Britanicii, îngrijorați de starea de sănătate a lui Dan Petrescu: „A devenit de nerecunoscut”

Dan Petrescu i-a uimit pe britanici după ce a slăbit peste 30 de kilograme din cauza unei boli misterioase. „Bursucul” a scris istorie în Anglia, în special în perioada în care a evoluat la Chelsea
Cristian Măciucă
09.12.2025 | 11:32
Britanicii, îngrijorați de starea de sănătate a lui Dan Petrescu: „A devenit de nerecunoscut”. FOTO: sportpictures.eu
Dan Petrescu (57 de ani) a luat pauza de la fotbal după despărțirea de CFR Cluj, în august 2025. Unul dintre motive este și boala de care suferă fostul mare internațional român.

Ce scrie presa britanică despre boala lui Dan Petrescu

Dan Petrescu nu este deloc într-o stare bună. Tehnicianul în vârstă de 57 de ani a slăbit foarte mult din cauza unor probleme misterioase de sănătate. Momentul dificil este tratat cu discreție de familia „Burscului”, dar se pare că starea sa de sănătate nu s-a îmbunătățit după despărțirea de CFR Cluj.

Vestea că Dan Petrescu nu se simte tocmai bine a ajuns până în Marea Britanie. Jurnaliștii din Insulă au scris despre probleme de sănătate pe care le are fostul jucător din Premier League.

„Fostul jucător al lui Chelsea, Dan Petrescu, a stârnit îngrijorare după ce a slăbit mult din cauza unei afecțiuni misterioase.  Fostul internațional român a câștigat Cupa Cupelor, două Cupe ale Angliei și o Cupă a Ligii în cinci ani petrecuți la „albaștri”.

Cele trei fiice ale fostului fundaș s-au întors în România din străinătate pentru a fi alături de el. Potrivit informațiilor, Petrescu a devenit de nerecunoscut după ce a slăbit 30 de kilograme”, a notat tabloidul britanic „The Sun”.

De-a lungul carierei, Dan Petrescu a jucat la patru echipe din Anglia: Sheffield Wednesday, Chelsea, Bradford City și Southampton. Cel mai bine i-a mers pe Stamford Bridge, acolo unde a câștigat de 2 ori FA Cup, o Cupa a Ligii Angliei, o Supercupă a Angliei, 1 trofeu Cupa Cupelor și o Supercupă a Europei.

Giovanni Becali, detalii sfâșietoare despre Dan Petrescu

Informația conform căreia Dan Petrescu a slăbit 30 de kilograme a fost dezvăluită de omul care l-a dus la Chelsea, Giovanni Becali. „Am auzit că a slăbit 30 de kilograme. Nu-l chem, îl las, vreau să vorbesc când e bine. Aștept să se facă bine. Am o relație prea bună cu el, e cumătrul meu, a fost jucătorul meu. Știu că e într-o situație mai dificilă, dar poate tratamentul merge mai bine și să-l văd că e sănătos.

Dacă era sănătos accepta CFR Cluj din nou. Dar totul a depins că nu e el pregătit încă și mai important decât orice, el are bani. Situație are cât vrei, dar sănătatea e pe primul loc. Sănătatea, fetele lui”, a declarat Ioan Becali, în exclusivitate la GIOVANNI SHOW.

Cristi Măciucă este editor pe Sport la Fanatik. A lucrat la Dolce Sport / Telekom Sport (2013-2019), la site-ul telekomsport.ro (2019-2020), comentator de wrestling, MMA, kickboxing și eGames. Pe lângă activitățile din presă, a fost 5 ani arbitru categoria I la AMFB.
