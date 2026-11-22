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Chiar înaintea de duminică, primul meci al lui pe banca „diavolilor roșii”, Bruno Fernandes (32 de ani) a vorbit deschis despre situația sa contractuală la clubul de pe „Old Trafford”. Căpitanul echipei a reiterat faptul că deja i-au fost făcute mai multe propuneri în acest sens.

Bruno Fernandes, anunț despre prelungirea contractului cu Manchester United

Doar că, după cum a subliniat chiar el, mijlocașul ofensiv portughez nu ia în calcul în acest moment o astfel de variantă, din cauza contextului sportiv delicat de la United. El consideră că în prezent ar trebui să existe alte priorități pentru club, ca de exemplu, în primul rând, redresarea echipei în Premier League.

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Ce a spus Bruno Fernandes înainte de Liverpool – Manchester United

De asemenea, cu aceeași ocazie, Bruno Fernandes a dorit să sublinieze în mod special faptul că în trecut a avut mai multe variante foarte bune de a pleca de la gruparea din Manchester, astfel încât se poate specula că internaționalul lusitan și-a lăsat în principiu o „portiță” deschisă pentru a părăsi la un moment dat în viitorul apropiat formația de pe „Old Trafford”, în cazul în care situația sportivă nu se va redresa în scurt timp.

„Aș fi putut fi într-un loc mult mai cald decât Manchester. Acum două veri, acum trei veri, vara trecută – am avut mereu ocazia să plec și, de fiecare dată, am ales să rămân aici. Ideea e că am arătat mereu cât de mult îmi pasă de club și cât de mult îmi doresc să câștig alături de această echipă.

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Și am spus mereu: în momentul în care clubul va considera că a venit timpul să plec, voi pleca. Nu voi fi genul de jucător – așa cum am văzut mulți în perioada mea la Manchester United – care stă doar de dragul de a sta, așteptând să-i expire contractul, urmând să vedem ce se întâmplă apoi.

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În clipa în care clubul va spune: ‘Bruno, e timpul să ne despărțim’, voi fi primul care va ieși pe ușă. Într-adevăr, clubul mi-a oferit un nou contract, ceea ce arată, din partea lor, că își doresc să rămân. Și, așa cum ai spus și tu, nu există negocieri în desfășurare.

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Am discutat despre contract la finalul sezonului trecut, am abordat subiectul și la începutul acestui sezon, dar, având în vedere contextul echipei și al clubului, am lăsat acest aspect deoparte. Nu cred că este momentul potrivit – nici pentru mine, nici pentru club – să purtăm discuții despre negocieri, deoarece cel mai important lucru acum este ca echipa să revină la victorii”, a spus Bruno Fernandes pentru