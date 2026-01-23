Brooklyn Beckham, atacat dur pentru meseria pe care încearcă să o stăpânească. Conduce o mașină de un milion de lire sterline, în ciuda slujbei sale

ADVERTISEMENT

A încercat de-a lungul timpului mai multe meserii, iar acum Brooklyn Beckham este atacat dur. A fost luat în vizor pentru activitatea pe care încearcă să o stăpânească și o promovează intens în ultima perioadă.

Brooklyn Beckham, reacții după dezvăluirile despre slujba sa

Brooklyn Beckham a vrut să calce pe urmele celebrului său tată cu care se află în plin scandal. A renunțat la fotbal la doar 16 ani, după ce a încercat să-și facă un nume la clubul Arsenal. Ulterior, a dezvăluit motivul pentru care a renunțat.

A simțit o presiune imensă, realizând că nu se poate ridica la înălțimea reputației celebrului fotbalist britanic. Mai târziu, a fost barista, stilist și fotograf. A urmat pentru scurtă vreme cursurile Școlii Parson’s School of Design din New York pentru a studia fotografia.

A renunțat după doar un an, iar în 2017 a revenit în Marea Britanie. Aflat într-un scandal imens cu a ieșit din nou în evidență cu slujba pe care vrea să o facă. În prezent, mizează pe bucătar profesionist.

După , în mediul online a revenit în atenția publicului o filmare în care vorbește despre meseria sa. Aflat într-o mașină evaluată la un milion de lire sterline, Brooklyn Beckham a stârnit o adevărată controversă, pe TikTok.

Bruh What Even Is A “Chef Name 😅💀@brooklynbeckham

De ce Brooklyn Beckham este criticat de oameni

Se pare că postul de chef nu corespunde banilor pe care i-a dat pe autoturismul de lux. Daniel Mac este vedeta de social media care l-a abordat pe fiul lui David Beckham, în timp ce conducea prin Los Angeles, un McLaren P1 de culoare roșie.

Întâmplarea a avut loc în urmă cu aproximativ 4 ani, influencerul având un comentariu neașteptat acum. „Hei, omule, cu ce te ocupi? Mașina ta e grozavă”, l-a întrebat creatorul de conținut pe băiatul cel mare al lui David Beckham.

„Ăă, sunt bucătar”, a răspuns tânărul care și-a schimbat meseria foarte des în ultimii ani. La un moment dat, chiar a fost pus la zid pentru slujbele pe care a încercat să le practice, fără a avea rezultate notabile în vreo direcție.

„Ești ca cel mai bun bucătar din lume?”, l-a ironizat Daniel Mac. „Încerc să fiu. Urmează-ți pasiunea. Orice te face fericit, continuă să faci”, a răspuns Brooklyn Beckham. Internauții au reacționat instant.

„Nimic nu spune «bucătar umil» mai bine decât să ajungi într-un McLaren”, este comentariul lăsat de o persoană, pe social media. Altcineva a notat: „Cu ce ​​te ocupi? Tatăl meu este David Beckham”.