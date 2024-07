Britanicului Matthew Richards nu i-a venit să creadă că a ratat aurul olimpic la două sutimi în fața lui David Popovici: ”Am simțit că am atins primul. E frustrant”

Matthew Richards a cucerit medalia de argint în proba de 200 metri la Jocurile Olimpice de la Paris 2024. Înotătorul britanic a bifat o performanță extraordinară la prima participare individuală la Jocurile Olimpice. Visul britanicului de a cuceri medalia de aur .

Britanicului Matthew Richards nu i-a venit să creadă că a ratat aurul olimpic la două sutimi în fața lui David Popovici: ”E frustrant”

David Popovici a cucerit medalia de aur în proba de 200 metri liber la JO Paris 2024 după o cursă de-a dreptul dramatică. Sportivul legitimat la CS Dinamo a revenit incredibil pe ultimii 50 de metri, l-a depășit pe Matthew Richards și a câștigat medalia de aur.

Popovici a terminat întrecerea cu timpul 1:44:72, la . Matt Richards a crezut în primă fază că el a fost cel care a atins primul peretele bazinului. Britanicul va concura și în proba de 100 metri liber, dar și la ștafetă.

”Nu pot fi prea dezamăgit de asta. Este prima mea participare individuală la Jocurile Olimpice, așa că este minunat să iau argintul. Să fiu la două sutimi de aur este extrem de frustrant.

„Am simțit că am atins primul peretele. Timpul a spus altceva”

Mai am multe de făcut săptămâna asta, mâine e proba de 100 m, mâine e și proba de 4×100 m. Mă alimentează pentru restul săptămânii. Am crezut că am luat-o (n.r.- medalia de aur), am simțit ca și cum am atins primul peretele bazinului.

Timpul spune altceva. Nu este un sport care se discută, este alb sau negru. Nu a fost cel mai bun rezultat al meu, aș minți dacă aș spune că a fost fantastic. Mergem mai departe, devenim mai buni și încercăm să reușim data viitoare”, a declarat Matthew Richards, conform .

Podiumul în proba de 200 metri liber la JO Paris 2024 a fost completat de americanul Luke Hobson, cu timpul 1:44,79. Victoria lui David Popovici, coroborată cu ratarea incredibilă a lui Matt Richards de a cuceri medalia de aur, a atras atenția marilor publicații din Marea Britanie.

”Așadar, aur la 200 de metri liber pentru românul David Popovici, o medalie de argint agonizantă pentru Matt Richards și bronz pentru americanul Luke Hobson, care l-a învins pe Duncan Scott cu 0,08 secunde”, a scris .

“Românul David Popovici ia aurul, iar britanicul Matt Richards a cedat pe final și ia argintul. Wow! Asta a fost o luptă strânsă. Americanul Luke Hobson ia medalia de bronz. Duncan Scott a terminat doar pe locul patru. Se pare că doar anvergura brațelor lui David Popovici a făcut diferența”, au scris jurnaliștii de la BBC.