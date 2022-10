Bromania, dezvăluiri după recordurile financiare stabilite de filmul Teambuilding: ”Nu reușesc să fiu 100% bucuros”

După 5gang: un altfel de Crăciun și Miami Bici, Mate Dima a dat acum lovitura cu Teambuilding, devenit în mai puțin de o lună cel mai de succes film românesc din ultimii 30 ani. Comedia românească a depășit record după record, iar BRomania a dezvăluit, în exclusivitate pentru FANATIK, că lucrurile nu se opresc aici. Nu vorbim doar despre o simplă continuare, ci despre un posibil proiect de mare anvergură, chiar un serial.

Teambuilding a depășit așteptările și în plan financiar. BRomania, dezvăluiri din culise

Succesul filmului Teabuilding nu putea să treacă neobservat. Lansată pe 30 septembrie, pelicula a încasat aproape 2,7 milioane de euro și s-au vândut pe 566 de mii de bilete.

BRomania pentru a afla mai multe detalii din culisele filmului, iar regizorul a făcut dezvăluiri inedite în exclusivitate pentru FANATIK. Vestea bună pentru public este că Teambuilding 2 este, deja, în cărți și chiar ceva mai mult. Cât despre marele succes, Matei Dima ne-a mărturisit că încă nu-l conștientizează pe deplin și mai are nevoie de puțin timp pentru asta.

Matei Dima – BRomania: „Eram speriați de factori externi”

Teambuilding a întrecut record după record în mai puțin de o lună. A depășit încasările de la Avengers, Joker, Top Gun și Jumanji și s-au vândut peste 566 de mii de bilete, vă așteptați ca filmul să aibă un succes atât de mare?

– Sincer, ne așteptam, pentru că am pornit cu toții la drumul ăsta pregătiți să dăruim totul pentru acest film și când dăruiești atâta, primești înapoi. În schimb, o să-ți recunosc că eram speriați de factori externi care pot afecta munca noastră, cum ar fi o pandemie sau un război.

Care a fost reacția dumneavoastră atunci când ați conștientizat cât de apreciată este pelicula de către public?

– Reacția mea este foarte dubioasă, pentru că am așteptat foarte mult timp să iasă și să vedem rezultatele și parcă acum încă nu pot conștientiza succesul pe care-l are. Încerc să mă exprim, dar încă nu reușesc să fiu 100% bucuros și să mă bucur de succesul filmului, dar sunt sigur că în timp o să mă mai relaxez în privința asta.

De unde a pornit ideea filmului? Scenariul a arătat așa de la bun început sau s-a schimbat pe parcurs?

– Scenariul este scris de Alex Coteț. Este un scenariu la care am lucrat toți împreună cu Micutzu și cu Alex în timp ce îl scria, cu diverse ședințe creative. A fost bun, în sensul că am crezut în el, doar că a suferit foarte multe modificări din probleme de producție. Cădea o locație, trebuia să schimbăm, nu mai avea sens motivația unui personaj, trebuia justificat, dar ne-am adaptat în timp ce filmam, chiar de multe ori, pe noile scene.

Cristi Pulhac, actorul fără experiență care a impresionat în Teambuilding

Cum au decurs filmările? Având în vedere că din distribuție au făcut parte și persoane fără atât de multă experiență în domeniu, să zicem, de pildă Cristi Pulhac? Au fost mai greu de filmat scenele cu el?

– Într-adevăr, Cristi a fost singurul om fără experiență, dar nu s-a simțit, pentru că s-a integrat foarte bine în personajul colectiv al craiovenilor, condus foarte bine de către Adrian Nicolae, liderul lor. A fost o surpriză. Ne așteptam, dar ne-a depășit chiar și așteptările foarte mult cu cât de bine a jucat și cât de bine a intrat în pielea personajului.

Presupun că el este obișnuit să muncească în echipă, să lucreze cu un antrenor care îi dă indicații, noi am făcut mereu paralele drăguțe cu fotbalul.

Au fost actori sau actrițe care s-au remarcat mai mult? V-a impresionat cineva atât de tare încât să vă doriți să-l mai luați și în următoarele filme?

– Am fost impresionat, și nu este o exagerare sau împing marketingul în felul acesta, dar fiecare actor și actriță și-au umplut foarte bine rolul și cred că filmul are succes și datorită acestui fapt. Sunt foarte bine echilibrate personajele, fiecare știe ce face pe cameră și când te uiți la film, îi crezi. Asta e, cumva, cel mai important, să-i crezi că sunt ori de la un call center, ori niște fete din Moldova care nu vor să bea, iar aici un aport foarte mare l-a avut Micutzu, care a lucrat cu actorii.

Matei Dima, mândru de încasările obținute de Teambuilding. Au început, deja, discuțiile despre o continuare

Ca să mă întorc la încasări, au depășit sau se apropie de investiția în producție? Dacă ne puteți spune, în ce s-au investit cei mai mulți bani?

– Cei mai mulți bani se duc, de obicei, în locații și în echipă. Am avut o echipă mare. Deși nu am călătorit decât într-un loc, la Padina, totuși ne-am mutat foarte mult și am încercat să adăugăm cât mai multe locații, chiar dacă scenele sunt mai scurte.

De asemenea, și în București am filmat într-o clădire de birouri și, cumva, acolo se duc cei mai mulți bani. Iar încasările vor depăși, dacă nu au făcut-o deja, nu am primit încă numerele, investiția, ceea ce e un semnal foarte bun pentru proiecte viitoare.

Date fiind cifrele, există șanse să vedem și o partea a doua în viitor?

– Există șansă foarte mare pentru o continuare. Deja s-au aruncat câteva idei. De asemenea, ne-ar face plăcere să declinăm povestea într-un posibil serial de comedie.

Care e visul ascuns al lui BRomania?

Dacă îmi permiteți să intru puțin și în sfera personală, aveți vreo dorință ascunsă, ceva la care să visați cu ochii deschiși, legată de carieră și nu numai?

– Mereu am visat să joc alături de unul dintre actorii cu care eu am crescut și mi-ar plăcea, până mi se încheie cariera, să pot să fac acest lucru.

Care este secretul din spatele ambiției dumneavoastră, există ceva ce nu ați împărtășit până acum nimănui?

– Din păcate pentru oameni sau din fericire, depinde cum o privesc, nu există secrete. Sunt aceleași lucruri pe care le citiți în cărțile motivaționale și anume să-ți dăruiești viața, să-ți prioritizezi timpul către visul pe care-l ai, să muncești deștept și mult, nu doar mult.

Teambuilding, filmul care i-a cucerit pe români

Cu un scenariu de care s-a ocupat regizorul Alex Coteț, împreună cu , Teambuilding este filmul românesc este filmul românesc care prezintă pe șleau viața dintr-o corporație.

Spune povestea reală și prezintă toate tipologiile de oameni, Emil, interpretat de Matei Dima, este acel angajat care muncește prea mult, însă fără să fie apreciat de superiorii companiei PLM Global. Șeful său, domnul Oprea, adus la viață de Șerban Pavlu, îl face team leader în departamentul de call center, condus indirect de Horia- Micutzu.

Secretul este că, de fapt, domnul Oprea își dorește să desființeze call center-ul, însă Emil îi promite că-i va aduce Cupa Veseliei, din teambuilding-ul anual, pe care echipa bucureștenilor nu au câștigat-o niciodată.

Fără a oferi mai multe detalii, urmează o adevărată aventură a personajelor împărțite pe zone ale țării, Ardeal, Muntenia și Oltenia. Din distribuție mai fac parte, Anca Dinicu, Nicu Banea, Adrian Nicolae, Roxana Condurache și mulți alții.