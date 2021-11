Bryan Adams, infectat cu COVID-19 de două ori într-o lună, complet vaccinat. Cântărețul a ajuns la spital

Bryan Adams a fost infectat cu COVID-19 pentru a doua oară într-o lună. La finalul lunii octombrie, starul rock a fost testat pozitiv cu SARS – CoV – 2 și era asimptomatic.

Interpretul se află în Italia și a fost transportat la un spital din Milano pentru a primi îngrijiri medicale de specialitate.

De asemenea, Bryan Adams a postat o imagine pe contul de Instagram și i-a anunțat pe fani că a fost testat pozitiv cu coronavirus.

ADVERTISEMENT

Bryan Adams, infectat cu COVID-19 a doua oară într-o lună, deși e complet vaccinat

Artistul în vârstă de 62 de ani a fost testat pozitiv cu COVID-19 și pe 31 octombrie. La acel moment, nu prezenta simptome specifice bolii.

Cântărețul rock a avut surpriza neplăcută să fie testat pozitiv cu coronavirus imediat ce a ajuns la Milano, notează . Acesta nu a dezvăluit dacă a avut simptomele bolii.

ADVERTISEMENT

Interpretul canadian a fost dus la spital cu ambulanța chiar din Aeroportul Malpensa. Chiar el a postat fotografii pe rețelele de socializare și le-a mulțumit fanilor pentru tot sprijinul oferit.

„Tocmai ce am ajuns în Milano și am fost testat pozitiv cu Covid pentru a doua oară într-o lună, așa că merg la spital. Vă mulțumesc pentru sprijin”, a scris Bryan Adams pe .

ADVERTISEMENT

La sfârșitul lui octombrie, cântărețul rock a fost testat pozitiv cu virusul SAR – CoV – 2, dar nu a avut simptome. Bryan Adams era vaccinat și atunci cu schema completă.

La momentul respectiv, artistul a fost nevoit să-și anuleze reprezentația la concertul tribut în cinstea Tinei Turner și a stat 14 zile în autoizolare. La concert a fost înlocuit cu starul country Keith Urban.

ADVERTISEMENT

Artistul a aflat atunci că are COVID-19 chiar în ultimul moment, înaintea ceremoniei Rock and Roll Hall of Fame, unde trebuia să cânte cu H.E.R. piesa „It’s Only Love”.

Jon Bon Jovi a fost și el testat pozitiv cu coronavirus luna trecută

tot la finalul lunii trecute, în aceeași perioadă cu Bryan Adams. Solistul american este și el vaccinat cu schema completă și nu a avut simptome.

ADVERTISEMENT

Artistul și membrii trupei s-au testat chiar înainte să susțină un concert în Miami. Doar testul solistului a fost cel care a ieșit pozitiv și a fost nevoit să se retragă.

Din fericire, Jon Bon Jovi nu s-a simțit rău, după cum a declarat un reprezentant de-al său la acel moment.