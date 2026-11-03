Sport

Bruno Fernandes a început să înjure în direct la TV! Replică dură la adresa lui Carrick: prezentatoarea a fost nevoită să își prezinte scuzele

Gabriel-Alexandru Ioniță
04.11.2026 | 01:28
Bruno Fernandes a inceput sa injure in direct la TV Replica dura la adresa lui Carrick prezentatoarea a fost nevoita sa isi prezinte scuzele
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Bruno Fernandes a început să înjure în direct la TV! Replică dură la adresa lui Carrick. Foto: Profimedia
Bruno Fernandes, declarații incendiare după Manchester United - AS Roma 3-2 în Champions League! Ce a spus despre Michael Carrick și de ce a fost nevoită prezentatoarea să își prezinte scuzele
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La finalul meciului Manchester United – AS Roma 3-2, disputat marți seară în cadrul etapei cu numărul 4 din faza principală a UEFA Champions League, Bruno Fernandes (32 de ani) a avut un discurs care ar putea fi catalogat drept cel puțin „aprins”. Căpitanul „Diavolilor roșii” a vorbit în primul rând despre tensiunile existente în ultimele săptămâni la echipa de pe „Old Trafford”.

Bruno Fernandes, iureș în direct după Manchester United – AS Roma 3-2 în Champions League

În acest context, mijlocașul ofensiv portughez a negat că ar avea un conflict cu antrenorul Michael Carrick (45 de ani). Pe de altă parte însă, lusitanul, când a fost întrebat în mod special în legătură cu această chestiune, a spus că nu este treaba lui sau a coechipierilor lui să îl salveze pe antrenor de la demitere.

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Ce a spus Bruno Fernandes despre Michael Carrick: celebra Gabby Logan a fost nevoită să își prezinte scuzele

În plus, spre finalul interviului, Fernandes a folosit la un moment dat inclusiv cuvântul vulgar din limba engleză care începe cu litera F, astfel încât, la revenirea în studio, prezentatoarea emisiunii respective, „Match of the Day” de la BBC Sport, cunoscuta Gabby Logan, a fost nevoită să își prezinte scuzele față de urmăritori pentru cele întâmplate, informează The Sun. 

„(n.r. Întrebat despre Michael Carrick) Nu trebuie să salvăm job-ul nimănui. Clubul avea nevoie de această victorie. Jucătorii aveau nevoie de această victorie. Este ceva de care aveam nevoie cu toții, ca grup de jucători și staff. Am muncit foarte mult pentru a ieși împreună din această situație. A fost dificil. Au fost multe speculații în media.

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Multe minciuni despre multe lucruri care s-ar fi întâmplat la acest club, între mine și antrenor, ca și cum ar fi fost nevoie să lămurim anumite lucruri. Nimic din toate acestea nu s-a întâmplat. Antrenorul a decis să mă pună pe banca de rezerve, pentru că nu performam la un nivel bun. Iar asta e corect. Toată lumea a simțit că a fost o pedeapsă pentru cuvintele pe care le-am spus (n.r. după înfrângerea de la Como). Iar dacă a fost așa, a fost corect.

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Antrenorul ia deciziile. Eu trebuie să le accept. Trebuie să merg înainte. Asta nu schimbă încrederea pe care o am în antrenor, în staff și în fiecare jucător de la acest club. Și asta nu schimbă ținta mea de a câștiga fiecare meci (n.r. every fucking game) pe care îl joc”, a declarat Bruno Fernandes după victoria cu AS Roma din Champions League.

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Gabriel-Alexandru Ioniță
Gabriel-Alexandru Ioniță
Gabriel-Alexandru Ioniță este redactor pe zona de sport la Fanatik din iunie 2025. A debutat în presă la sport.ro, iar ulterior a activat la playsport.ro, prosport.ro și sportpesurse.ro. 
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