Britney Spears a îndurat 13 ani de abuzuri din cauza tatălui: ”M-a drogat până când nu mai puteam vorbi”

Britney Spears a făcut noi dezvăluiri despre abuzurile la care a fost supusă timp de 13 ani, perioada în care s-a aflat sub tutela tatălui ei. Cântăreața a lansat acuzații grave la adresa părintelui ei.

Britney Spears, despre cei 13 ani de abuzuri din cauza tatălui ei

Interpreta de muzică pop în toamna anului trecut, după 13 ani în care a fost obligată să accepte tutela tatălui ei, Jamie Spears.

ADVERTISEMENT

Pe contul de Instagram, Britney Spears a vorbit despre chinurile la care a fost supusă de propria familie. Artista a mărturisit că tatăl ei a sechestrat-o și a obligat-o să muncească încontinuu, fără zile libere. Vedeta ajungea să lucreze chiar și 10 ore zilnic.

În plus, banii din concerte reveneau familiei, cântăreața neavând dreptul de a-și administra averea. Mai multe persoane aveau acces în spațiul în care se schimba vedeta. Astfel, aceasta nu avea deloc intimitate să se schimbe sau să meargă la toaletă.

ADVERTISEMENT

Cel mai grav a fost faptul că tatăl ei a drogat-o. Bărbatul a obligat-o să urmeze un tratament timp de patru luni.

“Într-o lume în care este ok să-ți sechestrezi fiica și să o faci să lucreze 7 zile pe săptămână… de la opt dimineața la patru după-amiaza fără zile libere… cu 105 persoane, care intră și ies dintr-o mică rulotă săptămânal… fără băi private și văzută goală când se schimbă.

M-a drogat până când nu mai puteam vorbi. Am fost supusă acestui tip de tratament timp de 4 luni de către tatăl meu după ce am muncit din greu pentru familia mea, vreme de 13 ani.”, a scris Britney Spears pe .

ADVERTISEMENT

Vezi această postare pe Instagram

“Nu eram nimic mai mult decât o marionetă pentru familia mea”

Artista este marcată de faptul că familia ei a obligat-o să muncească din greu în toți acești ani, pentru ca apoi să o trateze cu lipsă de respect și de empatie.

“Am dat totul când am lucrat doar ca să fiu aruncată literalmente… Nu eram nimic mai mult decât o marionetă pentru familia mea, am cântat pe scenă și am făcut ceea ce mi s-a spus să fac.”, a continuat renumita cântăreață de muzică pop.

vrea să lupte în continuare și să-și facă dreptate, chiar dacă tutela tatălui ei s-a încheiat de câteva luni. Artista nu acceptă faptul că familia ei a scăpat atât de ușor de consecințe.

“Am fost tratată mai mult decât josnic, nimeni nu ar trebui să fie tratat așa cum am fost eu… Motivul pentru care aduc în discuție acest lucru este că încheierea tutelei este un lucru uriaș, dar au scăpat cu toții!!!

Dacă ai fost vreodată în stare de șoc de 4 luni… amenințat cu viața ta… ai fi și tu supărat. Vreau dreptate și nu mă opresc până nu se face ceva celor care mi-au făcut rău… și da, am fost rănită.”, a mai precizat interpreta.

În încheiere, Britney Spears a ținut să le transmită un mesaj celor care au fost în situația ei. “Nu sunteți singuri”, a spus aceasta.

Timp de 13 ani, cântăreața a avut nevoie de acordul tatălui ei pentru orice decizie în privința carierei, dar și a vieții personale. Nu mai avea control asupra averii sale și nici nu putea intra în contact cu copiii ei. După instituirea tutelei, artista a pierdut custodia băieților pe care ea și Kevin Federline îi au împreună.