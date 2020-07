Britanicii au ignorat toate regulile şi au luat cu asalt pub-urile. Poliția avertizează: „Alcoolul și distanțarea socială nu se împacă”

Oamenii aflați în stare de ebrietate nu pot să respecte regulile de distanțare socială, lucru de înțeles în condițiile în care aburii alcoolului împiedică respectarea regulilor.

Aceasta e concluzia la care au ajuns britanicii după ce au redeschis pub-urile, pentru prima dată de la izbucnirea pandemiei de Covid-19.

John Apter, directorul Federației Poliției din Anglia și Țara Galilor, a subliniat evidentul, după ce imaginile cu mii de oameni care au luat cu asalt localurile pentru a bea o bere au devenit virale.

„S-a confirmat o noapte destul de aglomerată, alcoolul și distanțarea socială nu fac pereche bună”, a explicat Apter, printr-un mesaj publicat pe Twitter.

Apter era la serviciu, în orașul britanic Southampton, și a dezvăluit că el și colegii săi au avut multe cazuri de oameni băuți agresivi sau bătăi de stradă.

„A fost extrem de clar că oamenii băuți, aflați în stare de ebrietate, nu pot să respecte măsurile de distanțare socială”, a explicat bărbatul, conform CNN.

Soho in London is jammers, mask on and home time for me. Absolute madness

— Stephen Brian Lowe (@StephenBLowe) July 4, 2020