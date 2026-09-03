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Adrian Mutu face spectacol chiar și la 47 de ani. „Briliantul” a revenit miercuri seară pe stadionul Artemio Franchi și a fost unul dintre protagoniștii meciului demonstrativ dintre Fiorentina All Stars și Operazione Nostalgia Legends. Evenimentul a făcut parte din seria manifestărilor organizate pentru celebrarea centenarului clubului viola.

Mutu, din nou idol la Florența! „Briliantul” a marcat superb la 47 de ani

Peste 20.000 de spectatori au venit pe Franchi pentru a-i vedea din nou la lucru pe unii dintre cei mai mari Roberto Baggio a dat lovitura de start. Pentru Fiorentina au evoluat nume uriașe precum Gabriel Batistuta, Adrian Mutu, Luca Toni, Franck Ribery, Sebastien Frey, Borja Valero, David Pizarro sau Francesco Toldo. Echipa a fost pregătită de Cesare Prandelli.

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Nici adversarii nu au dus lipsă de vedete. Operazione Nostalgia Legends i-a avut în teren, printre alții, pe Francesco Totti, Javier Zanetti, Christian Abbiati, Massimo Oddo, Vincent Candela și Antonio Di Natale, iar pe bancă s-a aflat Roberto Donadoni.

Adrian Mutu a fost titular în , alături de Luca Toni și Gabriel Batistuta, cu Franck Ribery în spatele lor. Românul a fost primit extraordinar de publicul din Florența. Fanii i-au scandat de mai multe ori numele.

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Adrian Mutu a făcut spectacol la 47 de ani! Gol superb din voleu pe Artemio Franchi. Fanii Fiorentinei au înnebunit

„Briliantul” a demonstrat că nu și-a pierdut execuțiile nici la 47 de ani. În minutul 27, Mutu a primit mingea în interiorul careului și a trimis spectaculos, din voleu, cu piciorul drept. Christian Abbiati nu a avut replică. Fiorentina All Stars s-a impus în cele din urmă cu 7-3.

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Fostul internațional român a răspuns aplauzelor prin celebra sa plecăciune și a salutat publicul cu mâna la inimă. La finalul jocului, Mutu a declarat că se simte ca acasă la Florența și că va iubi mereu clubul viola. Fanii Fiorentinei au reacționat și pe rețelele de socializare după prestația „Briliantului”.

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„Ultimul număr 10 adevărat de care îți amintești”. „Ce nostalgie în seara asta 😢 Vreau să mă întorc în anii aceia 💜💜💜💜”. „Ce jucător a fost și Mutu!”. „Ce jucători minunați!”. „Acea nenorocită de plecăciune”. „Ce jucător… fenomenul 💜💜”, Au fost doar câteva dintre comentariile lăsate de fanii viola.