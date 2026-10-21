Britanicii au prezis scorul exact la Inter d’Escaldes – Universitatea Craiova!

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Universitatea Craiova se pregătește pentru duelul cu Inter d’Escaldes, programat joi, 22 octombrie, de la ora 19:45, în etapa a doua a fazei principale din Conference League. Britanicii de la au analizat confruntarea din Andorra și au venit cu o predicție surprinzătoare în privința modului în care se va termina partida.

Britanicii au prezis cine se va impune în meciul Inter d’Escaldes – Universitatea Craiova! Ce șanse au oltenii la victorie

Universitatea Craiova e în căutarea primei victorii pe tabloul principal din Conference League. După 1-1 cu Getafe, în prima etapă, campioana României va juca în Andorra, cu Inter d’Escaldes. Duelul va avea loc joi, 22 octombrie, de la ora 19:45. . La conferința de presă premergătoare partidei cu Inter Escaldes, dacă nu se vor întoarce în România cu toate cele trei puncte.

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Cu toate acestea, calculele specialiștilor britanici arată că duelul ar putea fi mult mai echilibrat decât ar sugera diferența de valoare dintre cele două cluburi. Sports Mole a realizat o analiză statistică a partidei, luând în calcul rezultatele recente și datele disponibile despre cele două echipe. Universitatea Craiova are prima șansă la victorie, dar diferența față de adversara sa este una infimă. Probabilitatea ca oltenii să se impună în acest duel este de 36,17%. În același timp, britanicii estimează că Inter d’Escaldes are 36,02% șanse de victorie, în timp ce posibilitatea unei remize este evaluată la 27,81%.

Universitatea Craiova vine după o serie de rezultate pozitive, potrivit ultimelor șase partide prezentate de Sports Mole. În acest interval, formația din Bănie a înregistrat cinci victorii și o remiză. Printre rezultatele recente se numără victoria cu Farul Constanța, scor 2-0, remiza cu Getafe, 1-1, și succesul cu Csikszereda, scor 1-0. Oltenii au mai obținut victorii categorice în fața celor de la FCSB, 5-0, și Universitatea Cluj, 4-0. De cealaltă parte, Inter d’Escaldes are un bilanț mai puțin convingător în ultimele șase meciuri analizate: două victorii, trei remize și o înfrângere. În prima etapă din Conference League, formația din Andorra a pierdut în deplasare cu Mjällby, scor 0-2.

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Scorul prezis de britanici la meciul Inter d’Escaldes – Universitatea Craiova

Scorul exact indicat drept cel mai probabil în cazul unei victorii a formației din Bănie este 0-1, cu o probabilitate de 9,44%. Următoarele variante luate în calcul pentru un succes al oltenilor sunt 1-2, cu 7,69%, și 0-2, cu 5,99%. Specialiștii anticipează astfel o partidă echilibrată, în care Universitatea Craiova ar putea obține toate cele trei puncte la limită, ci nu un meci care să fie la discreția oltenilor. Totuși, diferențele mici dintre procentele celor două formații arată că rezultatul este dificil de anticipat.

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Modelul de analiză estimează la 68,44% probabilitatea ca echipa din Bănie să înscrie cel puțin un gol. În privința numărului total de goluri, șansa ca în meci să se marcheze cel puțin două este evaluată la 72,66%. Cele mai multe goluri marcate de olteni într-un meci din Conference League, până acum, au fost cele din duelurile cu FK Sarajevo (4-0, returul celui de-al doilea tur preliminar din sezonul 2025/2026), și cele din „dubla” cu Spartak Trnava în turul 3 preliminar al aceluiași sezon (3-0 în tur și 3-4 la retur).