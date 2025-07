Bucătarul-șef de la Romsilva, spor de 100% din salariu. Director: „Toate le-au fost date pe merit”

Bucătarul-șef de la Romsilva, spor de 100% din salariu. Este situația căreia ministrul mediului, Diana Buzoianu, vrea să îi pună capăt. Aici se adaugă și cazul directorului care a primit o primă de 100.000 de euro la pensionare și a fost, apoi, reangajat pe 9.000 de euro.

Cum a încasat bucătarul-șef de la Romsilva un spor de 100% din salariu

Nu se taie salarii și sporuri doar de la bugetarii „mici” ci și de la cei care primesc sporuri de până la 100% din salariul de bază. Se întâmplă la Romsilva, compania de stat acuzată că are în componență angajați cu mii de euro salariu. Aici de ieșire din activitate. La scurt timp, a fost reangajat, pe aceeași funcție, cu un salariu lunar de 9.000 de euro.

Potrivit ministrei Diana Buzoianu, reorganizarea instituțiilor de stat nu este doar un jalon din PNRR, ci o obligație față de români și situația economică actuală. În ceea ce privește Romsilva, unde s-au acordat prime de pensionare și 17 tipuri diferite de sporuri, inclusiv pentru performanțele culinare, această companie intră într-un amplu proces de restructurare.

„Reorganizarea, care este cerută inclusiv ca jalon în PNRR, va fi una care să nu fie de bifă, va fi una reală. În mod evident, nu voi susține sporurile și beneficiile exagerate și da, salariul va trebui să fie raportat exact la activitatea pe care o desfășoară.

Există exagerări uriașe între salarii, cine este în conducere primește salarii de zeci de mii de euro sau lei, în timp ce oamenii care fac munca pe teren, care își pun viața în pericol în teren care au salarii aproape derizorii. Cine taie hârtii, din păcate, vor trebui să plece”, a declarat ministrul mediului.

Directorul companiei de stat le ia apărarea angajaților

În același timp, directorul Romsilva le ia apărarea angajaților lui, spunând că . Ba mai mult, nu s-ar opune dacă din salariul său de 5.000 de euro i s-ar tăia, mai ales că această sumă pe care o încasează lunar nu a fost decisă de el, ci de Consiliul de Administrație.

„Primele, avem o măsură de am făcut niște comisii la nivelul fiecărei direcții și vom cerceta fiecare primă care s-a dat și în situația în care considerăm că nu s-a respectat contractul colectiv de muncă vom lua măsurile în cauză. (…) Eu nu am spor de stres, salariul meu este contractul de mandat, este public, îl puteți găsi pe site-ul instituției. Există în contractul colectiv de muncă, dar eu personal nu am acest spor de stres, iar la ceilalți directori s-au luat sporurile de stres. Nu o să mai fie sporuri de stres. Și alte sporuri o să dispară”, a explicat Marius Sîiulescu, potrivit adevarul.ro.

Se cere reducere de personal

Diana Buzoianu a mai afirmat că ar trebui să se reducă numărul directorilor din cadrul Romsilva și să se pună mai mult accent pe performanța , nu pe profitul realizat.

„Trebuie să fie făcută o distincţie foarte clară între activităţile Romsilva, să fie văzut dacă toate activităţile desfăşurate de Romsilva, astăzi, trebuie în continuare să fie desfăşurate de Romsilva. Sunt o grămadă de principii şi o grămadă de discuţii punctuale, tehnice, care de fapt, la final se reflectă în calitatea actului de management şi de administrare a pădurilor.

Toate aceste discuţii vor trebui să fie purtate pe fiecare palier în parte, rapid, şi să fie asumate. Din punctul meu de vedere, ar trebui să avem de urgenţă asumată, într-adevăr, o Hotărâre de Guvern care să prevadă toate aceste reforme. Cu siguranţă, voi avea discuţii cu absolut toţi actorii-cheie”, a afirmat noua şefă de la Mediu.