direct: ”E trist că la vârsta mea trebuie să fiu aici”

Fostul internațional român a răspuns aplauzelor prin celebra sa plecăciune și a salutat publicul cu mâna la inimă. La finalul jocului, Mutu a declarat că se simte ca acasă la Florența și că va iubi mereu clubul viola. Fanii Fiorentinei au reacționat și pe rețelele de socializare după prestația „Briliantului”.

ADVERTISEMENT

„Ultimul număr 10 adevărat de care îți amintești”. „Ce nostalgie în seara asta 😢 Vreau să mă întorc în anii aceia 💜💜💜💜”. „Ce jucător a fost și Mutu!”. „Ce jucători minunați!”. „Acea nenorocită de plecăciune”. „Ce jucător… fenomenul 💜💜”, Au fost doar câteva dintre comentariile lăsate de fanii viola.

Decizia luată de Ion Țiriac, după ce și-a donat averea de 2,1 miliarde...
Fanatik
Decizia luată de Ion Țiriac, după ce și-a donat averea de 2,1 miliarde de euro fundației sale: ”E trist”
Umit Akdag a prins transferul carierei! Beșiktaș a plătit 8.000.000 de euro. Update
Fanatik
Umit Akdag a prins transferul carierei! Beșiktaș a plătit 8.000.000 de euro. Update
Gigi Becali a făcut anunțul despre revenirea lui Mirel Rădoi! Când o va...
Fanatik
Gigi Becali a făcut anunțul despre revenirea lui Mirel Rădoi! Când o va antrena pe FCSB
Alex Bodnariu
Alex Bodnariu
Alex Bodnariu este redactor pe zona sport la Fanatik. A debutat în jurnalism la Playsport.ro. Înainte să intre în presa, a fost analist sportiv pentru o companie din Londra.
Parteneri
A pus tunurile pe Șumudică după ce a auzit ce i-a spus lui...
iamsport.ro
A pus tunurile pe Șumudică după ce a auzit ce i-a spus lui Becali: 'Nu se poate! Voi realizați treaba asta?!'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!