Sport

Brooklyn Beckham, atacat dur pentru meseria pe care încearcă să o stăpânească. Conduce o mașină de un milion de lire sterline, în ciuda slujbei sale

Brooklyn Beckham este luat în derâdere pentru slujba pe care vrea să o facă, dar are un autoturism de un milion de lire sterline. Ce reacții a stârnit.
Alexa Serdan
23.01.2026 | 05:00
Brooklyn Beckham atacat dur pentru meseria pe care incearca sa o stapaneasca Conduce o masina de un milion de lire sterline in ciuda slujbei sale
Ce meserie are, de fapt, Brooklyn Beckham. Sursa foto: Instagram. Colaj: Fanatik
ADVERTISEMENT

A încercat de-a lungul timpului mai multe meserii, iar acum Brooklyn Beckham este atacat dur. A fost luat în vizor pentru activitatea pe care încearcă să o stăpânească și o promovează intens în ultima perioadă.

Brooklyn Beckham, reacții după dezvăluirile despre slujba sa

Brooklyn Beckham a vrut să calce pe urmele celebrului său tată cu care se află în plin scandal. A renunțat la fotbal la doar 16 ani, după ce a încercat să-și facă un nume la clubul Arsenal. Ulterior, a dezvăluit motivul pentru care a renunțat.

ADVERTISEMENT

A simțit o presiune imensă, realizând că nu se poate ridica la înălțimea reputației celebrului fotbalist britanic. Mai târziu, a fost barista, stilist și fotograf. A urmat pentru scurtă vreme cursurile Școlii Parson’s School of Design din New York pentru a studia fotografia.

A renunțat după doar un an, iar în 2017 a revenit în Marea Britanie. Aflat într-un scandal imens cu familia sa care a făcut-o pe Nicola Peltz să plângă în ziua nunții a ieșit din nou în evidență cu slujba pe care vrea să o facă. În prezent, mizează pe bucătar profesionist.

ADVERTISEMENT
Primarul din Cenei, despre cazul băiatului ucis de 3 adolescenți: Părinţii sunt panicaţi,...
Digi24.ro
Primarul din Cenei, despre cazul băiatului ucis de 3 adolescenți: Părinţii sunt panicaţi, că cel de 13 ani e liber să meargă la școală

După reacția venită din partea presupusei amantei a lui David Beckham, în mediul online a revenit în atenția publicului o filmare în care vorbește despre meseria sa. Aflat într-o mașină evaluată la un milion de lire sterline, Brooklyn Beckham a stârnit o adevărată controversă, pe TikTok.

ADVERTISEMENT
Mircea Lucescu, internat de urgență!
Digisport.ro
Mircea Lucescu, internat de urgență!
@itsdanielmac Bruh What Even Is A “Chef Name 😅💀@brooklynbeckham #mclarenp1 #p1 ♬ original sound – DANIEL MAC

De ce Brooklyn Beckham este criticat de oameni

Se pare că postul de chef nu corespunde banilor pe care i-a dat pe autoturismul de lux. Daniel Mac este vedeta de social media care l-a abordat pe fiul lui David Beckham, în timp ce conducea prin Los Angeles, un McLaren P1 de culoare roșie.

ADVERTISEMENT

Întâmplarea a avut loc în urmă cu aproximativ 4 ani, influencerul având un comentariu neașteptat acum. „Hei, omule, cu ce te ocupi? Mașina ta e grozavă”, l-a întrebat creatorul de conținut pe băiatul cel mare al lui David Beckham.

„Ăă, sunt bucătar”, a răspuns tânărul care și-a schimbat meseria foarte des în ultimii ani. La un moment dat, chiar a fost pus la zid pentru slujbele pe care a încercat să le practice, fără a avea rezultate notabile în vreo direcție.

„Ești ca cel mai bun bucătar din lume?”, l-a ironizat Daniel Mac. „Încerc să fiu. Urmează-ți pasiunea. Orice te face fericit, continuă să faci”, a răspuns Brooklyn Beckham. Internauții au reacționat instant.

„Nimic nu spune «bucătar umil» mai bine decât să ajungi într-un McLaren”, este comentariul lăsat de o persoană, pe social media. Altcineva a notat: „Cu ce ​​te ocupi? Tatăl meu este David Beckham”.

Ștefan Târnovanu, sfâșiat de durere imediat după Dinamo Zagreb – FCSB 4-1: „Te...
Fanatik
Ștefan Târnovanu, sfâșiat de durere imediat după Dinamo Zagreb – FCSB 4-1: „Te voi iubi mereu!”
Mihai Stoica taie în carne vie! Plecări de la FCSB după dezastrul de...
Fanatik
Mihai Stoica taie în carne vie! Plecări de la FCSB după dezastrul de la Zagreb: „E terminat, gata. Sunt jucători care nu ne mai pot ajuta”
Pleacă Charalambous de la FCSB după eșecul cu Dinamo Zagreb?! Antrenorul și-a „mitraliat”...
Fanatik
Pleacă Charalambous de la FCSB după eșecul cu Dinamo Zagreb?! Antrenorul și-a „mitraliat” jucătorii: „Cu atitudinea asta putem şi retrograda. Ceva trebuie să se schimbe!”
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Alexa Serdan
Alexa Serdan
Alexa Serdan este un jurnalist care și-a început colaborarea cu FANATIK în luna mai 2019. În trecut a avut scurte asocieri cu ciao.ro, ultima-ora.ro și hyperflash.ro.
Parteneri
Malcom Edjouma, aproape de un transfer spectaculos! Echipa are trei Ligi ale Campionilor
iamsport.ro
Malcom Edjouma, aproape de un transfer spectaculos! Echipa are trei Ligi ale Campionilor
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 116 de pagini de emoții + Calendar Sportiv 2026 + Catalog Champions League CADOU
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!