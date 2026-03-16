Bruno Fernandes este noul rege de la Manchester United! Portughezul a bătut recordul legendarului David Beckham la ultimul meci din Premier League

Manchester United a obținut o nouă victorie importantă în campionat. Trupa pregătită de Michael Carrick a câștigat în fața celor de la Aston Villa, scor 3-1, într-un duel al . Bruno Fernandes a fost omul meciului, reușind două pase decisive, o performanță care a venit la pachet cu doborârea unui record vechi de 26 de ani.

Bruno Fernandes a bătut recordul lui Beckham la Manchester United

Mijlocașul portughez a jucat rolul de servant la primele două goluri înscrise de „diavolii roșii”, care au purtat semnăturile a doi brazilieni, Casemiro (53′) și Matheus Cunha (71′). Astfel, Bruno a ajuns la nu mai puțin de 16 „assist”-uri în acest sezon de Premier League, doborând recordul lui David Beckham, care reușea să ofere 15 pase decisive în tricoul lui United în stagiunea 1999/2000.

Ba mai mult, cele două „assist”-uri pe care le-a izbutit duminică l-au adus pe portughez la nu mai puțin de 100 de pase decisive pentru Manchester United în toate competițiile. Acest număr impresionant a fost atins după șase ani petrecuți pe Old Trafford, el semnând cu „diavolii” în iarna lui 2020, când a venit de la Sporting Lisabona.

În topul all-time al lui în ceea ce privește numărul paselor decisive reușite în Premier League, Bruno ocupă în momentul de față locul al 4-lea, cu 67 de „assist”-uri. Cei trei fotbaliști care se clasează pe podium sunt Ryan Giggs (163), Wayne Rooney (90) și David Beckham (80).

Manchester United zburdă spre Liga Campionilor

Victoria obținută duminică împotriva lui Aston Villa reprezintă un succes extrem de important pentru trupa lui Michael Carrick în lupta pentru calificarea în Liga Campionilor. În urma rezultatului înregistrat pe Old Trafford, Manchester United a ajuns la 54 de puncte și rămâne pe locul al 3-lea în Premier League, la cinci lungimi distanță de Liverpool, echipa de pe poziția a 5-a.

Aston Villa se află pe 4, ultimul loc care asigură prezența în următoarea ediție a celei mai importante competiții intercluburi din Europa. Pe lângă Liverpool, și Chelsea se luptă cu șanse reale la o clasare în TOP 4. În prezent, trupa lui Liam Rosenior ocupă locul al 5-lea în clasament, cu 48 de puncte. Până la finalul sezonului din Premier League, mai sunt opt etape de disputat, așadar numărul maxim de puncte pus în joc este de 24.