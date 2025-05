București, capitala șahului! Superbet aduce 7 titluri mondiale în România

În luna mai, Bucureștiul este capitala șahului mondial! Va găzdui , a doua etapă din Grand Chess Tour. În perioada 7-16 mai, la Grand Hotel, 10 dintre cei mai buni șahiști ai lumii se luptă pentru un premiu record, 350.000 de dolari. Pe lista participanților este și cel mai bine cotat jucător român, Bogdan Deac. Deși rămâne în top 50 FIDE, Deac pornește cu ultima șansă la Superbet Chess Classic 2025, turneu cu o distribuție de gală. Fabiano Caruana, Nodirbek Abdusattorov, Alireza Firouzja, Wesley So, Levon Aronian, Praggnanandha Rameshbabu, Maxime Vachier-Lagrave, Jan Krzysztof Duda și Gukesh Dommaraju sunt ceilalți 9 participanți.

Principalul punct de atracție va fi indianul Gukesh Dommaraju

Staruri unu și unu în lumea șahului, dar firește că principalul punct de atracție va fi campionul mondial Gukesh Dommaraju. Indianul împlinește 19 ani pe 29 mai și a câștigat titlul mondial în decembrie 2024, după o finală dramatică împotriva chinezului Ding Liren. A reușit această performanță la 18 ani și 6 luni, devenind astfel cel mai tânăr campion mondial din istorie. A bătut recordul lui , care la 22 de ani, în 1985, devenea campion mondial după victoria în fața lui Anatoly Karpov.

De altfel, se poate spune că povestea lui Gukesh începe chiar dinainte ca el să se nască. În 1988, Viswanathan Anand devenea primul Mare Maestru din India. Iar ulterior avea să devină un nume legendar al șahului, cu 5 titluri mondiale câștigate între 2000 și 2012, înainte de a-i preda ștafeta lui Magnus Carlsen.

Performanțele lui Anand au creat un adevărat fenomen șahistic în India. Și o tânără generație absolut fabuloasă, cu Gukesh, Pragg, Erigaisi, Sarin, Sadhwani și Vidit. Nu mai puțin de 9 jucători în top 50 FIDE!

Părinții l-au retras de la școală în clasa a V-a!

Gukesh a crescut, desigur, la Academia de Șah a lui Anand. A devenit Mare Maestru la doar 12 ani și 7 luni, al treilea cel mai rapid din istorie în obținerea acestei performanțe. Iar în vara lui 2022 devenea al treilea cel mai tânăr jucător care trece de 2700 ELO.

Dar, firește, drumul a fost presărat cu multe momente de îndoială. Cu decizii pe care părinții săi au fost nevoiți să le ia și pe care s-au temut că le vor regreta. Mama lui Gukesh, Padmakumari, este microbiologist, iar tatăl său, Rajinikanth, este medic ORL. Cei doi au observat foarte repede pasiunea uriașă pe care singurul lor fiu o avea pentru șah. Astfel că au decis să îl retragă de la școală încă din clasa a V-a, pentru a avea mai mult timp de studiu la șah.

„Au fost foarte multe momente în care ne-am îndoit de decizia pe care am luat-o. De fiecare dată când rezultatele lui la șah nu erau chiar atât de bune, ne gândeam dacă nu cumva am făcut o mare greșeală. Era doar un copil, iar responsabilitatea pentru modul în care îi pregătim viitorul ne apăsa foarte mult. Credeam cu toată convingerea în abilitățile lui, dar chiar și așa riscul pe care ni l-am asumat a fost mare. O decizie care a fost testată de multe ori”, povestea Padmakumari, mama lui Gukesh, în presa din India. Din acel moment, lucrurile au evoluat incredibil de repede pentru puștiul indian.

Promisiunea pe care a făcut-o Gukesh în fața camerelor TV în 2017, la doar 11 ani!

În 2017 câștiga titlul de campion național la U11. Iar apoi, într-un interviu pentru Chess India, anunța visul său de a bate recordul lui Garry Kasparov pentru a deveni cel mai tânăr campion mondial din istorie. Videoclipul avea să devină viral 7 ani mai târziu, când acest lucru chiar avea să se întâmple.

Dar mare parte din acești 7 ani au fost plini de greutăți. Pentru ca fiul lor să poată călători prin întreaga lume pentru a participa la turnee, familia lui Gukesh a fost nevoită să facă foarte multe sacrificii. Tatăl său a renunțat la job-ul său, de medic ORL, pentru a-și putea acompania fiul în turnee.

„Părinții mei sunt cei care au făcut cele mai mari sacrificii. Ajunsesem să cerem sponsorizări la prieteni”

„Nu am fost niciodată o familie înstărită, deci am fost nevoiți să ne confruntăm cu foarte multe probleme din punct de vedere financiar. La vremea respectivă, eu nici măcar nu îmi dădeam seama. Prin 2017 și 2018, ajunsesem atât de jos cu banii încât a fost nevoie să cerem sponsorizări de la prieteni. Părinții mei au fost nevoiți să își schimbe foarte mult stilul de viață pentru ca eu să pot participa la turnee. Ei sunt cei care au făcut cele mai mari sacrificii.

Amândoi iubesc sportul, dar nu au avut șansa de a-și putea urma pasiunile. Când eu m-am născut, și-au promis că vor face totul pentru ca eu să am această șansă. Când au observat că sunt talentat la șah, au decis că vor merge până la capăt orice ar fi. A fost incredibil. Acum, când privesc în urmă, îmi dau seama că au fost cu adevărat nebuni. Cât de multe sacrificii au făcut pentru mine! Toată această călătorie nu este a mea, este a noastră. Îi iubesc pe amândoi foarte mult”, spunea Gukesh Dommaraju într-un interviu pentru presa din India imediat după ce a câștigat titlul Mondial.

Prestații fabuloase de la Olimpiada de Șah de la Chennai, în 2022

Mare Maestru încă din 2018, de la vârsta de 12 ani, Gukesh încerca să își facă loc din India, o țară plină de talente, spre lumea întreagă. O oportunitate uriașă a primit-o în 2022, când a primit șansa de a reprezenta India la Olimpiada de Șah organizată chiar la Chennai, capitala statului Tamil Nadu din estul Indiei, oraș cu „doar” vreo 7 milioane de locuitori.

Acela avea să fie momentul în care Gukesh a uimit cu adevărat pentru prima dată lumea șahului. A început turneul cu o serie incredibilă de 8 victorii consecutive, în fața unor jucători de top. O performanță pur și simplu ireală, cu atât mai mult cu cât abia împlinise 16 ani!

În cele din urmă, nu a fost suficient sprijinit de colegi, iar India a luat doar bronzul la acea ediție, câștigată de Uzbekistan. Dar Gukesh a obținut medalia de aur pentru prestațiile sale pe masa 1 pentru India. Cota i-a explodat imediat și doar câteva luni mai târziu, indianul semna pentru o echipă din… România!

În 2022, Dommaraju Gukesh semna pentru campioana României, CSU ASE Superbet

Gukesh Dommaraju a reprezentat CSU ASE Superbet la Campionatul European al Cluburilor, ediția 2022. De altfel, CSU ASE Superbet a avut un advărat „dream team” la acea competiție, la care au participat nume grele din șah, inclusiv Magnus Carlsen. CSU ASE Superbet, cu Anand, Rapport, Gukesh, Sargissian, Deac, Nisipeanu, Lupulescu și Gavrilescu, a fost favorita numărul 1 a întrecerii.

Rezultatele la acea ediție pentru CSU ASE Superbet au fost un pic sub așteptări la open, doar locul 6. În schimb, formația bucureșteană a luat medalie de argint la feminin. Cert este că Gukesh și-a continuat ulterior ascensiunea fulminantă.

2024, an fabulos pentru Gukesh. A câștigat Turneul Candidaților, Olimpiada de Șah și titlul mondial!

În 2023 și-a asigurat calificarea la Turneul Candidaților cu locul 2 obținut în Circuitul FIDE. Pentru ca 2024 să fie categoric anul lui, cu victorii la Turneul Candidaților și mai apoi în meciul de titlu mondial. Iar între ele, Gukesh și-a îndeplinit și un alt mare vis. A devenit campion olimpic cu India, la Budapesta, în septembrie 2024. A fost un an absolut fabulos pentru tânărul indian.

Dommaraju Gukesh nu a participat la prima etapă din Grand Chess Tour 2025, Superbet Rapid & Blitz Polonia. La Varșovia, Vladimir Fedoseev, reprezentând Slovenia, beneficiar al unui wild-card, s-a impus de o manieră categorică. Maxime Vachier Lagrave a terminat pe locul 2, iar podiumul a fost completat de indianul Pragghnanandha. România a avut doi reprezentanți la Varșovia, pe Bogdan Deac și David Gavrilescu. Cei doi au terminat pe locurile 6, respectiv 9.

Gukesh a fost în București și în 2024, a terminat pe locul 3 la acea ediție a Superbet Chess Classic

În România, în schimb, Dommaraju Gukesh nu va fi prezent pentru prima dată. A fost și în 2024, la scurt timp după victoria în Turneul Candidaților. Au fost prestații solide pentru indian la Superbet Chess Classic 2024, o ediție foarte echilibrată. Nu mai puțin de 4 jucători au fost la egalitate pe primul loc după meciurile de șah clasic: Gukesh, Caruana, Pragg și Firouzja. A urmat o etapă de departajare, la șah rapid, iar Gukesh s-a mulțumit doar cu locul 3, depășit de Caruana și Pragg.

Garry Kasparov, cel mai mare șahist din toate timpurile, vine și el la București: „O plăcere să văd că orașul devine din ce în ce mai dinamic”

La etapa a 2-a din Grand Chess Tour, Bucureștiul va fi gazdă și pentru cel mai mare șahist din toate timpurile. Garry Kasparov, de 6 ori campion mondial, se întoarce în capitala României. O adevărată onoare, mai ales dacă ținem cont că, din postura de mare opozant al lui Vladimir Putin, Kasparov evită foarte multe țări.

„Vizitez în fiecare an Bucureștiul, este o plăcere să văd că orașul devine din ce în ce mai dinamic, sunt mai multe afaceri aici. Călătoresc mult, dar nu în multe destinaţii. Nu mai călătoresc în Africa sau Asia. Numărul ţărilor în care merg este limitat din acest motiv. Nu merg în Ungaria, am renunţat la câteva prelegeri din Budapesta doar pentru că nu am încredere în guvernul lui Orban că va putea să îmi asigure securitatea. Nu să mă aresteze, ci doar să se uite în cealaltă parte. Și nu m-aş duce în Turcia, bineînţeles”, spunea .

Garry Kasparov a explicat de ce nu vine Magnus Carlsen în România: „Are un apetit mai redus pentru șahul clasic”

Grand Chess Tour, circuit lansat de Garry Kasparov în 2015, ajungea pentru prima dată la București în 2019. De atunci, în România au venit, chiar de mai multe ori, cei mai buni șahiști ai lumii pentru turneele sponsorizate de Superbet. Magnus Carlsen rămâne singurul nume mare al șahului mondial care nu a venit să joace în România.

În interviul oferit pentru FANATIK în 2023, Garry Kasparov explica motivul pentru care norvegianul alege să nu vină la competițiile de la București: „Nu sunt eu responsabil pentru deciziile lui Magnus. Se pare că în această perioadă, Magnus are un apetit mai redus pentru șahul clasic. Deci nu are legătură cu Bucureștiul, ci cu decizia lui în acest moment de a nu juca șah clasic”

Pentru 2025, Grand Chess Tour își păstrează destinațiile devenite clasice: Varșovia, București, Zagreb și St. Louis (SUA). În schimb, se revine la formatul cu finala GCT, care în acest an va avea loc în Brazilia, la Sao Paulo.

