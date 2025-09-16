„Briliantul” nu uită şi nu iartă: „Topal e eroul celor de la Petrolul şi a avut aceleaşi rezultate ca mine!”

Petrolul traversează o perioadă extrem de complicată în Superligă, unde are o singură victorie în primele 9 etape, iar . Adrian Mutu, care i-a pregătit pe „lupii galbeni” timp de două luni și jumătate în sezonul precedent, a analizat situația de la fosta sa echipă.

Adrian Mutu, analiză fără ocolișuri a situației de la Petrolul

Adrian Mutu a semnat cu Petrolul în decembrie 2024, după plecarea lui Mehmet Topal, dar , fiind înlocuit de același tehnician turc. Topal a părăsit din nou echipa la finalul sezonului, iar pe banca „lupilor galbeni” a fost numit Liviu Ciobotariu, care a fost demis după 0-3 cu Dinamo.

„Briliantul” a vorbit la emisiunea FANATIK SUPERLIGA despre situația dificilă de la fosta sa echipă. „La Petrolul e aceeași mâncare de pește și au trecut trei antrenori pe acolo. (n.r. nu ai fost tu ‘marele vinovat’?) Acum e Ciobotariu. Eroul lor e Topal, care a avut aceleași rezultate ca mine. Despre ce vorbim?

(n.r. de când ai plecat, s-au dus mai jos) Corect, se văd lucrurile astea. Dacă e unul prea profesionist, așa cum spuneau ei de mine, nu e bine. Dacă e unul băiat bun, așa cum spun ei de Ciobotariu, nu e bine. Eu nu dau vina pe jucători, vina totală nu e a lor și nici a lui Ciobotariu. E un cumul ce se întâmplă la Petrolul Ploiești”, a declarat fostul mare atacant.

Marius Șumudică, ofertat de Petrolul

Marius Șumudică a dezvăluit la emisiunea FANATIK SUPERLIGA că a fost contactat de către reprezentanți ai clubului pentru a prelua echipa. „M-au sunat cei de la Petrolul, aseară (n.r. luni seară) și azi-dimineață, dar nu se pune problema. Nu vreau să rămân în fotbalul românesc în momentul de față. Am spus-o și când am plecat de la Rapid.

Indiferent de club, îmi doresc să plec în străinătate. Respect clubul Petrolul, este un brand, au suporteri, dar în momentul de față nu îmi doresc să antrenez în România”, a declarat tehnicianul, .

