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Dinamo este lider în SuperLiga, iar atmosfera din lot este una excelentă. Rezervă în perioada lui Zeljko Kopic, Adrian Mazilu nu a reușit să prindă primul ”11” nici sub comanda lui Nuno Campos, însă are obiective mărețe.

Adrian Mazilu, explicații pentru faptul că e rezervă la Dinamo

Tânărul fotbalist adus de Dinamo de la Brighton este conștient de faptul că după accidentările suferite are nevoie de timp pentru a reveni la forma care l-a consacrat și a vorbit de relația pe care o are cu Danny Armstrong, cel care îi este rival pe post și care .

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”Am nevoie de timp, trebuie să mă regăsesc pe mine, cel care am fost. După acele accidentări trebuie să revii ușor, ușor, să faci parte din grup, să ajungi la ritmul crescut. Eu sper să fac treabă bună, mai ales când ai pe post un jucător în mare formă, care are foarte multe contribuții la goluri.

Danny (n.r. – Armstrong) oricum vorbește cu mine, nu îl văd ca pe un adversar, ci ca pe un ajutor, pentru că îmi explică foarte multe lucruri și când intru pe poziția lui îmi spune ‘Mazi, fă ce știi tu mai bine, dă goluri, assist-uri și bucură-te de fotbal’”, a declarat Mazilu, pentru .

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Ce obiectiv și-a propus pe termen scurt

După ce , așa cum a anunțat agentul la emisiunea ”Giovanni Show”, atacantul speră să devină un om de bază în echipa lui Dinamo și nu bagă în seamă răutățile care se scriu la adresa sa.

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”Să joc constant, să îmi ajut echipa mult mai mult și să mă pun eu pe picioare. Am 21 de ani, încă nu este nimic pierdut, cariera poate să se termine și la 40 de ani și citesc multe comentarii răutăcioase, dar trebuie să iei totul pozitiv. Pe mine mă ambiționează aceste mesaje pentru că știu ce pot să fac și vreau să le dau peste nas. Mă ambiționează, îmi place să mă critice lumea pentru că știu ce pot să fac.

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(n.r. – E important anturajul) Da, mi se pare foarte important, trebuie să știi cu cine stai, tovarășii, trebuie să fie cineva care să te înțeleagă. Tot anturajul meu este din fotbal, ne înțelegem unul cu altul și e important să îți găsești omul care este pe aceeași undă cu tine”, a spus Mazilu.

Ce se va întâmpla cu Mazilu în iarnă

Ioan Becali a dezvăluit la ”Giovanni Show” că Adrian Mazilu stă foarte bine din punct de vedere fizic și psihic, dar concurența de la Dinamo este una acerbă. Impresarul nu a exclus varianta ca .

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”Mazilu așteaptă ca într-o zi să fie Mazilu care a fost. În iarnă, în toamnă, știm unde e. Dacă nu, vom încerca să schimbăm cumva mediul. Dacă nu va fi ok la Dinamo până în iarnă, va trebui să meargă undeva unde să joace meciuri la rând.

Fizic e ok, psihic e la fel, echipa merge bine, scoțianul merge bine, la fel și Musi, e greu să pătrunzi acum. Când prinzi 30 de minute trebuie să ieși cu tricoul ud tot, știe și el asta”, a afirmat Ioan Becali.