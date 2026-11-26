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Deși au trecut 35 de ani de atunci, englezii nu l-au uitat pe Ștefan Iovan, care în 1991 devenea primul român ce ajunge în fotbalul englez. Din păcate, el nu a avut succes alături de „pescăruși” și a jucat doar 10 meciuri în toate competițiile, însă acest lucru nu i-a oprit pe cei de la Brighton să-l amintească înaintea duelului cu Universitatea Craiova din UEFA Conference League.

Ce au scris englezii despre Ștefan Iovan, primul român ajuns în fotbalul englez

După două finale de Cupa Campionilor Europeni alături de Steaua București, una câștigată, contra Barcelonei, iar cea de-a doua pierdută, contra lui AC Milan, înaintea lui Dan Petrescu, Ilie Dumitrescu sau Gică Popescu.

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Fostul mare fundaș al roș-albaștrilor s-a transferat la Brighton, echipă ce evolua la acea vreme în Championship (n.r. – Liga a 2-a din Anglia). Înaintea întâlnirii cu campioana României, cei de la Brighton și-au adus aminte de Iovan și „Albion a avut parte de tot felul de întâmplări amuzante, bizare și, uneori, de-a dreptul suprarealiste de la înființarea noastră, în 1901. Scriitorul, realizatorul de emisiuni și suporterul lui Albion, Spencer Vignes, privește înapoi spre câteva dintre cele mai memorabile momente, continuând cu povestea modului în care am ajuns să-l transferăm pe primul român din istorie care a jucat în Football League.

Câteva cifre pentru dumneavoastră, doamnelor și domnilor. Dintre cei 544 de jucători înregistrați în prezent pentru a evolua la cele 20 de cluburi care alcătuiesc Premier League, 392 provin din străinătate. Asta înseamnă 72,1 la sută. Nu vă pot spune care ar fi fost aceste cifre acum 35 de ani, pur și simplu pentru că statisticile nu sunt ușor disponibile (în plus, sunt mult prea certat cu matematica pentru a încerca măcar să le calculez). Fiți însă siguri că nu puteau fi mai mult de vreo două duzini. Totuși, vă pot spune cine a fost primul român care a jucat nu doar în primul eșalon al fotbalului englez, ci în întreaga Football League.

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Ștefan Iovan, căci acesta era numele lui, chiar citise cartea, văzuse filmul și primise și tricoul când venea vorba despre fotbal. Transferat de managerul de atunci al lui Albion, Barry Lloyd, în 1991, Iovan avea 34 de selecții la echipa națională, plus peste 300 de apariții pentru Steaua București, pe care o condusese din postura de căpitan spre gloria Cupei Campionilor Europeni în 1986, învingând Barcelona în finală la loviturile de departajare. În 1989 făcuse parte din echipa care ajunsese din nou în finală, pierzând în fața lui AC Milan. Apoi mai erau cele cinci titluri de campion pe plan intern câștigate cu Steaua între 1984 și 1989. Acum, abia împlinise 30 de ani și venea să joace pentru un Albion aflat în criză de bani, care se lupta pentru promovarea prin play-off din ceea ce este astăzi Championship”, au notat englezii în programul de meci.

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De ce nu a făcut Ștefan Iovan față în Anglia, la Brighton

CV-ul lui Ștefan Iovan dădea multe speranțe englezilor, însă el nu a reușit să facă față în Anglia. Ajuns la 30 de ani în momentul transferului, fostul fundaș nu s-a mai prezentat foarte bine din punct de vedere fizic, iar acest lucru i-a pus rapid capăt experienței din Marea Britanie. Ian Chapman, fostul fotbalist al „pescărușilor” a explicat că inteligența din jocul românului era una uluitoare, însă picioarele nu îl mai ascultau ca pe vreme când ridica Cupa Campionilor Europeni alături de Steaua.

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„Totuși, nimeni nu se plângea la vremea respectivă. De fapt, mint, pentru că Asociația Fotbaliștilor Profesioniști (PFA) nu era tocmai încântată că scotoceam la est de Ipswich după jucători noi. ‘De ce să angajezi un străin când un jucător britanic ar putea face treaba?’ rămânea o întrebare cu greutate pe coridoarele puterii din fotbal în acele vremuri pre-cosmopolite. Orice le-ar fi spus Lloyd (care fusese informat despre disponibilitatea lui Iovan în timpul unui turneu de presezon la București), a funcționat în mod clar și, după plata unei sume de transfer de 60.000 de lire sterline, fundașul a intrat direct în echipa care a învins Millwall cu 6-2 la general în semifinalele play-off-ului din liga a doua, sezonul 1990/91, păstrându-și locul și pentru finala propriu-zisă de pe Wembley (pe care am pierdut-o cu 3-1 în fața lui Notts County).

Acesta a fost însă apogeul neobișnuitului nostru import românesc. În sezonul următor, Albion s-a chinuit, la fel și Iovan. La acea vreme, noi, suporterii, nu reușeam să ne dăm seama exact care era problema. Erau două meciuri pe săptămână pur și simplu prea mult pentru el? Avea legătură cu sistemul nostru de joc? Era ritmul jocului prea solicitant? Poate că pur și simplu nu-i plăcea Anglia? Oricare ar fi fost motivul, Iovan nu era în mod clar un Serghei Goțmanov, bielorusul care devenise primul star străin autentic al lui Albion după ce venise să joace pentru noi o scurtă perioadă, în 1990. Una peste alta, Iovan a bifat doar cinci apariții la prima echipă în campania 1991/92, înainte de a fi transferat la Rapid București. Un soi de consolare a venit chiar înaintea plecării sale, sub forma unei medalii de câștigător al Sussex Senior Cup, după ce echipa de rezerve a lui Albion a învins Langney Sports cu 1-0 în finală. De la câștigător al Cupei Campionilor Europeni la câștigător al Sussex Senior Cup – iată o trezire la realitate.

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‘Când a sosit, a fost destul de ciudat’, mi-a povestit fostul fundaș al lui Albion, Ian Chapman, când l-am întrebat ce își amintește despre venirea lui Iovan la club. ‘Jucătorii vorbesc între ei și era clar că tipul ăsta fusese peste tot și realizase multe. Totuși – și nu vreau să sune rău – arăta ca un jucător aflat la finalul carierei, din punctul de vedere al mișcării și al fizicului. Picioarele nu i se mai mișcau grozav. Din câte îmi amintesc, jucam într-un sistem cu trei fundași, cu el pe post de libero, și evident că mintea lui fotbalistică era genială. Era parcă cu o jumătate de pas înaintea tuturor în ceea ce privește citirea jocului. Dar nu mai avea mobilitate. Nu știu dacă avusese vreo accidentare înainte să vină la noi, dar, după felul în care se mișca, aș fi crezut că are peste 30 de ani’.

‘Când a venit Serghei Goțmanov, reacția noastră imediată a fost: «Dumnezeule, ce jucător!». Avea atât de multă calitate și tehnică. Tipul acesta (Iovan) nu era așa. Era un fundaș pur-sânge, citea bine jocul, nu făcea o mulțime de deposedări prin alunecare pentru că avea acele cunoștințe și experiență, dar nu era cel mai atletic jucător. Se vedea totuși că fusese un fotbalist de mare calitate’”, a explicat Chapman în programul de meci al lui Brighton.