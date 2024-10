Bucătărașul Lulu face terapie, la șase luni de la despărțirea de Trupa Zurli. Ionuț Varodi: ”Să accept că am fost exploatat”. Exclusiv

Ionuț Varodi sau Bucătărașul Lulu, așa cum l-au cunoscut și îl cunosc milioane de copii, ne spune cu ce se ocupă azi, după 6 luni de la plecarea din Gașca Zurli.

Ionuț Varodi face terapie după plecarea din Gașca Zurli

Într-un interviu oferit în exclusivitate pentru FANATIK, Ionuț Varodi sau Bucătărașul Lulu, așa cum îl știu copiii, recunoaște că ar fi trebuit să părăsească mult mai repede Gașca Zurli. Ne spune cum i-au fost încălcate drepturile umane și ce greșeli nu ar mai repeta astăzi. Ani de zile a fost țintă bullying-ului în școală până s-a apucat de actorie și a devenit Lulu, cel pe care-l știm cu toții. Ionuț Varodi recunoaște că cel mai greu moment din viața a lui a fost ruperea de Mirela Retegan și ne spune cât de mult l-a ajutat să facă terapie

“Bucătărașul Lulu înseamnă suma tuturor trăirilor mele, cele mai pure și frumoase sentimente”

Ai fost adorat de copii, ani la rând. Cât din Bucătărașul Lulu se află în sufletul și în inima ta?

-Eu sunt el și viceversa. Bucătărașul Lulu înseamnă suma tuturor trăirilor mele, împreună cu cele mai pure și frumoase sentimente. Bineînțeles, costumul a rămas acolo, iar eu mi-am luat bagajul emoțional și am pornit la drum.

Ionuț Varodi a părăsit, acum 6 luni, Gașca Zurli: “Am înțeles, într-un final, ca nu tot ce zboară se mănâncă”

10 ani ai muncit, alături de colegii tăi și ați făcut fericiți mii de copii. Cum ai avut puterea să spui Stop?

-As urca puțin mai sus, as spune milioane de copii! Am înțeles, într-un final, ca nu tot ce zboară se mănâncă și ca trebuie să mă ghidez după fapte, nu doar după vorbe.

Cât de mult a contat iubirea ta pentru copii atunci când a trebuit să iei decizia de a pleca?

-Iubirea pentru copii fost ceea ce a îngreunat decizia plecării. Pentru că să plec ar fi însemnat să las totul acolo, toată munca mea din ultimii ani. Toate filmările, cântecele, întâlnirile cu copiii. Am fost foarte fericit și recunoscător că, deși am fost ultimul venit, am ajuns foarte repede în inimile copiilor, iar asta a fost confirmarea clară că fac bine ceea ce fac.

“În momentul în care zâmbesc sau le fac cu mâna aleargă spre mine să îi iau în brațe”

După acești 10 ani copiii, pe stradă, vin la tine si vor sa faca poze, nu-i așa?

-Clar! Iar asta mă bucură enorm! Iubesc să împart din bucuria mea de câte ori am ocazia. Sunt foarte fericit când copiii se uită suspicioși și se întrebă dacă sunt eu. Acum mi-am lăsat barbă, deci e puțin mai greu să mă identifice, dar în momentul în care zâmbesc sau le fac cu mâna, orice fel de confirmare, ei aleargă spre mine să îi iau în brațe.

Mesajele de la părinți, la fel! Sunt o bucurie enormă. Părinții îmi scriu pe Instagram că ei mă iubesc pe mine Omul, ca le e dor de mine, când mai fac ceva. Bineînțeles, de cele mai multe ori, mesajele vin însoțite și de câte un video cu copilașul care îmi spune “Mi-e dor de tine Lulu! Te pup și te iubesc!”.

“Ar fi trebuit să plec în momentul în care mi-au fost încălcate drepturile umane”

Crezi că ai părăsit proiectul Gașca Zurli la timp sau ar fi trebuit s-o faci mai devreme?

-Ar fi trebuit sa plec in momentul in care mi-au fost încălcate toate limitele profesionale. Daca nu atunci, când mi-au fost încălcate drepturile umane. Dar poate eram prea mic și încă mergea sa mă orientez după promisiuni deșarte. Am plecat când am realizat ca totul e, de fapt, poate o strategie. Deci la momentul potrivit (râde, n.red.).

Ionuț Varodi are planificate multe proiecte

Au trecut 6 luni deja. Cu ce te ocupi în prezent? Ce greșeli știi sigur că nu vei mai repeta?

-In prezent sunt social media manager, ceea ce făceam și în Zurli, pe lângă faptul ca eram pe scenă. Și dau drumul la o mulțime de proiecte. În mai am început petreceri și ateliere pentru copii, cu animatorii DeLulu, firma mea.

doar pentru ca așa am auzit când eram mic, ca nu e bine sa te cerți cu șeful. Asta nu înseamnă ca îl lași să facă ce vrea cu tine. Și știu sigur ca mă voi asigura că sunt plătit corespunzător, pentru fiecare oră, minut, secundă în plus față de cea contractuală.

Lucrurile astea m-au ajutat în business-ul meu. Știu că cea mai importantă resursă sunt oamenii. Oamenii trebuie respectați, plătiți, apreciați.

Cum a fost copilăria ta? Ce nebunii făceai când erai mic?

-Nu îmi plăcea sa dorm la prânz, deși eram la program prelungit. Așa că, într-o zi, am mințit-o pe doamna educatoare că merg la baie. Am deschis ușa de la baie, ca să creadă că am intrat, dar de fapt eu m-am încălțat și am fugit pe ușa de la intrare.

Am plecat către bunica. Știam ca ea o să fie fericită să mă vadă. Bineînțeles ca m-am rătăcit și am pus toată familia în alertă din secunda în care am dispărut. Dar eu voiam de mic să fiu independent!

Ionuț Varodi a fost ținta bullying-ului: “Eram băiatul mare și îndesat din spatele clasei de care toți făceau mișto”

Ai plecat de la Arad și ai ajuns la București. Erai foarte mic și ai trecut prin multe lucruri neplăcute.

-La 9-10 ani am ajuns in București, doar eu cu mama și eram foarte timid. Încă nu mă apucasem de teatru. De fiecare dată când ieșeam pe ușă, politicos și le spuneam atât vecinilor, cât și copiilor din parc, școală “ceau”, cum se spune în Arad. Dar ei râdeau toți de mine și de accentul meu, de modul în care vorbesc. Așa ca eu mă închideam și mai tare în mine, eram băiatul mare și îndesat din spatele clasei de care toți făceau mișto.

“Artistul din mine zbiera și fugea pe unde putea”

Cum a fost perioada liceului? Erai timid sau cel mai rebel?

-În liceu deja mă apucasem de cursurile de teatru, eram deja plin de încredere, amuzant, oamenii veneau să facem cunoștință. În clasa a 10-a am și fost votat vicepreședintele consiliului elevilor (visul meu de mic era să fiu șeful clasei).

În liceul de economie eu știam că nu vreau să învăț contabilitate. Mă duceam la ședințele consiliului elevilor, am făcut trupă de teatru, corul liceului și o grămadă de activități care să mă țină departe de școală în sine. Artistul din mine zbiera și fugea pe unde putea.

Când s-a întâmplat să-ți dai seama de valoarea ta și de faptul că ești un tip amuzant? Când te-ai transformat, pe scurt, în Lulu?

-La finalul clasei a 5-a, când am început să fiu glumeț, să mă deschid, să îmi fac prieteni. Louie, băiatul care primea bullying, a devenit alintatul Lulu.

Dacă ar fi să ștergi ceva din trecutul tău, la ce lucru sau întâmplare ai renunța?

-Nu aș vrea să șterg nimic. Toate lucrurile care mi s-au întâmplat, m-au făcut omul de azi. Un om puternic, curajos, cu poftă de viață și plin de energie.

Ionuț Varodi recunoaște: “Nu cred ca m-am îndrăgostit niciodată cu adevărat”

Când te-ai îndrăgostit prima dată?

-Nu cred ca m-am îndrăgostit niciodată cu adevărat. Mi s-au mai furat mințile, da, în repetate rânduri, dar nu o pot numi îndrăgosteală reală, sau iubire.

Mai ții minte când ai câștigat primii bani? Și pe ce i-ai cheltuit?

-Primii bani cred că i-am câștigat din teatru. Am primit un premiu care era însoțit și de niște bani. Cel mai probabil eram într-un festival de teatru cu trupa și am mers să mâncăm altceva decât ce primeam la cantină (râde. n.red.).

“E frustrant sa gătesc 2 ore ca să mănânc 10 minute”

Îți place să gătești? Care sunt preparatele care-ți ies cel mai bine?

-Nu imi place sa gătesc, îmi place sa mănânc. Dacă gătesc, gătesc preparate care durează mult, slow cooking, fac cele mai bune paste bolognese din lume. Supă de pui cu tăiței. Pui cu sos alb.

Dar gătesc foarte rar, pentru ca e frustrant sa gătesc 2 ore ca să mănânc 10 minute și să spăl în jurul meu alte 30 de minute!

Ionuț Varodi și cel mai greu moment: “Să accept că am fost exploatat, că am fost supus la abuz”

Care a fost cel mai greu moment din viața ta?

-Probabil ruperea de Zurli. . Să accept că am fost exploatat, să accept că m-am lăsat condus de promisiuni nerealiste, să accept ca am fost supus la abuz și multe altele.

Să spun pa muncii mele, să mă gândesc cu ce trăiesc după ce se termină puținii bani de la Zurli. A trebuit să-mi găsesc un job și să intru direct în altceva, fără să am timp de pauză. Să procesez despărțirea, schimbarea, să accept toate cele enumerate mai sus.

Să accept că, dacă spun în online ca am fost exploatat, nu înseamnă că vreau scandal, înseamnă ca am impus niște limite. Recent m-am apucat de terapie, din fericire mi-am echilibrat bugetul și am reușit să fac această investiție în mine. Încă muncesc la a merge mai departe.

Ce nu știe lumea despre tine și ai vrea să spui azi?

-Iubesc muzica. Iubesc să cânt, iubesc să fredonez ritmuri noi, iubesc să ascult muzică în funcție de starea în care mă aflu. Într-o zi vreau să mă apuc de cântat serios. Să mă întorc pe scenă cu un concert doar al meu.

Ionuț Varodi a ales un alt drum: “Prima dată când am călcat în Zurli avem 15 ani”

Care crezi că este cea mai mare realizare a ta de până acum?

-Faptul ca mi-am deschis o firmă. Prima dată când am călcat în Zurli avem 15 ani, adică acum peste 10 ani. Nu știu cum și de unde a venit puterea și curajul că eu trebuie să merg mai departe, că trebuie să trăiesc. Nu pot sta în pat, nu mă pot întrista, nu pot sta jos, deci o combinație de curaj și instinct de supraviețuire.

A existat vreun moment în viața ta când celebritatea ți s-a ‘urcat’ la cap?

-Nu. Și nici nu are cum. Am un set de valori care vin “din fabrică” și, cel mai important, sunt un om bun. Oamenii buni fac bine.

Unde te putem vedea în perioada următoare?

-După lungi căutări și discuții incerte, într-o zi nu tocmai fericită, a ieșit în calea mea Eka, Centrul stării de bine. Era fix sub nasul meu, locul în care urmează să facem duminică de duminică cursuri de teatru cu copiii și adolescenții din București.

Voi face o combinație foarte tare de traineri. Adun prietenii mei din trupa de teatru în același loc cu foștii mei colegi din Zurli, astăzi prietenii mei. Vero Căliman, Anastasia Dade, Răzvan Marina, Edit Elekeș, Andreea Ghiță si cu mine, începând cu 6 octombrie, duminică de duminică, ne adunăm să învățăm copiii și adolescenți ce știm noi mai bine. Vă aștept pe contul meu de Instagram @lulu.varodi, acolo găsiți mai multe detalii și, bineînțeles, cum vă puteți înscrie.