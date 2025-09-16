Fanatik SuperLiga cu Horia Ivanovici

„Briliantul” nu uită şi nu iartă: „Topal e eroul celor de la Petrolul şi a avut aceleaşi rezultate ca mine!”

Adrian Mutu a analizat situația de la fosta sa echipă, Petrolul Ploiești, care ocupă locul 14 în Superligă după 9 etape.
Bogdan Mariș
16.09.2025 | 19:59
Briliantul nu uita si nu iarta Topal e eroul celor de la Petrolul si a avut aceleasi rezultate ca mine
EXCLUSIV FANATIK
Adrian Mutu a analizat situația de la fosta sa echipă, Petrolul. „Briliantul” a vorbit despre modul în care este văzut la Ploiești tehnicianul turc Mehmet Topal. FOTO: colaj Fanatik

Petrolul traversează o perioadă extrem de complicată în Superligă, unde are o singură victorie în primele 9 etape, iar ploieștenii au anunțat despărțirea de antrenorul Liviu Ciobotariu. Adrian Mutu, care i-a pregătit pe „lupii galbeni” timp de două luni și jumătate în sezonul precedent, a analizat situația de la fosta sa echipă.

ADVERTISEMENT

Adrian Mutu, analiză fără ocolișuri a situației de la Petrolul

Adrian Mutu a semnat cu Petrolul în decembrie 2024, după plecarea lui Mehmet Topal, dar s-a despărțit de echipă în luna martie, fiind înlocuit de același tehnician turc. Topal a părăsit din nou echipa la finalul sezonului, iar pe banca „lupilor galbeni” a fost numit Liviu Ciobotariu, care a fost demis după 0-3 cu Dinamo.

„Briliantul” a vorbit la emisiunea FANATIK SUPERLIGA despre situația dificilă de la fosta sa echipă. „La Petrolul e aceeași mâncare de pește și au trecut trei antrenori pe acolo. (n.r. nu ai fost tu ‘marele vinovat’?) Acum e Ciobotariu. Eroul lor e Topal, care a avut aceleași rezultate ca mine. Despre ce vorbim?

ADVERTISEMENT

(n.r. de când ai plecat, s-au dus mai jos) Corect, se văd lucrurile astea. Dacă e unul prea profesionist, așa cum spuneau ei de mine, nu e bine. Dacă e unul băiat bun, așa cum spun ei de Ciobotariu, nu e bine. Eu nu dau vina pe jucători, vina totală nu e a lor și nici a lui Ciobotariu. E un cumul ce se întâmplă la Petrolul Ploiești”, a declarat fostul mare atacant.

Marius Șumudică, ofertat de Petrolul

Marius Șumudică a dezvăluit la emisiunea FANATIK SUPERLIGA că a fost contactat de către reprezentanți ai clubului pentru a prelua echipa. „M-au sunat cei de la Petrolul, aseară (n.r. luni seară) și azi-dimineață, dar nu se pune problema. Nu vreau să rămân în fotbalul românesc în momentul de față. Am spus-o și când am plecat de la Rapid.

ADVERTISEMENT
Care a fost rolul lui Călin Georgescu în tentativa de lovitură de stat...
Digi24.ro
Care a fost rolul lui Călin Georgescu în tentativa de lovitură de stat din decembrie

Indiferent de club, îmi doresc să plec în străinătate. Respect clubul Petrolul, este un brand, au suporteri, dar în momentul de față nu îmi doresc să antrenez în România”, a declarat tehnicianul, care a ajuns la un acord cu o formație din străinătate.

ADVERTISEMENT
Un român ”nu mai are viață” la Kiev! Cum l-au numit ucrainenii: ”Cel...
Digisport.ro
Un român ”nu mai are viață” la Kiev! Cum l-au numit ucrainenii: ”Cel mai urât lucru pe care poți să-l zici cuiva”

Adrian Mutu NU ARE MILĂ de Ștefan Baiaram după CONFLICTUL cu Mirel Rădoi | REACȚIE DURĂ în direct

Revine Dennis Politic la Dinamo după doar 6 luni?! Reacția lui Zeljko Kopic....
Fanatik
Revine Dennis Politic la Dinamo după doar 6 luni?! Reacția lui Zeljko Kopic. Exclusiv
Când debutează Adrian Mazilu la Dinamo! Zeljko Kopic e convins de atacantul transferat...
Fanatik
Când debutează Adrian Mazilu la Dinamo! Zeljko Kopic e convins de atacantul transferat de la Brighton: „Va face diferenţa!”
„Vă e teamă că ratați play-off-ul?”. Oficialii CFR-ului nu s-au ferit deloc de...
Fanatik
„Vă e teamă că ratați play-off-ul?”. Oficialii CFR-ului nu s-au ferit deloc de cuvinte. „Ăsta e adevărul”
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Parteneri
Club din Superligă abonat la pariuri ilegale? ”Organele competente să-și facă treaba! Au...
iamsport.ro
Club din Superligă abonat la pariuri ilegale? ”Organele competente să-și facă treaba! Au crescut datoriile la 6.000.000 de euro”
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!