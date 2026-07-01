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Bruna Biancardi i-a purtat noroc Braziliei în meciul cu Japonia. Iubita lui Neymar a purtat o ținută simplă, dar rafinată

Bruna Biancardi, un talisman pentru echipa națională de fotbal a Braziliei în partida cu Japonia, scor 2-1. Cum s-a îmbrăcat pe stadion frumoasa șatenă.
Alexa Serdan
01.07.2026 | 05:45
Bruna Biancardi ia purtat noroc Braziliei in meciul cu Japonia Iubita lui Neymar a purtat o tinuta simpla dar rafinata
Cum a apărut pe stadion Bruna Biancardi. Sursa foto: Instagram.com
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Neymar se bucură de un sprijin uriaș din partea iubitei sale, la a patra participare la Cupa Mondială FIFA. Bruna Biancardi i-a purtat noroc Braziliei în meciul cu Japonia, fiind o personalitate care nu lipsește de pe stadion la marile competiții.

Cum a apărut Bruna Biancardi la partida dintre Brazilia și Japonia

Bruna Biancardi (32 ani) a anunțat că este însărcinată cu al treilea copil. Neymar a reacționat într-un mod șocant când a aflat că va fi, din nou, tată de fată. Fotbalistul are patru copii, doi cu actuala parteneră (Mavie și Mel) și încă doi din alte două relații sentimentale (Davi Lucca cu Carolina Dantas și Helena cu modelul Amanda Kimberlly).

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Frumoasa șatenă îi este alături din anul 2022, povestea lor de dragoste fiind una cu suișuri și coborâșuri. Cu toate acestea, modelul este o prezență constantă în viața starului care pe plan internațional are 128 de prezențe la națională pentru Brazilia. E unul dintre cei mai cunoscuți sportivi, având un număr mare de fani.

O mare susținătoare este și partenera sa de viață, care face furori când apare pe stadion. De curând, a purtat o ținută care a lăsat la vedere mai mult decât era necesar. În timpul partidei dintre Brazilia și Japonia, terminată cu scorul de 2-1, a avut o atitudine mai cuminte. A apelat la un stil simplu, dar foarte rafinat.

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Tricoul de fotbal galben cu numele și numărul 10, purtat de Neymar, i-a purtat noroc echipei naționale. Obiectul vestimentar pare luat direct din garderoba jucătorului, putându-se observa pe piept o semnătură și un mesaj subtil. În completare Bruna Biancardi a optat pentru o pereche de blugi lungi, negri, cu o croială largă și cu tăieturi decorative.

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O postare distribuită de BRUNA BIANCARDI (@brunabiancardi)

 

Mesajul transmis de iubita lui Neymar

Iubita lui Neymar nu a uitat de accesorii. Bruna Biancardi a apelat la ochelari de soare cu ramă dreptunghiulară, îngustă și alungită. Modelul de inspirație retro extrem de popular în colecțiile de vară de anul acesta i se potrivește de minune. În plus, pentru această ținută a folosit o geantă mică, dar elegantă.

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Poșeta de dimensiuni mici și cu mâner superior rigid, cu o clapetă clasică a fost folosită de model ca un detaliu minimalist. În plus, vedeta a transmis un mesaj puternic care s-a dovedit de bun augur pentru fotbaliștii brazilieni. Le-a purtat noroc, golurile fiind marcate de Casemiro (minutul 56) și Gabriel Martinelli (minutul 90+6).

„O ținută simplă pentru ziua de azi. Dumnezeu să ne binecuvânteze pe toți! Haide Brazilia”, a notat modelul pe contul oficial de Instagram. Descrierea apare în dreptul unui clip în care șatena se îmbracă într-o baie luxoasă și amenajată după ultima modă.

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Alexa Serdan
Alexa Serdan
Alexa Serdan este un jurnalist care și-a început colaborarea cu FANATIK în luna mai 2019. În trecut a avut scurte asocieri cu ciao.ro, ultima-ora.ro și hyperflash.ro.
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