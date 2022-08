Britney Spears a făcut anunțul așteptat de toți fanii. Cântăreața va lansa o nouă melodie, după 6 ani

Britney Spears a făcut anunțul pe care toți fanii îl așteptau. Artista revine în muzică după 6 ani de pauză și va lansa o melodie cu Elton John. Cântăreața are de gând să se concentreze pe cariera sa muzicală.

La două luni de când , Britney Spears a anunțat, în mediul online, că revine în muzică cu o nouă piesă.

Vedeta s-a declarat “copleșită” de faptul că va cânta cu Elton John, pe care îl numește “unul dintre cei mai clasici oameni ai timpurilor noastre”.

Este prima melodie a vedetei după 6 ani de pauză, iar acum este fericită că și-a reluat activitatea.

“Okie dokie … primul meu cântec în 6 ani. E foarte tare că o să cânt cu unul dintre cei mai clasici oameni ai timpurilor noastre … Elton John!!!!

Sunt oarecum copleșită … e un lucru mare pentru mine!!! Meditez mai mult și învăț că spațiul meu este valoros și prețios.”, a anunțat celebra cântăreață pe Twitter.

Okie dokie … my first song in 6 years 🎶 !!!! It’s pretty damn cool that I’m singing with one of

the most classic men of our time … 🚀!!!! I’m kinda overwhelmed… it’s a big deal to me !!! I’m meditating more 🧘🏼‍♀️ and learning my space is valuable and precious !!!

— Britney Spears 🌹🚀 (@britneyspears)