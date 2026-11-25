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Pregătiri la Cluj-Napoca înaintea Campionatului European de handbal feminin! Cu doar câteva zile înaintea debutului României la turneul final, BT Arena a intrat într-un amplu proces de modernizare. Primarul Emil Boc a anunțat că toate scaunele din Sala Polivalentă vor fi înlocuite, iar spectatorii vor beneficia de condiții similare celor din sectoarele VIP ale marilor arene din Europa.

Se schimbă toate scaunele din BT Arena! Investiție de aproape șase milioane de lei la Cluj-Napoca

La 12 ani de la inaugurarea Sălii Polivalente din Cluj-Napoca, autoritățile locale au decis să înlocuiască toate scaunele din tribune. Vechile modele metalice vor face loc unor scaune capitonate, cu tapițerie din piele ecologică și un sistem de rabatare silențios. Contractul pentru cele 9.000 de scaune a fost atribuit unei firme clujene, LIFE SPORT NETS SRL, și are o valoare de 4.954.500 de lei, fără TVA. Modele similare se regăsesc în sectoarele VIP ale stadioanelor echipelor Nottingham Forest și Olympiacos.

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Primele 500 de scaune au fost deja montate, iar lucrările vor continua în funcție de calendarul competițiilor sportive și al evenimentelor găzduite de BT Arena. Emil Boc a prezentat noile dotări luni, 23 noiembrie, într-un videoclip publicat pe Facebook. Întreaga operațiune va fi finalizată până la sfârșitul lunii ianuarie 2027, fără ca activitatea sălii să fie întreruptă. Noile scaune sunt fabricate în Uniunea Europeană și au o garanție de zece ani. „La noi, toate scaunele vor fi în regim VIP pentru spectatorii care vin în BTarena”, a transmis Emil Boc

România debutează la Campionatul European chiar împotriva deținătoarei trofeului

va fi, în luna decembrie, centrul handbalului feminin românesc. Naționala României a fost repartizată în grupa B, alături de Norvegia, Elveția și Macedonia de Nord. Tricolorele vor avea parte de un debut de foc, pe 4 decembrie, împotriva nordicelor, campioanele europene en-titre. Toate cele trei partide ale României din prima fază a competiției se vor disputa la Cluj-Napoca.

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Avantajul terenului propriu poate cântări enorm în economia calificării. Primele două clasate din fiecare grupă vor avansa în faza principală a competiției. În cazul în care vor trece de primul hop, tricolorele nu vor fi nevoite să părăsească România. BT Arena va găzdui și meciurile din grupa principală I, în care vor ajunge cele mai bune șase echipe din grupele A, B și C

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Programul României la Campionatul European de handbal feminin:

4 decembrie, ora 21:00: Norvegia – România;

6 decembrie, ora 18:30: România – Macedonia de Nord;

8 decembrie, ora 18:30: Elveția – România.

Ediție istorică a Campionatului European! Cinci țări organizează turneul final

din 2026 va intra în istorie. Pentru prima dată, competiția va fi organizată de cinci țări: România, Polonia, Cehia, Slovacia și Turcia. Cele 24 de echipe participante au fost repartizate în șase grupe, iar meciurile se vor disputa în șase orașe, pe parcursul a 18 zile, în perioada 3-20 decembrie. România este singura dintre cele cinci țări organizatoare care va găzdui partide în două orașe. Pe lângă Cluj-Napoca, Oradea va fi gazda meciurilor din grupa A, din care fac parte Ungaria, Muntenegru, Slovenia și Islanda.

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Lupta pentru medalii se va muta însă în Polonia. Cele mai bune două echipe din fiecare grupă principală vor obține calificarea în semifinale, iar celebrul Spodek Arena din Katowice va găzdui Final Four-ul competiției. Semifinalele sunt programate pe 18 decembrie, în timp ce finala mică și marea finală se vor disputa pe 20 decembrie. Norvegia va încerca să își apere trofeul cucerit în 2024, când podiumul european a fost completat de Danemarca și Ungaria.