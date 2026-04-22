Bucharest Half Marathon 2026: programul pe ore și traseele care închid centrul Capitalei

ADVERTISEMENT

Alergători profesioniști și amatori se aliniază la start duminică, 26 aprilie 2026, la Bucharest International Half Marathon by Constantina Diță presented by Decathlon, competiție ajunsă la ediția aniversară de 10 ani și singurul eveniment din Capitală cu label internațional World Athletics.

Bucharest Half Marathon 2026, organizat de fosta campioană olimpică Constanina Diță

„Acest eveniment înseamnă performanță, emoție și pasiunea pentru alergare. Este locul în care sportivi de elită și alergători amatori împart același traseu și aceeași energie a competiției, într-un cadru internațional de top,” a declarat campioana olimpică de maraton Constantina Diță.

ADVERTISEMENT

Startul și finishul (Herăstrău), la intrarea din zona Statuia Charles de Gaulle, iar organizatorii recomandă presei și spectatorilor intervalul 08:00 – 11:30 pentru prezență.

Programul complet al curselor la Bucharest Half Marathon 2026

Duminică dimineață, evenimentul începe în forță, cu mai multe starturi succesive:

08:45 – START Semimaraton 21 km + Campionatul Național (Seniori, Tineret, Juniori 1)

09:15 – START cursa de 10 km pentru persoane în scaune rulante

09:20 – START cursa individuală de 10 km (open)

09:20 – START cursa populară 3,5 km (inclusiv copii peste 8 ani)

11:00 – 12:30 – Ceremonia de premiere

Competiția aduce la start atât sportivi de elită, cât și pasionați de alergare, care vor împărți același traseu prin centrul Capitalei.

ADVERTISEMENT

Trasee prin centrul Bucureștiului

(21 km) traversează unele dintre cele mai importante artere ale orașului, incluzând zone precum Arcul de Triumf, Șoseaua Kiseleff, Piața Victoriei, Calea Victoriei și Bulevardul Unirii. Cursa de 10 km urmează un traseu similar, adaptat, cu întoarcere în zona centrală.

ADVERTISEMENT

Restricții de trafic la Bucharest Half Marathon 2026

Pentru buna desfășurare a evenimentului, circulația va fi restricționată astfel:

între orele 07:00 – 08:30 – adunarea participanților pe Bd. Constantin Prezan

între orele 08:45 – 13:00 – se va alerga pe traseul de semi-maraton (21K): Bd. Constantin Prezan (din dreptul străzii Alexandrina) – Arcul de Triumf – Şos. Kiseleff, sensul către Piața Presei Libere (locală) întoarcere pe Șos. Kiseleff (axul central – ambele sensuri, fără a se afecta traficul rutier in Piața Presei Libere, cu excepția benzii I de circulație, porțiunea situată între Şos. Kiseleff, mediană şi locală) – Arcul de Triumf (ocolire prin dreapta pe sensul de alergare) – Şos. Kiseleff-Piata Victoriei – pe contrasens -Str. Buzeşti – Str. Berzei – Str. Vasile Pârvan – Pod Hașdeu – sens normal de circulație – stânga pe Splaiul Independenței – contrasens dreapta pe Bd. Libertății către Rond Coşbuc (în dreptul Ministerului Mediului) – întoarcere pe Bd. Libertății – dreapta Bd. Unirii, zona Fántáni – Piața Alba Iulia – Bd. Decebal întoarcere în Piața Hurmuzachi (fără afectarea traficului rutier in intersecție) și retur pe Bd. Decebal-Piata Alba Iulia – Bd. Unirii-dreapta prin fata magazinului H&M (banda V, adiacentă parcul Unirii) – Str. Halelor – Splaiul Independenței – dreapta Calea Victoriei – Şos. Kiseleff-Arcul de Triumf-Bd. Constantin Prezan (FINISH).

între orele 09:10 – 12:00 – se va alerga pe traseul de 10 km: Bd. Constantin Prezan (din dreptul străzii Alexandrina) – Arcul de Triumf – Şos. Kiseleff, sensul către Piața Presei Libere (locală) – întoarcere pe Şos. Kiseleff (axul central – ambele sensuri, fără a se afecta traficul rutier in Piața Presei Libere, cu excepția benzii I de circulație, porțiunea situată între Şos. Kiseleff, mediană și locală) – Arcul de Triumf (ocolire prin dreapta pe sensul de alergare) – Şos. Kiseleff – Piața Victoriei – Calea Victoriei întoarcere Str. C.A. Rosetti – Calea Victoriei – Piata Victoriei – Şos. Kiseleff-Arcul de Triumf-Bd. Constantin Prezan (FINISH).

Șoferii sunt sfătuiți să evite zonele afectate și să folosească rute alternative.

ADVERTISEMENT

Așergătorii pot susține cauza fundației Habitat for Humanity România

Evenimentul păstrează și componenta caritabilă: participanții pot alerga pentru cauza „Runners for Humanity”, susținând Habitat for Humanity România, organizație care construiește locuințe pentru familii vulnerabile.

„Participarea la acest eveniment a devenit un obicei pentru sute de alergători care aleg, an de an, să facă parte din echipa „Runners for Humanity” și să susțină familiile care au nevoie de o locuință sigură. Și anul acesta, fiecare kilometru alergat poate contribui la oferirea unui cămin pentru cei aflați în situații grele de viață,” a explicat Roberto Pătrășcoiu, Director Național, Habitat for Humanity România.

ADVERTISEMENT

În ultimii 30 de ani, organizația a sprijinit peste 100.000 de români să aibă un cămin primitor, prin programe de locuire și dezvoltare comunitară. De-a lungul timpului, peste 60.000 de voluntari, din România și din străinătate, s-au implicat în activitățile Habitat în România.