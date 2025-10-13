Britanicii, șocați de scenariul din grupa României la Mondial. Cazul pe care UEFA nu l-a anticipat a ajuns în celebrul The Sun: „Regulă bizară”

San Marino, echipa de pe ultimul loc în clasamentul FIFA (210) și de pe ultimul loc în Grupa H, grupa României, poate ajunge la barajul de calificare la CM 2026. are nevoie însă ca „tricolorii” și Suedia să termine preliminariile pe locul al doilea.

Cum poate ajunge San Marino la barajul de calificare la CM 2026. Scenariul șocant pentru britanici

San Marino face parte din Grupa H, grupă în care se află România. Micuța națională se află pe locul 5 (ultimul), cu 0 puncte și golaveraj 1-32. „Tricolorii” se vor înfrunta cu San Marino în ultima rundă din preliminarii. Partida de la București : oaspeții să vrea să piardă în fața României la o diferență uriașă,

San Marino are motive să își vrea ca naționala lui Mircea Lucescu să termine pe locul 2, dacă România va ajunge să se lupte cu Bosnia & Herțegovina pentru poziția secundă. În penultima etapă din Grupa H, Bosnia primește vizita României, după care are meci în Austria și pornește cu șansa a doua. Cu doar meciuri rămase de jucat în preliminarii, bosniacii au un avans de doar două puncte față de „tricolori”.

După 6 etape, Bosnia are +8 la golaveraj, iar România +5. Astfel, în cazul în care România și Bosnia ar încheia la egalitate de puncte, departajarea se va face la golaveraj, iar „tricolorilor” le-ar trebui un succes cu San Marino, în ultima etapă, la un scor cât mai mare, ceea ce ar fi și în beneficiul oaspeților noștri.

„Regula bizară a UEFA. San Marino s-ar putea califica în play-off-ul Cupei Mondiale – dar numai dacă pierde în următorul meci. Cu cât San Marino pierde la mai multe goluri, cu atât șansele sale devin mai mari”, titrează britanicii de la .

San Marino depinde și de clasamentul final din Grupa B

Ca San Marino să ajungă la baraj nu este suficient ca România să termine pe locul 2 în Grupa H. Are nevoie și ca Suedia să termine pe poziția secundă în Grupa B. Nordicii au însă un start horror de campanie. După 3 meciuri din 6, Suedia are doar un punct, la trei lungimi de Kosovo, ocupanta locului 2. Din Grupa B mai fac parte Elveția și Slovenia.

Ce a făcut San Marino în Liga Națiunilor

Dacă România și Suedia termina pe locurile 2 în grupele H, respectiv B, San Marino va merge la barajul de calificare la CM 2026. UEFA prioritizează câștigătoarele de grupe din Liga Națiunilor. A 210-a națională în ierarhia FIFA a terminat pe locul 1 Liga D Grupa 1, cu 7 puncte, peste Liechtenstein și Malta.

Atât România, cât și Suedia și-au câștigat grupele de Liga Națiunilor, astfel că, dacă ar termina pe 2, ar merge la baraj prin intermediul preliminariilor, lăsând astfel cale liberă pentru San Marino. Scenariul incredibil i-a șocat pe britanici și fost analizat la sânge în celebrul tabloid