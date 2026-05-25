Bruno Fernandes, peste Thierry Henry și De Bruyne! Recordul impresionant stabilit de portughez în Premier League. Video

ADVERTISEMENT

Manchester United a câștigat fără emoții ultimul duel din campionat în acest sezon, 3-0 pe terenul lui Brighton, și a terminat pe locul al 3-lea în Anglia. Bruno Fernandes a reușit să marcheze un gol și să ofere o pasă decisivă în victoria „diavolilor”, ajungând astfel la 21 de „assist”-uri în actuala stagiune de , un record absolut în fotbalul englez.

Bruno Fernandes, peste Thierry Henry și De Bruyne! Portughezul a devenit cel mai bun pasator într-un sezon de Premier League

Înaintea ultimei rundei din campania 2025/2026, căpitanul lui United avea 20 de „assist”-uri înregistrate pentru „diavoli”, fiind la egalitate cu Thierry Henry și Kevin De Bruyne în ceea ce privește pasele decisive izbutite de un fotbalist într-un singur sezon de Premier League, o bornă absolută în primul eșalon al fotbalului englez. Meciul cu Brighton l-a făcut însă pe Bruno să se desprindă în acest top, portughezul izbutind cel de-al 21-lea „assist”.

ADVERTISEMENT

Acesta a oferit pasa decisivă la primul gol marcat de United, care a purtat semnătura danezului Patrick Dorgu, în minutul 33 al întâlnirii. Ba mai mult, portughezul a izbutit să și marcheze, reușita sa fiind cea care a închis tabela pe AMEX Stadium (48′). De această dată, rolurile s-au inversat, Dorgu jucând rolul de servant la golul lui Bruno. Bryan Mbeumo a fost celălalt marcator al trupei lui Carrick, el punctând în minutul 44.

What a woodwork goal from P. DORGU with an assist from B. Fernandez

Manchester United on this — Adeyemi Daniel Oluwapelumi 🎵 (@harywhykay)

Bruno Fernandes, cel mai bun fotbalist din Premier League în acest sezon!

Deși Manchester United a încheiat stagiunea 2025/2026 pe locul al treilea în Premier League, Bruno Fernandes a primit titlul individual de cel mai bun fotbalist al sezonului. Acesta a reușit, pe lângă cele 21 de pase decisive, să înscrie și 9 goluri pentru „diavoli”, ajungând așadar la 30 de contribuții decisive. Astfel, Bruno Fernandes a devenit primul jucător al lui Manchester United care câștigă prestigiosul trofeu individual de la succesul lui Nemanja Vidic din sezonul 2010-2011.

ADVERTISEMENT

Fostul stoper sârb câștigase acest titlu și cu două stagiuni în urmă (2008/2009), iar Wayne Rooney a intrat și el în istoria Premier League, primind această distincție (2009/2010). Anterior, și fusese desemnat cel mai bun jucător din Anglia, însă portughezul a fost MVP două sezoane la rând (2006/2007, 2008/2009). De când campionatul englez s-a rebrand-uit în Premier League, în sezonul 1994-1995, Manchester United a dat de 9 ori cel mai bun jucător al campionatului. Pe lângă fotbaliștii amintiți anterior, trofeul a mai fost adus pe „Old Trafford” de Peter Schmeichel (1996), Dwight Yorke (1999) și Ruud van Nistelrooy (2003).