Britanicii o adoră, în România îi este calomniată familia. De ce n-o merităm pe Emma Răducanu

Britanicii sunt la picioarele Emmei Răducanu, jucătoarea de tenis care a reușit să câștige US Open fără să piardă niciun set, chiar dacă a fost nevoită să treacă și prin chinul calificărilor.

Performanța ei, prima pentru o britanică de la victoria Virginiei Wade din 1977, nu avea cum să treacă nerăsplătită, așa că pentru „Personalitatea sportivă a anului în Marea Britanie”, categorie la care mai fuseseră nominalizați Adam Peaty, Tom Daley, Raheem Sterling și Dame Sarah Storey.

Din păcate, sportiva britanică nu se bucură de aceleași aprecieri și în România, țara de origine a tatălui său…

Emma Răducanu, elogiată în Marea Britanie. În România, familia îi este calomniată

De o tristă frumusețe s-a dovedit triumful Emmei Răducanu la US Open, iar asta fiindcă pe niște inși îi roade igrasia vremurilor trecute. Înainte de ’89 și imediat după ’90, erau la modă înjurăturile la adresa compatrioților care au izbândit în Occident. Se pare că vremurile se întorc. Invidia și lipsa educației îi fac pe unii să le repugne succesul altora, iar dacă aceștia poartă papion sau câștigă US Openul, cu o seninătate copilărească, atunci e vai și amar!

Un bătrânel fericit, care gândește ca un burghez suficient, a vorbit la TV despre tatăl Emmei, care a avut grijă ca fiica lui să învețe să stăpânească teritoriul vieții și al viitorului: „Giuleșteanul care dăduse un jaf, la o bancă”…

„Mereu interesată să absoarbă informații”

FANATIK a publicat cel care a pregătit-o pe Emma în România, pe când avea doar 15 ani. „Era tot timpul interesată să absoarbă informații, cum să joace mai bine, cum să-și perfecționeze jocul. A fost un exemplu și pentru fetele care erau la noi, pentru că, la 15 ani, se comporta ca un jucător profesionist”, a spus Berbec. Antrenorul a mărturisit și că, în timpul vizitei în țară, a insistat ca fiica lui să vorbească doar în românește.

Așadar, „giuleșteanul” de tac’su’ nu prea își făcuse treaba și nu-și transformase fiica într-o arogantă cu pretenții, care ar fi dat bine „pe sticlă”, la unele televiziuni. A învățat-o, în schimb, ce înseamnă respectul și tăcerea care trage după sine succesul, ca pe o remorcă.

Ați auzit vreo reacție a Emmei sau a tatălui ei, după tratamentul tribal care li s-a aplicat? Niciuna. Acești oameni se comportă „altfel”, iar „de vină” este educația pe care au „jefuit-o” din „banca” de simțuri practice și de simțiri sănătoase.

„Nu vei ajunge niciodată la destinație, dacă te oprești să arunci cu pietre în fiecare câine care latră la tine”, a spus Winston Churchill. Comentariile sunt de prisos.

Cu racheta, pe stradă, în timpul lockdown-ului

Iată, însă, ce a scris presa britanică despre . Evening Standard a notat că, în perioada lockdown-ului, când sportul mondial a stat pe loc, Emma și-a continuat antrenamentele, fiind scoasă pe stradă pentru a juca tenis cu tatăl ei. În același ziar, noua campioană de la US Open a vorbit despre Ion Răducanu: „E un om foarte greu de mulțumit, dar cred că am reușit asta, odată cu câștigarea titlului la New York. Mi-a și zis: ‘Ești chiar mai bună decât mi-am imaginat eu, vreodată’”.

Juna de 18 ani, care a ajuns deja pe locul 19 în clasamentul WTA, are viitorul asigurat, spre deosebire de diverși părerologi care își caută prezentul la 50 de ani. Dincolo de cei 2,1 milioane de dolari încasați după triumful de la US Open și de faptul că, potrivit Vogue, a devenit ambasadoarea brandului de bijuterii Tiffany&Co, probabil visul oricărei fete care își dorește să devină prințesă, Emma și-a creat propriul basm. A crezut în acest basm, iar talentul și educația au salvat-o de spațiul însingurării, într-o țară străină, unde românii nu sunt chiar „adorați”.

Fiica „giuleșteanului” este „Perla Coroanei” britanice

Emma Răducanu a devenit „Perla Coroanei”, cum a numit-o Daily Mail, după ce a defilat la US Open, venind din calificări și fără să piardă vreun set. Specialiștii din varii domenii spun că potențialul său este nebănuit, atât în sport, cât și în privința marketingului. Se estimează că, în curând, veniturile ei vor ajunge la suma de 20 de milioane de dolari. Însă, Emma Răducanu nu este o păpușă de turtă dulce, ci o fiolă cu energie pură.

În România, producem cucuvele cu rating. În străinătate, se șlefuiesc români campioni, în sport, în fizică nucleară, în informatică… Poate, într-o zi, o vom merita pe Emma, ca și pe alți copii români despre care încă n-am auzit, dar care cresc departe de infamii și de frustrări.