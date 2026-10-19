Sport

Britanicii au făcut anunțul: „Manchester City va fi retrogradată!”

Bogdan Mariș
19.10.2026 | 18:37
Britanicii au facut anuntul Manchester City va fi retrogradata
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Presa engleză a dezvăluit ce sancțiune ar putea primi Manchester City. FOTO: Hepta
Manchester City a fost găsită vinovată în septembrie de încălcări ale regulamentelor financiare, iar presa britanică a dezvăluit sancțiunea pe care ar urma să o primească fosta campioană.
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Manchester City a fost găsită vinovată în septembrie în scandalul uriaș privind neregulile financiare, iar lumea fotbalului așteaptă cu sufletul la gură verdictul privind pedeapsa pe care o vor primi „cetățenii”. Presa britanică a anunțat că sancțiunea ar urma să fie reprezentată de o depunctare uriașă, care ar ține clubul în divizia secundă timp de cel puțin două sezoane, care ar veni „la pachet” cu o amendă foarte mare.

Presa engleză a dezvăluit sancțiunea pe care ar urma să o primească Manchester City

Conform Daily Mail, șefii din Premier League își doresc ca pedeapsa să fie anunțată înainte ca apelul lui Manchester City să fie finalizat, verdictul urmând a sosi după luna ianuarie 2027. Sursele site-ului englez precizează că pedeapsa cea mai probabilă este o depunctare foarte mare, care ar confirma retrogradarea „cetățenilor” în Championship, dar și o amendă uriașă.

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De asemenea, aceștia au precizat că e posibil ca fosta campioană să primească mai apoi o altă depunctare, care ar „bloca” clubul în Championship pentru cel puțin două sezoane. Liga Engleză, care organizează divizia secundă, nu ar fi obligată să accepte această sancțiune, dar, cel mai probabil, ar face-o. Așadar, City ar urma să evite scenariul „apocaliptic” al unei retrogradări în divizia a patra.

Patronii lui Manchester City, forțați să renunțe la club?

Publicația engleză precizează și faptul că amenințarea cea mai mare pentru Manchester City nu este reprezentată de această sancțiune, ci de posibilitatea ca actualii patroni să fie forțați să plece de la clubul în care au investit în ultimii 18 ani. „Dacă apelul celor de la City este respins, este greu de imaginat cum un grup găsit vinovat de o înșelătorie atât de flagrantă ar putea fi lăsat, în continuare, să administreze clubul. (…) Dar, în acest caz, cum ar putea supraviețui City fără Abu Dhabi United Group?

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Cum ar putea supraviețui fără sutele de milioane în venituri despre care City susține acum că au provenit direct de la guvernul din Abu Dhabi? Ar apărea un alt cumpărător care să salveze un club a cărui imagine a fost atât de grav afectată? Singurul răspuns clar este că, pe măsură ce întârzie sancționarea clubului City și pronunțarea unei decizii în urma apelului, se produc daune tot mai mari unei ligi paralizate de incertitudine și de refuzul de a accepta realitatea”, a precizat sursa menționată.

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Câte trofee a câștigat City în „era Abu Dhabi”

Manchester City a fost preluată în 2008 de Abu Dhabi United Group, iar în 2011 a câștigat primul trofeu major sub comanda noii conduceri, Cupa Angliei. Un an mai târziu, „cetățenii” cucereau titlul după celebrul gol marcat de Sergio Aguero în prelungirile meciului contra lui QPR din ultima etapă. În total, gruparea din Manchester a cucerit în ultimii 15 ani 26 de trofee:

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  • UEFA Champions League
  • 8 titluri în Premier League
  • 4 Cupe ale Angliei
  • 7 Cupe ale Ligii
  • 4 Supercupe ale Angliei
  • Supercupa Europei
  • Campionatul Mondial al Cluburilor
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Bogdan Mariș
Bogdan Mariș
Absolvent al Facultății de Științe Umaniste și Sociale a Universității „Aurel Vlaicu” din Arad, specializarea Jurnalism, Bogdan Mariș este redactor sportiv la site-ul fanatik.ro din anul 2025. A mai lucrat la TV Arad și Glasul Aradului.
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